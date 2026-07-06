Weekly Horoscope: 5 जुलाई से 11 जुलाई 2026, इस हफ्ते मेष और वृश्चिक राशि वाले बिजनेस पार्टनरशिप में रहें सतर्क, तुला को मिलेगा बड़ा जॉब ऑफर
Weekly Horoscope 5 July to 11 July 2026: इस हफ्ते चमकेगी इन राशियों की किस्मत, जुलाई के इस हफ्ते ग्रहों का गोचर लाएगा बड़े बदलाव. करियर, बिजनेस और सेहत के मामले में कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल? जानें.
Weekly Horoscope July 5 to July 11, 2026: जुलाई महीने का यह नया हफ्ता (5-11 जुलाई 2026) सभी 12 राशियों के करियर, बिजनेस, सेहत और पारिवारिक जीवन के लिए बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. इस सप्ताह ग्रहों और नक्षत्रों की चाल कुछ राशियों को 'मेन कैरेक्टर एनर्जी' देने वाली है, जिससे उन्हें नौकरी में बेहतरीन हाइक और बिजनेस डील्स में बंपर मुनाफा मिलेगा. वहीं, कुछ राशियों के लिए यह हफ्ता थोड़ा 'क्रिटिकल' रह सकता है, जहां उन्हें ऑफिस पॉलिटिक्स, निवेश और कानूनी मामलों में बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है.
अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस हफ्ते आपकी किस्मत का 'वाइब चेक' कैसा रहने वाला है, आपको अपनी पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी या नहीं, या फिर आपके घर में शहनाई गूंजने के योग हैं या नहीं, तो मशहूर ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के इस सटीक साप्ताहिक राशिफल को अंत तक जरूर पढ़ें.
मेष राशि (Aries) - संभलकर करें पार्टनरशिप, वीकेंड रहेगा शानदार
बिजनेस और करियर: सप्ताह की शुरुआत व्यापारियों के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा सकती है. पैतृक संपत्ति के बिजनेस में सरकारी नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है, जिससे कोई सरकारी नोटिस मिलने की आशंका है. बैंकों में कागजी गड़बड़ी के कारण लोन की फाइल अटक सकती है. हालांकि, वीकेंड पर ऑनलाइन और ऑफलाइन विज्ञापन और किसी बड़ी हस्ती को ब्रांड एंबेसडर बनाना आपको प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएगा.
नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को दूसरी कंपनी से बेहतर पैकेज मिल सकता है, जिससे पुरानी कंपनी छोड़ने का मन बनेगा. ऑफिस में छुपा हुआ दुश्मन आपके खिलाफ बॉस को भड़का सकता है. बेरोजगारों को नौकरी के लिए थोड़ा भटकना पड़ेगा, लेकिन किसी मित्र या रिश्तेदार की मदद से काम बन जाएगा.
पारिवारिक व निजी जीवन: घरेलू कलह के कारण काम प्रभावित हो सकता है. जीवनसाथी से अनबन की स्थिति बन सकती है. हालांकि, संतान की किसी बड़ी उपलब्धि या सरकारी नौकरी में चयन से आपका समाज में सम्मान बढ़ेगा.
शिक्षा व राजनीति: छात्र, कलाकार और संगीतकार घरेलू समस्याओं से परेशान रह सकते हैं, जिससे किसी सरकारी नौकरी में कुछ अंकों से चूकना खल सकता है. राजनीति से जुड़े लोगों का रसूख देश-विदेश के राजनेताओं के समर्थन से बढ़ेगा.
सेहत: स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिससे डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, लेकिन जल्द ही सुधार होगा.
वृषभ राशि (Taurus) - निवेश में बरतें सावधानी, संवर रहा है संतान का करियर
नौकरी और करियर: सप्ताह की शुरुआत में नौकरीपेशा लोगों को दूसरी कंपनी से बेहतर पैकेज का ऑफर मिल सकता है. जो लोग लंबे समय से प्रमोशन, इंक्रीमेंट या ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, उनके काम में सहकर्मी रुकावट डाल सकते हैं. विदेशों में नौकरी तलाश रहे लोगों के डॉक्यूमेंट्स में गलती होने से काम में देरी होगी.
