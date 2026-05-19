Aaj ka Tula Rashifal 19 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि फिर चतुर्थी रहेगी. आज सुबह 08:42 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, धृति योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई शुरुआत और रुके हुए कामों को गति देने वाला रहेगा. यदि बिजनेसमैन अपने व्यापार के विस्तार के लिए नई क्रेडिट लिमिट या वर्किंग कैपिटल (कार्यशील पूंजी) के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं, तो आज प्रयास करें, सफलता निश्चित है. ग्रह गोचर पूरी तरह आपके पक्ष में होने से सरकारी विभागों से जुड़ी आपकी सभी पेंडिंग (रुकी हुई) फाइलें आज आसानी से क्लियर हो जाएंगी और आपको भविष्य के लिए एक कानूनी सुरक्षा का मजबूत कवच प्राप्त होगा. विदेश में बिजनेस कर रहे बिजनेसमैन को भी आज मंदी के दौर से धीरे-धीरे कुछ बड़ी राहत मिलेगी, जिससे आपके बिजनेस की पटरी फिर से सही लाइन पर आ जाएगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को साबित करने और वाहवाही लूटने का है. आपकी कुंडली में धृति और गजकेसरी योग बनने से आज आपका कोई बहुत ही रचनात्मक और बड़ा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक संपन्न होगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी जल-भुन जाएंगे. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज किसी नए इनोवेशन (नवाचार) या आइडिया के लिए मैनेजमेंट और उच्च अधिकारियों की ओर से विशेष प्रशंसा, मान-सम्मान और पुरस्कार मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्णिम अवसर लेकर आया है. आज आपको किसी बड़े सरकारी पद पर चयन होने या किसी प्रतिष्ठित संस्थान से उच्च शिक्षा के लिए बड़ी छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) मिलने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं. पढ़ाई के प्रति आपका समर्पण आपको बड़ी अचीवमेंट दिलाएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन घर-परिवार में खुशियां बढ़ाने वाला रहेगा. पारिवारिक रिश्तों में आज एक नई ऊर्जा और अद्भुत ताजगी का संचार होगा, जिससे घर के सभी सदस्यों के बीच चल रहा पुराना मनमुटाव या वैचारिक मतभेद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा. सभी लोग मिलकर शाम का समय बहुत अच्छे से बिताएंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके भीतर एक नया जोश भरने वाला रहेगा. आज आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद मजबूत और अपार ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे. पुरानी किसी शारीरिक समस्या से भी राहत मिलने के योग हैं.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज के दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं. साथ ही, भाग्य वृद्धि और आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ करें.

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