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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 24 June 2026: तुला राशि एससीओ ऑप्टिमाइजेशन से डिजिटल बिजनेस छुएगा नई ऊंचाइयां, विज्ञापन से बढ़ेगी कमाई

Aaj ka Tula Rashifal 24 June 2026: तुला राशि एससीओ ऑप्टिमाइजेशन से डिजिटल बिजनेस छुएगा नई ऊंचाइयां, विज्ञापन से बढ़ेगी कमाई

Libra Horoscope 24 June 2026: तुला राशि वालों के पूंजी निवेश और फंडिंग के लिए बन रहा है स्वर्णिम समय, क्या बुधवार को एससीओ ऑप्टिमाइजेशन से बिजनेस छुएगा नई ऐतिहासिक ऊंचाइयां? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 24 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 24 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:13 बजे तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी. दोपहर 01:59 बजे तक चित्रा नक्षत्र और फिर स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि, आनंदादि, सुनफा, शंख, बुधादित्य और परिध योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में भद्र योग का विशेष प्रभाव रहेगा. 

चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक का समय अनुकूल है. राहुकाल दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. यात्रा के लिए उत्तर दिशा शुभ मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़े आर्थिक कोलाब्रेशन (साझेदारी) करने और पूंजी का विस्तार करने का साबित होगा. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बड़े 'पूंजी निवेश' (Capital Investment) और नई 'फंडिंग' (Funding) हासिल करने के लिए सबसे स्वर्णिम और महाभाग्यशाली समय है; यदि आपके पास धन पर्याप्त मात्रा में है तो आप बेझिझक बाजार में निवेश कर सकते हैं. 

ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जातक आज अपनी वेबसाइट का 'एससीओ ऑप्टिमाइजेशन' (SEO Optimization) बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज करेंगे, जिससे वे अपने बिजनेस को डिजिटल वर्ल्ड की नई ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे; ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर प्रचार-प्रसार और डिजिटल विज्ञापनों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें. हालांकि, बिजनेस को लेकर अति-आत्मविश्वास करने की भूल बिल्कुल न करें, रोज की तरह अपनी प्रामाणिक मेहनत जारी रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से रिसर्च (अनुसंधान) क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बुधवार का दिन कड़े परिश्रम के बल पर हारी बाजी जीतने का रहेगा. बाजार के किसी मुख्य प्रोडक्ट या ग्राहकों की पसंद को लेकर गहराई से रिसर्च (Research) कर रहे एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज अधिकारियों के सामने बहुत ही शानदार व अच्छे रिजल्ट्स मिलने के मजबूत चांसेस बनेंगे. 

हालांकि, सेल्स और फील्ड के कर्मचारियों को आज अपने मुख्य ऑफिशियल टारगेट्स को समय पर कंप्लीट करने के लिए 'एड़ी-चोटी का जोर' लगाना पड़ सकता है, काम का प्रेशर रहेगा. वर्कप्लेस पर महिला सहकर्मियों (लेडीज स्टाफ) और को-वर्कर्स के साथ पूरा तालमेल बनाकर चलें, उनके साथ किसी भी छोटी बात पर फालतू की बहस करने से पूरी तरह बचें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन मनचाही मुरादें पूरी होने का और खुशियों से भरा रहने वाला साबित होगा. राशि का चंद्रमा संकल्प शक्ति को मजबूत बनाएगा. स्टूडेंट्स के आज कई सारे 'मनोवांछित और पसंदीदा कार्य' समय पर पूरे हो सकते हैं; जिसके चलते आपके मन में गजब के सकारात्मक और रचनात्मक विचारों की भारी अधिकता रहेगी, जिससे पढ़ाई का रास्ता सुगम होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और अपनों के बीच यादगार पल बिताने का है. राशि का चंद्रमा होने से आज आपका मूड बहुत ही शानदार और खिला-खिला बना रहेगा; और परिवार के सभी सदस्यों का भरपूर साथ मिलने पर, आज वीकेंड या बुधवार की खुशनुमा शाम को पूरे परिवार के साथ कहीं बाहर 'डिनर' (Dinner) पर जाने का एक बहुत ही सुंदर व खुशनुमा प्लान अचानक बन सकता है, जिससे आपसी रिश्तों में प्रेम और गहरा होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज राशि के चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़, फिट और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनी रहेगी. पूंजी निवेश सफल रहने और परिवार संग डिनर पर जाने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और परिध व बुधादित्य योग की महाशुभता पाने के लिए मां महालक्ष्मी की विशेष वंदना करें. आज के दिन संध्या समय मां लक्ष्मी के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें गुलाब का इत्र अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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