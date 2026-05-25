Aaj ka Dhanu Rashifal 25 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वज्र योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सुबह 09:07 के बाद कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज गंगा दशहरा का पावन दिन आपके लिए नई रणनीतियां बनाने और बड़ा आर्थिक लाभ कमाने का है. दशम चंद्रमा और आज आपकी कुंडली में बनने वाले वज्र योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस में आपके द्वारा पिछले समय में किए गए सभी कड़े प्रयासों का मनमुताबिक शानदार फल आज आपको प्राप्त होगा. आपके जो सरकारी कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, उन्हें पूर्ण (पूरा) करने के लिए आज आप कोई मजबूत रूपरेखा या योजना तैयार कर सकते हैं. इसके साथ ही, ग्रह गोचर आपके पक्ष में होने से बिजनेसमैन के एक्सपोर्ट (निर्यात) के क्षेत्र में आ रही सभी पुरानी कानूनी बाधाएं आज किसी अनुभवी कानूनी सलाहकार की मदद से पूरी तरह सुलझ जाएंगी. बाजार में आपकी संतुलित व्यापार नीति (बैलेंस्ड बिजनेस पॉलिसी) आपके बिजनेस को पूरी तरह सुरक्षित रखेगी और भारी आर्थिक लाभ दिलाएगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन टीमवर्क और करियर में बड़ा मुकाम हासिल करने का है. आज वर्कप्लेस (कार्यस्थल) पर एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आगे बढ़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से काम करने के बजाय पूरी तरह टीम भावना (टीम स्पिरिट) के साथ काम करना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी. पिछले कुछ समय से यदि आपको अपनी करियर से संबंधित बातों में कोई ठहराव या मंदी महसूस हो रही थी, तो वह आज पूरी तरह दूर होकर आपके काम को एक गजब की नई गति प्राप्त होने लगेगी. नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस में अपने सीनियर्स और बॉस का विशेष सानिध्य व मार्गदर्शन प्राप्त होगा; याद रखिए, ऐसे सुनहरे अवसर करियर में बहुत कम ही मिलते हैं, इसलिए जब भी मिलें तो इसका भरपूर प्रोफेशनल लाभ लें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन सोशल नेटवर्क और ज्ञान बढ़ाने वाला रहेगा. स्टूडेंट, आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन आज अपनी फील्ड की व्यस्तता के बीच अपने नए और पुराने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर जुड़े रहेंगे, जिससे विचारों का आदान-प्रदान होगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन मानसिक शांति और रोमांस लेकर आया है. इस सोमवार की शाम को अपने बच्चों के साथ कुछ बेहतरीन समय व्यतीत करने से आपका दिनभर का मानसिक सुकून बहुत अच्छे से बना रहेगा, जिससे मन खुश रहेगा. वहीं दूसरी तरफ, लव लाइफ के मामले में आज का दिन बेहद रोमांटिक है; शाम को प्रेमी (लवमेट) के साथ किसी खूबसूरत जगह पर शानदार डिनर की प्लानिंग बन सकती है, जिससे आपसी रिश्तों में मिठास और नजदीकियां बढ़ेंगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज दसवें चंद्रमा के प्रभाव से आप शारीरिक रूप से बेहद चुस्त-दुरुस्त रहेंगे. काम की अधिकता और वर्कोहोलिक रवैये के बावजूद आपके भीतर गजब की ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे थकान हावी नहीं हो पाएगी.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: आज गंगा दशहरा के पावन पर्व और दसवें चंद्रमा की शुभता पाने के लिए पानी में थोड़ा सा गंगाजल और हल्दी मिलाकर सूर्य नारायण को श्रद्धापूर्वक अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान विष्णु या शिव जी के सम्मुख कपूर का दीपक जलाएं.

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