बिजनेस: इस सप्ताह शेयर मार्केट में निवेश करना काफी रिस्की हो सकता है. धोखाधड़ी का शिकार होने से बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है. नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग अभी टाल दें. किसी बड़े बिजनेसमैन का सपोर्ट आपकी डील्स को बचा लेगा.
पारिवारिक व निजी जीवन: पारिवारिक कलह के चलते अविवाहितों के विवाह की बात में कुछ रिश्तेदार झूठी अफवाहें फैलाकर रुकावट डाल सकते हैं. लेकिन संतान के करियर में सुधार होने से घर में खुशियां लौटेंगी.
शिक्षा, खेल व राजनीति: छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए समय अनुकूल है. किसी बड़े कंपटीशन की लिस्ट में आपका नाम आने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. राजनीति और समाजसेवा के क्षेत्र में आपके कार्यों की सराहना होगी.
सेहत: पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. किसी मांगलिक कार्य में यात्रा के दौरान अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें.
मिथुन राशि (Gemini) - लव लाइफ में रहें सतर्क, बिजनेस में मिलेगा बंपर मुनाफा
पारिवारिक व निजी जीवन: सप्ताह की शुरुआत पारिवारिक खुशियों के साथ होगी. संतान की उपलब्धि समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी. घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है. हालांकि, लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से गलतफहमियां या रिश्ता टूटने जैसी स्थिति बन सकती है, इसलिए सतर्क रहें.
बिजनेस और नौकरी: इस सप्ताह बिजनेस में अच्छा धन लाभ होगा. शेयर मार्केट में निवेश करना फायदेमंद रहेगा, जिससे आप नई मशीनरी या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. बैंक से लोन आसानी से अप्रूव हो जाएगा. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स और जूनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा. बेरोजगारों को किसी प्रभावशाली व्यक्ति या मित्र की मदद से नौकरी मिलना तय है.
शिक्षा व राजनीति: छात्रों और खिलाड़ियों को कंपटीशन में किसी आंतरिक राजनीति की वजह से थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है. राजनीति के क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी रसूख बढ़ाएगी.
सेहत: माइग्रेन या सिरदर्द जैसी समस्या हो सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक स्वास्थ्य में बड़ा सुधार होगा.
कर्क राशि (Cancer) - छात्रों के लिए बेहतरीन समय, बिजनेस में धोखाधड़ी से बचें
शिक्षा, खेल व करियर: यह सप्ताह छात्रों, कलाकारों, संगीतकारों और खिलाड़ियों के लिए बेहद गतिशील रहने वाला है. सरकारी नौकरी में चयन या किसी बड़े कंपटीशन की लिस्ट में आपका नाम आना तय है. हालांकि, कुछ विरोधी आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं. पैसे की तंगी नए प्रोजेक्ट्स में बाधा बन सकती है.
बिजनेस और नौकरी: मार्केट में प्रतिस्पर्धी आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करेंगे. सरकारी नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है और कोई पुराना नोटिस आपकी चिंता बढ़ा सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर साइन न करें, फ्रॉड हो सकता है. ऑफिस में सहकर्मी आपके खिलाफ बॉस को भड़का सकते हैं, जिससे प्रमोशन अटक सकता है.
पारिवारिक व निजी जीवन: संतान की गलत संगत आपकी चिंता बढ़ा सकती है. हालांकि, किसी दूर के रिश्तेदार की मदद से संतान के विवाह की बात बन सकती है.
राजनीति व सेहत: राजनीति में बड़े नेताओं का सपोर्ट मिलेगा. छाती या कफ से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, डॉक्टर से परामर्श लें, जल्द सुधार होगा.
