Aaj ka Tula Rashifal 27 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज सुबह 05:57 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सर्वार्थसिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा शाम 07 बजे के बाद तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट करीये आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन जोखिमों से पूरी तरह बचने और अपनी टीम को संभालने का है. आज भले ही सर्वार्थसिद्धि योग रहेगा, लेकिन बारहवें चंद्रमा के कारण बिजनेस में अभी किसी भी प्रकार का नया इन्वेस्टमेंट (निवेश) करना आपके लिए किसी बड़े घाटे के सौदे से कम नहीं रहेगा; इसलिए उचित समय का इंतजार करें, वर्तमान में जो व्यवस्था है उसी से काम चलाएं क्योंकि अभी ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं हैं. बिजनेसमैन को आज 'एम्प्लॉई टर्नओवर' (कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने) की एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है; आपके कुछ बेहद अच्छे और पुराने कर्मचारी अचानक इस्तीफा दे सकते हैं, जिससे आपकी ट्रेनिंग और नई हायरिंग (भर्ती) का पूरा खर्चा दोबारा लग सकता है.

इसके साथ ही, आज आपकी सेल्स टीम अंडरपरफॉर्म (कमजोर प्रदर्शन) करेगी जिससे तय टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे. ऐसे में घबराने के बजाय टीम की एक मीटिंग बुलाइए, उनकी व्यावहारिक प्रॉब्लम्स को सुनिए और मार्केट के अनुसार रीयलिस्टिक (वास्तविक) टारगेट सेट करिए.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन अत्यधिक मानसिक सजगता और शांति बनाए रखने का संकेत दे रहा है. आज ऑफिस में सडनली टर्मिनेशन (अचानक नौकरी से निकाले जाने) जैसा कोई शॉक या कड़ा माहौल सामने आ सकता है, जिससे कर्मचारियों में बिना वॉर्निंग के जॉब जाने का डर बढ़ सकता है; ऐसी स्थिति में पूरी तरह शांत रहिए, अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को सेफ (सुरक्षित) रखिए और बैकअप के तौर पर अपना इमरजेंसी फंड तैयार रखिए.

ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि वर्कस्पेस पर आज केवल भाग्य के भरोसे बिल्कुल न बैठें; क्या पता भाग्य आपके भरोसे पर बैठा हो! आप केवल अपने वर्क (काम) पर पूरी तरह कंसंट्रेट करें. नौकरीपेशा लोग दफ्तर की व्यर्थ की चिंताओं को छोड़कर अपने मुख्य कार्य में फोकस करें क्योंकि वहां भी चुनौतियां और काम का दबाव कम नहीं है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाने का है. बारहवां चंद्रमा पढ़ाई में थोड़ी रुकावट या आलस्य दे सकता है. स्टूडेंट्स को अगर अपनी फील्ड में दूसरों से आगे निकलना है, तो आज उन्हें सामान्य से बहुत ज्यादा 'एक्स्ट्रा एफर्ट' (अतिरिक्त मेहनत) करनी पड़ेगी. शॉर्टकट से दूर रहें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और सोशल मीडिया लाइफ के लिहाज से आज का दिन मर्यादा में रहने का है. आज सोशल मीडिया पर आपका कोई भी नेगेटिव स्टेटस (नकारात्मक पोस्ट) या टिप्पणी आपकी फैन फॉलोइंग में अचानक बड़ी गिरावट ला सकता है; इसलिए आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुछ भी अपडेट या शेयर करने से पहले सौ बार सोच-समझकर ही कदम बढ़ाएं. घर-परिवार में खर्चों को लेकर जीवनसाथी के साथ मामूली तकरार हो सकती है, जिसे आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बारहवें चंद्रमा के कारण आज आपको मानसिक तनाव, आंखों में दर्द या अनिद्रा (नींद न आने) की समस्या परेशान कर सकती है. नौकरी और व्यापार के तनाव को खुद पर हावी न होने दें. रात को हल्का भोजन करें और समय पर सोने का प्रयास करें.

भाग्यशाली रंग: नेवीब्लू

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने और सर्वार्थसिद्धि योग की शुभता पाने के लिए एक बिल्कुल नया व विशिष्ट उपाय करें. आज बुधवार के दिन शाम के समय किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल दान करें.

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