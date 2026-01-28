हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Reading 29 January 2026: टैरो रीडिंग से जानें 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा गुरुवार का दिन?

Tarot Card Reading 29 January 2026: टैरो रीडिंग से जानें 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा गुरुवार का दिन?

Tarot Card Reading 28 January 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग लाभ देगा. आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में सुधार और स्थिरता आएगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 28 Jan 2026 02:30 PM (IST)
Tarot Card Reading 29 January 2026: टैरो कार्ड्स के संकेत बताते हैं कि 29 जनवरी 2026 का दिन भावनात्मक संतुलन और व्यवहारिक सोच की मांग कर रहा है. कई राशियों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक सुख के योग बन रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को क्रोध, जल्दबाजी और अनावश्यक विवाद से बचने की सलाह दी जाती है.

आज निर्णय लेते समय धैर्य रखना और परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ना अधिक लाभकारी रहेगा.

मेष टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार मेष राशि के लोगों के घर-परिवार में आज हर्षोल्लास का माहौल बना रहेगा. आप स्वयं को मानसिक रूप से प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करेंगे. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आपकी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव आएंगे.

वृषभ टैरो राशिफल
टैरो संकेत देते हैं कि वृषभ राशि के लोगों को आज क्रोध और ईर्ष्या पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं. संतान से जुड़ा कोई विषय चिंता का कारण बन सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

मिथुन टैरो राशिफल
मिथुन राशि के जातकों को आज ऐसे कार्यों से दूरी बनानी चाहिए जो मानसिक बोझ बढ़ाएं. किसी के साथ अनावश्यक विवाद होने की संभावना है. किसी नजदीकी सहयोगी की वजह से परेशानी आ सकती है, सतर्क रहना जरूरी है.

कर्क टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स बताते हैं कि कर्क राशि के जातकों को आज यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. कुछ लोग धार्मिक या आध्यात्मिक चर्चाओं में समय बिताएंगे, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

सिंह टैरो राशिफल
सिंह राशि के लोगों को आज अपने परिचितों के साथ लेन-देन में सावधानी बरतनी होगी. लापरवाही से रिश्तों में दूरी आ सकती है. धन खर्च के योग बन रहे हैं, विशेषकर मकान या वाहन से जुड़े मामलों में.

कन्या टैरो राशिफल
कन्या राशि के नौकरीपेशा और व्यापारिक जातकों को लेन-देन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा और कार्यस्थल पर सहयोगियों की मदद से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं.

तुला टैरो राशिफल
टैरो संकेत देते हैं कि तुला राशि के लोगों को शिक्षा, प्रतियोगिता और संतान पक्ष से संतोषजनक परिणाम मिलेंगे. समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और करियर में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं. पारिवारिक मामलों में क्रोध से बचें.

वृश्चिक टैरो राशिफल
वृश्चिक राशि के लोगों को आज दैनिक मामलों में बेवजह की बहस से बचना चाहिए. सहयोगियों के साथ विवाद नुकसानदायक हो सकता है. समय के साथ चलने की प्रवृत्ति आपको समस्याओं से बचाएगी.

धनु टैरो राशिफल
टैरो के अनुसार धनु राशि के जातकों को आज अपने लक्ष्यों को लेकर भ्रम या दिशा की कमी महसूस हो सकती है. ध्यान केंद्रित रखना जरूरी है. बुरी आदतों पर नियंत्रण रखें, तभी स्थितियां अनुकूल होंगी.

मकर टैरो राशिफल
मकर राशि के जातकों को आज विभिन्न प्रकार की समस्याओं या मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है. इससे मानसिक असहजता बनी रहेगी. अनावश्यक वाद-विवाद से दूरी बनाए रखना आपके हित में रहेगा.

कुंभ टैरो राशिफल
कुंभ राशि के लोगों के लिए दिन व्यस्त लेकिन सकारात्मक रहेगा. नए अवसर सामने आ सकते हैं. आज की गई यात्राएं लाभकारी सिद्ध होंगी और आकस्मिक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं.

मीन टैरो राशिफल
टैरो गणना के अनुसार मीन राशि के लोगों को आज किसी विशेष कार्य को लेकर चिंता रह सकती है. व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा से बचें और अजनबियों से सतर्क रहें. व्यापार से जुड़े मामलों में नुकसान की आशंका है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 28 Jan 2026 02:30 PM (IST)
