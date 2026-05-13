Aaj ka Kark Rashifal 13 May 2026: आज अपरा एकादशी का पावन पर्व है. आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 01:30 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति जहाँ वाशि, सुनफा, बुधादित्य और पराक्रम योग बना रही है, वहीं विष्कुम्भ योग का भी प्रभाव रहेगा. कर्क राशि के जातकों के लिए आज रूचक योग सक्रिय रहेगा, जो साहस और कार्यक्षमता में वृद्धि का संकेत है. चंद्रमा आज मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जहाँ शनि के साथ उनका विष दोष निर्मित हो रहा है. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन स्पष्टता और लाभ का है. फैमिली बिजनेस में मुनाफे का सही बँटवारा और पारदर्शी बातचीत आज आपके पेशेवर रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. आयात-निर्यात से जुड़े बिजनेसमैन के लिए दिन विशेष है; नए टैरिफ दरों का लाभ उठाते हुए आप अपने आयातित माल पर अच्छी बचत कर पाएंगे, जिससे आपके नेट प्रॉफिट (Net Profit) में भारी बढ़ोतरी होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career):

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नेतृत्व करने का है. ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर आपकी पकड़ और कमांड आज आपकी टीम के लिए वरदान साबित होगी. आप एक मार्गदर्शक के रूप में सबको गाइड करेंगे. यदि आप किसी नई कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 09:00 बजे या शाम 05:15 से 06:15 के बीच का समय अत्यंत श्रेष्ठ है, जो आपके करियर में उन्नति के द्वार खोलेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सम्मानजनक उपलब्धियों वाला है. आपकी कड़ी मेहनत का फल आपको 'बेस्ट स्टूडेंट' या 'राइजिंग स्टार' जैसे सम्मान के रूप में मिल सकता है. एकाग्रता बनी रहेगी और आप अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक जीवन में सुख और गर्व का अनुभव होगा. संतान के प्रति आपकी उम्मीदें आज पूरी होंगी; वे खेल या किसी अन्य प्रतियोगिता में बड़ा इनाम जीतकर आपका नाम रोशन करेंगे. आपकी भावुकता और संवेदनशीलता आज आपको समाज में एक जननायक के रूप में स्थापित करेगी, जिससे आपका कद और सम्मान बढ़ेगा. हालांकि, चन्द्रमा के 9वें भाव में होने से किसी धार्मिक कार्य में अचानक कोई छोटी बाधा आ सकती है, जिसे आप धैर्य से सुलझा लेंगे.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन राहत भरा है. आप मानसिक रूप से बहुत शांत और खुश रहेंगे, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता (Decision Making) में सुधार होगा. काफी समय से परेशान कर रही कोई पुरानी बीमारी आज समाप्त हो सकती है, जिससे आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: सफेद (White)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

विशेष उपाय: अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. विष दोष के प्रभाव को कम करने के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें.

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