सिंह राशि (Leo) - सेहत में होगा सुधार, बिजनेस में मिलेगा बड़ा टर्निंग पॉइंट
सेहत और यात्रा: सप्ताह की शुरुआत स्वास्थ्य और यात्रा से जुड़ी रहेगी. पुरानी बीमारी के इलाज के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है. किसी बड़े डॉक्टर की सलाह से सेहत में तेजी से सुधार होगा, लेकिन खानपान पर नियंत्रण रखें.
बिजनेस: इस सप्ताह बिजनेस में बड़े उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. हालांकि, देश-विदेश के बिजनेसमैन और राजनेताओं के सहयोग से आपकी कॉर्पोरेट मीटिंग्स और डील्स फाइनल होंगी, जो एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा. नई प्रॉपर्टी या मशीनरी खरीदने में सफलता मिलेगी. शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा होगा.
नौकरी: वर्तमान कंपनी में प्रमोशन और इंक्रीमेंट होना लगभग तय है. बेरोजगारों को किसी बड़ी हस्ती के प्रभाव से अच्छा ब्रेक मिल सकता है.
पारिवारिक व शिक्षा: संतान को समाज या सरकार द्वारा सम्मानित किए जाने से आप गौरवान्वित महसूस करेंगे. घर में मांगलिक कार्य होने से पुराना घरेलू कलह शांत होगा. छात्रों के लिए समय बेहतरीन है, सरकारी नौकरी में सिलेक्शन के योग हैं. राजनीति में आपका ग्राफ तेजी से बढ़ेगा.
कन्या राशि (Virgo) - सामाजिक रसूख बढ़ेगा, कर्ज के मामलों में न लें जोखिम
राजनीति और समाज: सप्ताह की शुरुआत में समाज में आपके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. देश-विदेश के राजनेताओं का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका सामाजिक रसूख बढ़ेगा.
बिजनेस और नौकरी: बिजनेस के लिहाज से हफ्ता थोड़ा कठिन है. बैंक लोन के लिए भटकना पड़ सकता है और डॉक्यूमेंट्स की कमी से लोन रिजेक्ट भी हो सकता है. सरकारी नियमों का पालन करें, वरना पेनल्टी लग सकती है. ऑनलाइन विज्ञापनों के जरिए बिजनेस में बाउंस बैक करेंगे. ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण रह सकता है, सहकर्मी काम में कमियां निकाल सकते हैं.
पारिवारिक व निजी जीवन: घरेलू कलह के कारण काम पर फोकस करना मुश्किल होगा. संतान की गलत संगत मानसिक तनाव दे सकती है. इस हफ्ते संतान के विवाह की बात चलाना टाल दें, क्योंकि रिश्ते टूटने की आशंका है.
शिक्षा व सेहत: छात्रों को कठिन परिश्रम के बाद भी किसी सरकारी परीक्षा में कुछ अंकों से चूकना पड़ सकता है. अत्यधिक तनाव के कारण सेहत बिगड़ सकती है, जिससे यात्रा करनी पड़ सकती है.
तुला राशि (Libra) - 'मेन कैरेक्टर एनर्जी' के साथ हर फील्ड में मिलेगी कामयाबी
बिजनेस और आर्थिक स्थिति: यह हफ्ता आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है. बैंक से अटका हुआ लोन क्लियर हो जाएगा, जिससे बिजनेस के रास्ते खुलेंगे. पार्टनरशिप के पुराने विवाद खत्म होंगे. किसी बड़ी हस्ती को ब्रांड एंबेसडर बनाना और नया प्रोडक्ट लॉन्च करना सफल रहेगा. शेयर मार्केट से भारी मुनाफा होने वाला है.
नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को दूसरी कंपनी से बेहतर पैकेज के साथ बड़ा ऑफर मिल सकता है. ऑफिस में सीनियर्स और जूनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा. बेरोजगारों को मित्र या रिश्तेदार की मदद से बेहतरीन जॉब मिल जाएगी.
पारिवारिक व निजी जीवन: परिवार में सुख-शांति रहेगी. संतान का सरकारी नौकरी में चयन होने से घर का माहौल उत्सव जैसा हो जाएगा. जीवनसाथी के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे.
