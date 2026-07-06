Aaj ka Meen Rashifal 6 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना लाभदायक रहेगा, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की चाल का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव माना जाता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:48 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:08 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय:

शुभ चौघड़िया मुहूर्त: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

स्वास्थ्य राशिफल

आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से भी आप काफी उत्साहित महसूस करेंगे. काम को बोझ नहीं बल्कि आनंद के साथ करने की वजह से थकान महसूस नहीं होगी. सकारात्मक सोच और रचनात्मक ऊर्जा पूरे दिन आपको सक्रिय बनाए रखेगी. संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और हल्का व्यायाम आपकी सेहत को और बेहतर बनाए रखेगा. तनाव से दूर रहकर दिन का आनंद लें.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से लाभदायक रहेगा. स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या नई टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में पूरी जानकारी के बाद किया गया छोटा निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है. सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और क्रिएटिव कैंपेन के माध्यम से नए ग्राहक आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे. बिक्री में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं और धन का प्रवाह मजबूत रहेगा. भविष्य में व्यवसाय के विस्तार के लिए पूंजी जुटाने में भी सफलता मिल सकती है.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपके द्वारा दिया गया कोई नया आइडिया या आसान समाधान कंपनी का समय और खर्च दोनों बचा सकता है. इससे वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भविष्य में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना मजबूत होगी. कठिन प्रोजेक्ट्स को भी आप रचनात्मक और स्मार्ट तरीके से पूरा करेंगे. कार्यस्थल पर आपकी सकारात्मक सोच सभी को प्रभावित करेगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

पारिवारिक जीवन में आज सुख और संतुलन बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी का सहयोग और प्रेम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और आपसी विश्वास पहले से अधिक बढ़ेगा. घर का वातावरण शांत और खुशहाल रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

आर्थिक राशिफल

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी मजबूत रहने वाला है. व्यापार में धन की आवक अच्छी रहेगी और बचत करने का अवसर मिलेगा. यदि निवेश करना चाहते हैं तो जल्दबाजी के बजाय पूरी जानकारी लेकर ही निर्णय लें. भविष्य के विस्तार और नई योजनाओं के लिए आर्थिक आधार मजबूत करने का यह सही समय है. अनावश्यक खर्चों से बचना भी लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. कल्पनाशक्ति और रचनात्मकता अपने चरम पर रहेगी. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझना आसान होगा. कला, संगीत, लेखन, डिजाइन या डिजिटल कंटेंट से जुड़े लोगों को नई पहचान मिल सकती है. किसी रचनात्मक कार्य के वायरल होने या सराहना मिलने की भी संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 6

भाग्यशाली रंग: व्हाइट

उपाय:

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई, चावल या दूध का दान करें. किसी भी नए कार्य की शुरुआत माता-पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर करें. इससे भाग्य का साथ मिलेगा और करियर व व्यापार में सफलता के योग मजबूत होंगे.

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