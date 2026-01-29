Tula Rashifal 29 January 2026: तुला राशि वाले मानसिक दबाव, रिश्तों में तनाव, सावधानी से लें वित्तीय फैसले
Libra Horoscope 29 January 2026: तुला राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें तुला राशिफल.
Tula Rashifal 29 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके आठवें भाव में स्थित हैं, इसलिए दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. घर के निजी कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं और मानसिक दबाव महसूस होगा. आज का दिन संयम और सतर्कता की परीक्षा ले सकता है.
हेल्थ राशिफल:
स्पोर्ट्स पर्सन को प्रैक्टिस के दौरान मस्कुलर पेन की समस्या परेशान कर सकती है. शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें. स्ट्रेचिंग, आराम और जरूरत पड़ने पर उपचार जरूरी रहेगा.
बिजनेस राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में कार्यों में रुकावट आ सकती है, इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना समझदारी होगी. प्रतिस्पर्धा के इस दौर में कोई बड़ी उपलब्धि मिलते-मिलते रह सकती है, जिससे मन व्यथित हो सकता है. धैर्य बनाए रखना जरूरी है.
जॉब व करियर राशिफल:
नौकरी में सफलता करीब आकर हाथ से निकलती हुई महसूस हो सकती है, जिससे असंतोष रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन को टारगेट पूरा करने के लिए अतिरिक्त सजग रहना होगा, क्योंकि कंपनी की ओर से दबाव बनाया जा सकता है. छोटी चूक भारी पड़ सकती है.
फाइनेंस राशिफल:
अचानक खर्च या आर्थिक चिंता सामने आ सकती है. आज कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय टालना बेहतर रहेगा. जोखिम लेने से बचें.
लव व फैमिली राशिफल:
वैवाहिक और पारिवारिक जीवन सामान्य नहीं रहेगा. आक्रामकता के साथ कही गई बाते रिश्तों को, खासतौर पर जीवनसाथी के दिल को चोट पहुंचा सकती हैं. सकारात्मक सोच और संयम ही नुकसान को रोक सकता है.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल:
फोकस की कमी के कारण पढ़ाई या प्रैक्टिस में मन नहीं लगेगा. खुद पर नियंत्रण और अनुशासन लाना जरूरी होगा, तभी स्थिति संभलेगी.
भाग्यशाली रंग: सफेद
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 8
उपाय: आज किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु दान करें और वाणी पर नियंत्रण रखें.