शिक्षा, खेल व सेहत: छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह बड़ी उपलब्धियों वाला है. कंपटीशन में नाम आना तय है. स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी.
वृश्चिक राशि (Scorpio) - विरोधी सक्रिय, कार्यक्षेत्र और निवेश में बरतें अत्यधिक सावधानी
करियर और नौकरी: सप्ताह की शुरुआत कुछ चुनौतियां लेकर आ रही है. ऑफिस में प्रतिस्पर्धी आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं और बॉस को भड़का सकते हैं, जिससे प्रमोशन या इंक्रीमेंट टल सकता है. विदेशों में जॉब करने वालों को वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण काम में देरी का सामना करना पड़ेगा.
बिजनेस: इस सप्ताह बिजनेस में फ्रॉड होने की आशंका है, इसलिए सतर्क रहें. शेयर मार्केट में पैसा डूबने से बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है. पैतृक संपत्ति को लेकर भाइयों से विवाद संभव है.
पारिवारिक व निजी जीवन: घरेलू कलह के कारण मानसिक अशांति रहेगी, जिससे काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे. जीवनसाथी के साथ नोकझोंक हो सकती है. संतान की गलत संगत और उनके विवाह की बात में रिश्तेदारों द्वारा बाधा डालना आपकी चिंता बढ़ाएगा.
शिक्षा, राजनीति व सेहत: घरेलू समस्याओं के कारण छात्र पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे. राजनीति के क्षेत्र में विरोधी आपके खिलाफ लामबंद हो सकते हैं. चोट लगने की आशंका है, जिससे डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है. वीकेंड तक सुधार होगा.
धनु राशि (Sagittarius) - घर में गूंजेगी शहनाई, करियर में मिलेंगे तरक्की के नए अवसर
पारिवारिक व निजी जीवन: सप्ताह की शुरुआत पारिवारिक खुशियों के साथ होगी. संतान को किसी उपलब्धि के लिए समाज या सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा. संतान के विवाह की बात चलाना इस हफ्ते बेहद सफल रहेगा. घर में मांगलिक कार्य के आयोजन से पुरानी दूरियां मिटेंगी. लव लाइफ रोमांटिक रहेगी.
बिजनेस: बिजनेस के लिए यह सप्ताह बेहद प्रोग्रेसिव है. नई मशीनरी या प्रॉपर्टी खरीदना फायदेमंद रहेगा. कॉर्पोरेट मीटिंग्स और डील्स आपके फेवर में क्लोज होंगी. शेयर मार्केट और ऑनलाइन एडवरटाइजमेंट से अच्छा पैसा प्राप्त होगा.
नौकरी: ऑफिस में सहकर्मियों और जूनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा. किसी अन्य कंपनी से बेहतर पेमेंट ऑफर आपकी टेबल पर आ सकता है. बेरोजगारों को किसी नेता या बड़ी हस्ती के प्रभाव से मनचाही नौकरी मिलेगी.
शिक्षा, राजनीति व सेहत: छात्रों का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होना लगभग तय है, जिससे आर्थिक तंगी दूर होगी. राजनीति में आपका कद बढ़ेगा. लंबी दूरी की यात्राएं सुखद रहेंगी और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में तेजी से सुधार होगा.
मकर राशि (Capricorn) - संघर्षपूर्ण रहेगा सप्ताह, सरकारी नियमों का न करें उल्लंघन
शिक्षा, खेल व करियर: सप्ताह की शुरुआत छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए काफी संघर्षपूर्ण रह सकती है. आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती है. कठिन मेहनत के बाद भी सरकारी नौकरी में कुछ अंकों से रह जाना आत्मविश्वास को डिगा सकता है.
बिजनेस: बिजनेस के लिहाज से बहुत संभलकर चलने की जरूरत है. सरकारी नियमों की अनदेखी के कारण कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं या सरकारी नोटिस मिल सकता है. कागजी गलतियों के कारण बैंक लोन अटक जाएगा. प्रतिस्पर्धी आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करेंगे.
