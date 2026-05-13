Aaj ka Tula Rashifal 13 May 2026: आज अपरा एकादशी का पावन पर्व है. आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 01:30 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति जहाँ वाशि, सुनफा, बुधादित्य और पराक्रम योग बना रही है, वहीं विष्कुम्भ योग का भी प्रभाव रहेगा. तुला राशि के जातकों के लिए आज रूचक योग सक्रिय रहेगा, जो आपके साहस और कार्यक्षमता में वृद्धि करेगा. चंद्रमा आज मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जहाँ शनि के साथ उनका विष दोष निर्मित हो रहा है. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपकी सूझबूझ और बेहतरीन प्रबंधन का है. आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज बहुत ही शानदार रहने वाला है, जिससे आपके द्वारा जारी किए गए चेक बाउंस होने का कोई खतरा नहीं रहेगा और आपकी साख मजबूत होगी. आर्थिक रूप से आप आज कोई बड़ा निवेश करने की स्थिति में होंगी. आपका विवेक आपको सही जगह पैसा लगाने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे भविष्य में बड़े लाभ की संभावना बनेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career):

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी ईमानदारी और मेहनत का फल पाने का है. एंप्लॉयड पर्सन के पुराने रिकॉर्ड्स उनकी निष्ठा की गवाही देंगे, जिससे मैनेजमेंट का भरोसा आप पर बढ़ेगा. आपको किसी नई और बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए. टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आप नेटवर्किंग और नए संपर्क बनाने के लिए करेंगे, जो आपके भविष्य के करियर के लिए एक मजबूत नींव का काम करेगा.

समाज और राजनीति (Social & Political Life):

आज आपकी नेतृत्व क्षमता सामाजिक स्तर पर चमक कर सामने आएगी. महिलाओं के उत्थान और अधिकारों के लिए आज आप कोई बड़ा आंदोलन या जागरूकता अभियान शुरू कर सकते हैं, जिसे जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त होगा. समाज के प्रति आपकी संवेदनशीलता आपको एक विशिष्ट पहचान दिलाएगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक जीवन में सुखद बदलाव के योग हैं. घर के किसी मांगलिक कार्य में परिवार के साथ मिलकर हिस्सा लेंगे, जिससे पुराने मतभेद दूर होंगे और आपसी रिश्तों में जमी बर्फ पिघलेगी. संतान की सेहत आज फौलादी रहेगी और वे घर के कार्यों में बढ़-चढ़कर हाथ बँटाएंगे. चन्द्रमा के 6th हाउस में होने से आज आप अपनी कूटनीति से शत्रुओं की शत्रुता को कम करने में सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के मामले में आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक शांति के लिए "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का 11 बार जाप करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा. सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्यों को अंजाम दें.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 3

विशेष उपाय: अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फूल और चन्दन अर्पित करें. 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें. शाम को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने से विष दोष की शांति होगी.

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