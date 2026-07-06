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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 6 July 2026: कारोबार, नौकरी और सम्मान में होगी शानदार बढ़ोतरी, किस्मत देगी पूरा साथ

Aaj ka Kumbh Rashifal 6 July 2026: कारोबार, नौकरी और सम्मान में होगी शानदार बढ़ोतरी, किस्मत देगी पूरा साथ

Aquarius Horoscope: क्या 6 जुलाई 2026 को कुंभ राशि वालों को बिजनेस, नौकरी और शिक्षा में बड़ी सफलता मिलेगी? जानिए स्वास्थ्य, प्रेम, परिवार, धन, करियर और भाग्य से जुड़ा पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 06 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 6 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना लाभदायक रहेगा, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की चाल का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव माना जाता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:48 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. 

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:08 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय:

शुभ चौघड़िया मुहूर्त: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

स्वास्थ्य राशिफल

आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से भी आप काफी संतुलित महसूस करेंगे. दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी और काम का दबाव आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा. सकारात्मक सोच और संतुलित दिनचर्या आपको पूरे दिन सक्रिय बनाए रखेगी. पर्याप्त पानी पिएं और खान-पान का विशेष ध्यान रखें. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है. नए कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर करने के लिए समय अनुकूल है. इससे आपके व्यवसाय का दायरा और टर्नओवर दोनों बढ़ने की संभावना है. ग्राहकों के साथ आपकी प्रभावशाली बातचीत और व्यवहार बिक्री में वृद्धि करेगा. आपकी प्रोफेशनल सोच और बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स बाजार में आपकी अलग पहचान बनाएंगी. नए ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध भविष्य में बड़ा लाभ दिला सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सम्मान और लोकप्रियता बढ़ाने वाला रहेगा. कार्यस्थल पर सहकर्मी और जूनियर आपके नेतृत्व और व्यवहार से प्रभावित होंगे. आपकी कार्यशैली की सराहना होगी और टीम में आपका प्रभाव पहले से अधिक मजबूत होगा. काम का दबाव कम रहने से आप अपने कार्य समय पर और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरे करेंगे. वरिष्ठ अधिकारी भी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट रहेंगे, जिससे भविष्य में नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल बना रहेगा. घर में किसी मेहमान के आगमन, पारिवारिक उत्सव या शुभ समाचार से वातावरण आनंदमय रहेगा. जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत करेगा. प्रेम संबंधों में भी विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. आपकी मधुर वाणी रिश्तों में नई मिठास घोलने का काम करेगी.

आर्थिक राशिफल

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार से आय में वृद्धि होने के संकेत हैं और नए अनुबंध भविष्य में अच्छा मुनाफा दे सकते हैं. पैतृक संपत्ति या पुराने आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक समाधान मिलने की संभावना है. खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए बचत पर ध्यान दें. यदि निवेश की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर लिया गया फैसला भविष्य में अच्छा लाभ देगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. आपकी कल्पनाशक्ति और रचनात्मकता चरम पर रहेगी. किसी प्रतियोगिता, प्रोजेक्ट, कला या रचनात्मक कार्य में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है. आपकी प्रतिभा की सराहना होगी और सम्मान या पुरस्कार मिलने के भी योग बन रहे हैं. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषय भी आसानी से समझ में आएंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 6
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
उपाय:
आज भगवान शनिदेव और भगवान हनुमान की पूजा करें. "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को नारंगी रंग के फल या वस्त्र का दान करें. परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लेकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें. इससे भाग्य मजबूत होगा और सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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