Aaj ka Tula Rashifal 13 June 2026: आज दोपहर 04:08 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 09:25 तक वृषभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम रखने और अपने दैनिक खर्चों पर कड़ा नियंत्रण लगाने का है. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन कुछ खास अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है; अचानक होने वाले फालतू के खर्चों में बंपर बढ़ोतरी आज आपकी मानसिक चिंता में भारी वृद्धि करेगी, इसलिए फिजूलखर्ची पर कड़ाई से कंट्रोल करना आज आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी (प्राथमिकता) होनी चाहिए.

जो जातक अपने 'एन्सेस्ट्रल बिजनेस' (खानदानी व्यापार) से जुड़े हैं, आज उनमें पार्टनर्स के साथ कुछ आपसी मतभेद या वैचारिक दरार होने की प्रबल आशंका बनी हुई है; आपको पूरी तरह धैर्य धारण करना होगा और शांत रहकर सही समय का इंतजार करना होगा. कर्मचारियों की अचानक हुई हड़ताल या बिना बताए छुट्टी पर जाने के कारण आज आपकी मुख्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट (उत्पादन इकाई) में काम अचानक रुक सकता है, जिससे बड़ा वित्तीय घाटा संभव है; बैकअप तैयार रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शनिवार का दिन अत्यधिक कड़े परिश्रम और सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. जो युवा इन दिनों नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, आज उनके द्वारा किए गए प्रयास थोड़े विफल रह सकते हैं; दफ्तर के 'तकनीकी इंटरव्यू' (Technical Interview) में आज आपकी तैयारी थोड़ी कम पड़ने की आशंका है, इसलिए आलस्य छोड़ें और अपनी स्किल्स को मजबूत करें.

वर्कस्पेस पर आज सहकर्मियों या को-वर्कर्स के साथ आपसी तालमेल और बॉन्डिंग बिगड़ने से आपके किसी मुख्य प्रोजेक्ट की 'डेडलाइन मिस' (समय पर काम पूरा न होना) हो सकती है, जिससे आपको बॉस की भारी नाराजगी और कड़े गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, अपनी वाणी पर संयम रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक भटकाव से खुद को बचाने का रहेगा. आठवां चंद्रमा मन को अशांत रखेगा. आज कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर चाहकर भी पूरा ध्यान केंद्रित (फोकस) नहीं कर पाएंगे, मन लगातार यहाँ-वहाँ गॉसिप में भटकता रहेगा; जिससे आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संवेदनशील संवाद करने का है. आठवें चंद्रमा के कारण घरेलू माहौल थोड़ा गर्म रह सकता है. प्रेम संबंधों (Love Life) की बात करें तो आज आपका लवर (प्रेमी) अचानक आपकी तुलना किसी और बाहरी व्यक्ति से करके आपके दिल को दुखा सकता है, जिससे मन उदास रहेगा; खुद को शांत रखें. आज आपके फ्रेंड सर्किल (मित्र मंडली) के कुछ फालतू के कार्यों या गलत संगति के चलते आप बाहर किसी बड़ी कानूनी परेशानी या विवाद में अचानक फंस सकते हैं, इसलिए आज दोस्तों के विवादों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम रुकने की चिंता, डेडलाइन मिस होने का दबाव और खर्चों की बढ़ोतरी के कारण भारी 'मानसिक और शारीरिक पीड़ा' का अनुभव होने की प्रबल आशंका है. खुद को स्वस्थ रखने के लिए सुबह योग, प्राणायाम और ध्यान का सहारा अनिवार्य रूप से लें.

भाग्यशाली रंग: ब्लू

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज आठवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव और बढ़ते फालतू खर्चों के तनाव को दूर करने के लिए माता दुर्गा की आराधना करें. आज शनिवार के दिन सुबह या शाम के समय मां दुर्गा के सम्मुख कपूर का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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