नौकरी: ऑफिस में कोई सहकर्मी बॉस को आपके खिलाफ भड़का सकता है, जिससे ट्रांसफर या प्रमोशन में अड़चन आएगी. इंटरव्यू दे रहे लोगों को कम सैलरी वाले ऑफर मिल सकते हैं.
पारिवारिक व सेहत: घरेलू कलह और संतान की गलत संगत आपकी मानसिक चिंता बढ़ाएगी. रिश्तेदारों द्वारा संतान के विवाह में बाधा पहुंचाई जा सकती है. हड्डियों के दर्द से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करेंगी, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है.
कुंभ राशि (Aquarius) - यात्राओं से मिलेगा लाभ, बिजनेस और नौकरी में आएगी नई बहार
यात्रा और सेहत: सप्ताह की शुरुआत यात्राओं और स्वास्थ्य लाभ से होगी. लंबे समय से पेंडिंग पड़ी ट्रिप पर जाना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन रहेगा. पुरानी बीमारियों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने से राहत मिलेगी, हालांकि सप्ताह के मध्य में लापरवाही के कारण सेहत दोबारा बिगड़ सकती है.
बिजनेस: देश-विदेश के बिजनेसमैन और राजनेताओं के सपोर्ट से आपके डूबते हुए काम को नया जीवन मिलेगा. कॉर्पोरेट डील्स सफल रहेंगी और नया प्रोडक्ट लॉन्च करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न मिलेगा.
नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में सीनियर्स और जूनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा. किसी सहकर्मी के कंपनी छोड़ने से आपके लिए प्रमोशन के नए रास्ते खुलेंगे. बेरोजगारों का किसी रिश्तेदार के संदर्भ से प्लेसमेंट हो सकता है.
पारिवारिक व शिक्षा: संतान का सरकारी नौकरी में चयन होने से घर में खुशहाली आएगी. परिवार के साथ सामाजिक और मांगलिक कार्यों में शामिल होने के योग हैं. छात्रों को कंपटीशन में बड़ी सफलता मिलेगी.
मीन राशि (Pisces) - राजनीति में चमकेगा नाम, लेकिन बिजनेस और सेहत पर दें ध्यान
राजनीति और समाज: सप्ताह की शुरुआत राजनीति और समाजसेवा के क्षेत्र में बड़े नाम और शोहरत के साथ हो रही है. किसी बड़ी हस्ती या राजनेता का समर्थन आपके पॉलिटिकल करियर को चमका देगा. सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, जिससे विरोधी पस्त होंगे.
बिजनेस: बिजनेस के मोर्चे पर एक्स्ट्रा सावधान रहने की जरूरत है. मार्केट में आपकी इमेज डाउन करने की साजिश रची जा सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में पैसे के लेन-देन को लेकर धोखा या फ्रॉड हो सकता है. शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचें. सरकारी नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है.
नौकरी: ऑफिस का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. सहकर्मी आपके काम में कमियां निकाल कर बॉस को भड़का सकते हैं, जिससे प्रमोशन या इंक्रीमेंट में अड़चन आ सकती है. इंटरव्यू में कम पैकेज के ऑफर मिल सकते हैं.
पारिवारिक, शिक्षा व सेहत: घरेलू कलह के कारण काम प्रभावित होगा. संतान की गलत संगत चिंता का विषय बनेगी और रिश्तेदार विवाह की बात में अड़चन डाल सकते हैं. छात्रों को कंपटीशन में आंतरिक राजनीति के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है. अत्यधिक तनाव के कारण तबीयत बिगड़ सकती है, हालांकि थेरेपी और डॉक्टर की सलाह से सुधार होगा.
यह भी पढ़े- Tarot Weekly Horoscope 5 to 11 July 2026: इस हफ्ते इन 3 राशियों को करियर में मिलेगी बड़ी उड़ान, तुला, मिथुन और कुंभ वाले रहें सावधान!
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.