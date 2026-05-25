Aaj ka Kumbh Rashifal 25 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वज्र योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सुबह 09:07 के बाद कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही फूँक-फूँक कर कदम रखने का है. बिजनेसमैन को आज बाजार में किसी भी कॉर्पोरेट या बिजनेस मीटिंग में बहुत संयम से काम लेना होगा; दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में आज आपके हाथ से कुछ बेहद लाभदायक और बड़े व्यावसायिक मौके निकल भी सकते हैं, हमेशा ध्यान रखें कि समय कभी भी एक सा नहीं होता है. आज आर्थिक मोर्चे पर किसी बड़े क्लाइंट का चेक बाउंस होने या आपका पेमेंट अचानक रुकने के कारण आपकी मार्केट वैल्यू (बाजार की साख) पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. धन के लेन-देन में जरा सी भी लापरवाही आपके बैंक खाते को फ्रीज करा सकती है या आपको किसी कानूनी जांच के दायरे में ला सकती है. आज आपकी कुंडली में कानूनी उलझनों और विवादों में फंसने के प्रबल योग बने हुए हैं, जिसके कारण किसी पुराने विवाद को लेकर कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन पूर्ण अनुशासन और गोपनीयता बरतने का है. कार्यस्थल पर नौकरी करने में आपकी जरा सी भी लापरवाही आज सीनियर्स द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी; इसलिए आप ऑफिस में जो भी काम करते हैं, उससे संबंधित अपना सारा महत्वपूर्ण डेटा बहुत संभालकर रखें. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए ज्योतिषाचार्य की विशेष सलाह है कि आज अपने ऑफिस की किसी भी सीक्रेट प्लानिंग (गुप्त रणनीति) और ऑफिशियल एक्टिविटी को बाहर किसी के साथ भी भूलकर भी शेयर ना करें, अन्यथा आपका वह प्रोजेक्ट बीच में ही अधूरा रह सकता है या कंपनी के सामने बड़ी समस्या आ सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक भटकाव वाला रह सकता है. अष्टम चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव के कारण कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स (प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं के छात्रों) का आज पढ़ाई और लेखन कार्य में मन बिल्कुल नहीं लगेगा. मन में अजीब सी व्याकुलता रह सकती है; बेहतर होगा कि जबरदस्ती पढ़ने के बजाय कुछ समय ध्यान (मे Meditation) में बिताएं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण और धैर्य की परीक्षा लेने वाला हो सकता है. आज घर के वृद्धजनों (बुजुर्गों) की तबीयत अचानक ज्यादा खराब होने से आप और आपके जीवनसाथी मानसिक रूप से थोड़े परेशान और चिंतित रह सकते हैं; उनकी उचित देखभाल करें. वहीं दूसरी तरफ, लव लाइफ के मोर्चे पर आज आपको अपने प्रेमी (लवर) के किसी अन्य अफेयर या गुप्त बात के बारे में अचानक पता चल सकता है, जिससे आपके विश्वास को गहरी ठेस पहुंच सकती है. क्रोध में आकर कोई फैसला न लें, शांति से बात करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अष्टम चंद्रमा का गोचर आज शारीरिक और मानसिक कष्ट दे सकता है. मानसिक चिंताओं के कारण ब्लड प्रेशर (रक्तचाप) और सिरदर्द की समस्या बढ़ सकती है. वाहन चलाते समय आज विशेष सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: आज अष्टम चंद्रमा के दोषों को शांत करने और संकटों से रक्षा के लिए गंगा दशहरा के पावन पर्व पर पानी में थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें. इसके साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए शाम के समय मंदिर में कपूर का दीपक जलाएं.

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