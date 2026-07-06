Aaj ka Makar Rashifal 6 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना लाभदायक रहेगा, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की चाल का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव माना जाता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:48 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:08 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय:

शुभ चौघड़िया मुहूर्त: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

स्वास्थ्य राशिफल

आज स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक रूप से आप काफी ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे. काम का दबाव होने के बावजूद थकान आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपकी कार्यक्षमता को बनाए रखेंगे. मित्रों और परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है. ठंडे दिमाग से बनाई गई व्यावसायिक योजनाएं भविष्य में बड़े लाभ का कारण बनेंगी. बाजार की स्थिति को समझकर लिया गया सुरक्षित फैसला आपके व्यवसाय को नई दिशा देगा. यदि किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की योजना बना रहे हैं तो आज की गई तैयारी आगे चलकर बड़ी सफलता दिला सकती है. ग्राहक सेवा और फीडबैक सिस्टम में सुधार करने से आपकी ब्रांड वैल्यू और ग्राहकों का भरोसा दोनों बढ़ेंगे.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सम्मान और प्रगति का संकेत दे रहा है. आपके पुराने प्रोजेक्ट्स की सफलता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी और कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी. बॉस और सीनियर्स आपके काम की बारीकियों, अनुशासन और मेहनत की सराहना करेंगे. नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना भी है, जो भविष्य में पदोन्नति का रास्ता खोल सकती हैं. आपकी कार्यशैली टीम के लिए प्रेरणा बनेगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ हंसी-मजाक और यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा. आपसी समझ और विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा. किसी पारिवारिक योजना पर चर्चा भी हो सकती है, जिससे सभी के बीच तालमेल और बेहतर होगा.

आर्थिक राशिफल

आर्थिक मामलों में आज समझदारी से लिए गए फैसले लाभ दिलाएंगे. सुरक्षित निवेश और संतुलित वित्तीय योजना भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करेगी. व्यापार से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं और आय के नए अवसर भी सामने आ सकते हैं. अनावश्यक खर्चों से बचते हुए बचत पर ध्यान देना आपके लिए लाभदायक रहेगा. बड़े आर्थिक फैसलों में धैर्य बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता शानदार रहेगी और कठिन विषय भी आसानी से समझ में आएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. नई चीजें सीखने की उत्सुकता बढ़ेगी और शिक्षकों का मार्गदर्शन आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 2

भाग्यशाली रंग: पिंक

उपाय:

आज भगवान शनिदेव की पूजा करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को गुलाबी वस्त्र या मिठाई का दान करें. इससे करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे.

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