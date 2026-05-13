Aaj ka Singh Rashifal 13 May 2026: आज अपरा एकादशी का पावन पर्व है. आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 01:30 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति जहाँ वाशि, सुनफा, बुधादित्य और पराक्रम योग बना रही है, वहीं विष्कुम्भ योग का भी प्रभाव रहेगा. सिंह राशि के जातकों के लिए आज मालव्य योग सक्रिय रहेगा, जो आपकी आंतरिक शक्ति को बनाए रखने में मदद करेगा. चंद्रमा आज मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जहाँ शनि के साथ उनका विष दोष निर्मित हो रहा है. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी संभलकर चलने का है. मार्केट में किसी पार्टी के साथ अविश्वास की गहरी खाई पैदा हो सकती है, जिससे आपकी चलती हुई डील बीच में ही अटकने की संभावना है. लेनदारों (Creditors) के बढ़ते दबाव के कारण आज बिजनेसमैन काफी तनाव और मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं. वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखें और धैर्य से काम लें.

नौकरी और करियर (Job & Career):

कार्यस्थल पर आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. चंद्रमा-शनि का विष दोष होने से जूनियर कर्मचारी आज आपकी बात मानने से इनकार कर सकते हैं, जिससे आपकी अथॉरिटी को सीधी चुनौती मिल सकती है और ऑफिस का माहौल गरमा सकता है. किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड कर रहे एंप्लॉयड पर्सन को आज कोई निराशाजनक खबर मिल सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट की नजर में आपकी हालिया परफॉरमेंस पर सवाल उठ सकते हैं. अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें और विवादों से बचें.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक जीवन में तालमेल की कमी खल सकती है. ऑफिस के काम के बोझ के कारण आप घर-परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, जिससे जीवनसाथी के साथ अनबन होने के संकेत हैं. अनमैरिड (Unmarried) जातकों के लिए विवाह के प्रस्तावों में अड़चनें आएंगी और बनी-बनाई बात बिगड़ने की स्थिति बन सकती है. सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में आपके करीबी समर्थक ही गुप्त रूप से विपक्षियों से हाथ मिला सकते हैं, जिससे आपका जनाधार खिसकता हुआ महसूस होगा.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आज भारी पड़ सकती है. चन्द्रमा के 8वें भाव में होने से अनसुलझे मामलों में रुकावट आएगी और मानसिक अशांति रहेगी. बाहर के खाने से पूरी तरह बचें, क्योंकि पेट से जुड़ी गड़बड़ी आपकी ऊर्जा को सोख सकती है और आपको दिन भर सुस्त बना सकती है. मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए काम के बीच 5 मिनट का मौन रखें.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: गुलाबी (Pink)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 1

विशेष उपाय: "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें. अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें ताकि विष दोष और ग्रहों की प्रतिकूलता कम हो सके.

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