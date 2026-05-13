Aaj ka Kanya Rashifal 13 May 2026: कन्या राशि साझेदारी के काम में होगा बड़ा लाभ, करियर में मिलेगा सम्मान और बुजुर्गों की सलाह से दूर होगी चिंता
Virgo Horoscope 13 May 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कन्या राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?
Aaj ka Kanya Rashifal 13 May 2026: आज अपरा एकादशी का पावन पर्व है. आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 01:30 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति जहाँ वाशि, सुनफा, बुधादित्य और पराक्रम योग बना रही है, वहीं विष्कुम्भ योग का भी प्रभाव रहेगा. कन्या राशि के जातकों के लिए आज ग्रहों का गोचर सकारात्मकता और बौद्धिक विकास लेकर आया है. चंद्रमा आज मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जहाँ शनि के साथ उनका विष दोष निर्मित हो रहा है. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.
व्यापार और धन (Business & Finance):
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई ऊर्जा और सतर्कता का है. चंद्रमा के 7th हाउस में होने से साझेदारी (Partnership) के बिजनेस में विशेष लाभ के योग बन रहे हैं. आप किसी पुराने और वफादार कर्मचारी की मदद से बिजनेस में हो रही किसी बड़ी गड़बड़ी या चूक को पकड़ने में सफल रहेंगे. बिजनेसमैन के लिए आज का मंत्र 'कानून का पालन' है; नियमों के दायरे में रहकर काम करना आपको किसी बड़ी विभागीय जांच से बचा ले जाएगा और आपकी फाइलें पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी.
नौकरी और करियर (Job & Career):
कार्यस्थल पर आज आपकी रचनात्मकता का बोलबाला रहेगा. किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आपका विशेष योगदान कंपनी के लिए बड़ी एसेट (Asset) साबित होगा, जिसके लिए आपको किसी सम्मान या अवार्ड से नवाजा जा सकता है. बॉस के साथ आज आपकी ट्यूनिंग बहुत ही दोस्ताना और सहयोगात्मक रहेगी. वे आपकी व्यक्तिगत समस्याओं को गंभीरता से समझकर आपको काम में कुछ जरूरी रियायतें भी दे सकते हैं.
शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संतुलन बनाने का है. आप आज पढ़ाई और मनोरंजन के बीच ऐसा सटीक तालमेल बनाएंगे कि आपका दिमाग पूरी तरह तरोताजा रहेगा. इस मानसिक स्पष्टता के कारण कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे. निरंतरता बनाए रखें.
प्रेम और परिवार (Love & Family):
पारिवारिक जीवन में आज बड़ों का मार्गदर्शन बहुत काम आएगा. घर के बुजुर्ग आज आपको करियर और जीवन से जुड़ी कोई ऐसी अमूल्य सलाह देंगे, जो आपकी आधी चिंताओं को पल भर में दूर कर देगी. अविवाहित (Unmarried) जातकों के लिए आज किसी पुराने मित्र के माध्यम से विवाह का ऐसा प्रस्ताव आ सकता है, जो आपकी जीवनशैली और सोच से पूरी तरह मेल खाएगा. सामाजिक स्तर पर आज आप गरीबों की मदद के लिए किसी चिकित्सा शिविर या भोजन सेवा की शुरुआत कर सकते हैं, जिसकी समाज में सराहना होगी.
स्वास्थ्य (Health):
सेहत के लिहाज से दिन अच्छा है, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है. विष दोष के प्रभाव से बचने के लिए नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें. संतुलित जीवनशैली और सकारात्मक सोच आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी.
भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: बैंगनी (Purple)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 7
विशेष उपाय: अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीले फल अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. गरीबों को भोजन कराना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.
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