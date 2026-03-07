Vrishchik Weekly Horoscope 2026: वृ्श्चिक साप्ताहिक राशिफल, नया व्यापार शुरू कर पाएंगे या आएंगी अड़चने जानें
Vrishchik Weekly Horoscope 2026 (8 to 14 March): वृश्चिक राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 8-14 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Vrishchik Weekly Horoscope 2026 (8 to 14 March): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 8 से 14 मार्च का समय वृश्चिक राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
- वृश्चिक राशि वालों को मार्च के इस सप्ताह के पहले भाग में धन और सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन साथ ही आपका समय और पैसा बेकार की चीजों पर भी खर्च होगा.
- सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी. इस अवधि में आप मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं.
- अनावश्यक भागदौड़ और खर्चों के कारण आप थोड़ा उदास महसूस करेंगे.
- अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और पदोन्नति या नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है.
- कार्यस्थल पर आपके विरोधी आपके काम में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं.
- परिवार में किसी मुद्दे को लेकर रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है. बातचीत के दौरान बुरी भाषा और व्यवहार से बचें अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है.
- सप्ताह के पहले भाग की तुलना में सप्ताह का दूसरा भाग कुछ राहत भरा रह सकता है.
- इस अवधि में व्यापार के सिलसिले में की गई कोई भी यात्रा शुभ रहेगी और इच्छित लाभ दिलाएगी.
- किसी मित्र के सहयोग से नए कार्य की योजना बनेगी. विदेश में बिजनस करने के इच्छुक लोगों की राह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.
- लव लाइफ में भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें.
