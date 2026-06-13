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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 13 June 2026: तुला राशि कर्मचारियों की हड़ताल से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम रुकने की आशंका, हो सकता है बड़ा घाटा

Aaj ka Tula Rashifal 13 June 2026: तुला राशि कर्मचारियों की हड़ताल से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम रुकने की आशंका, हो सकता है बड़ा घाटा

Libra Horoscope 13 June 2026: खानदानी बिजनेस में आपसी मतभेदों और खर्चों की बढ़ोतरी से रहना होगा सावधान, क्या शनिवार को कर्मचारियों की हड़ताल से रुक सकता है काम? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 13 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 13 June 2026: आज दोपहर 04:08 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा सुबह 09:25 तक वृषभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम रखने और अपने दैनिक खर्चों पर कड़ा नियंत्रण लगाने का है. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन कुछ खास अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है; अचानक होने वाले फालतू के खर्चों में बंपर बढ़ोतरी आज आपकी मानसिक चिंता में भारी वृद्धि करेगी, इसलिए फिजूलखर्ची पर कड़ाई से कंट्रोल करना आज आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी (प्राथमिकता) होनी चाहिए. 

जो जातक अपने 'एन्सेस्ट्रल बिजनेस' (खानदानी व्यापार) से जुड़े हैं, आज उनमें पार्टनर्स के साथ कुछ आपसी मतभेद या वैचारिक दरार होने की प्रबल आशंका बनी हुई है; आपको पूरी तरह धैर्य धारण करना होगा और शांत रहकर सही समय का इंतजार करना होगा. कर्मचारियों की अचानक हुई हड़ताल या बिना बताए छुट्टी पर जाने के कारण आज आपकी मुख्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट (उत्पादन इकाई) में काम अचानक रुक सकता है, जिससे बड़ा वित्तीय घाटा संभव है; बैकअप तैयार रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शनिवार का दिन अत्यधिक कड़े परिश्रम और सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. जो युवा इन दिनों नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, आज उनके द्वारा किए गए प्रयास थोड़े विफल रह सकते हैं; दफ्तर के 'तकनीकी इंटरव्यू' (Technical Interview) में आज आपकी तैयारी थोड़ी कम पड़ने की आशंका है, इसलिए आलस्य छोड़ें और अपनी स्किल्स को मजबूत करें. 

वर्कस्पेस पर आज सहकर्मियों या को-वर्कर्स के साथ आपसी तालमेल और बॉन्डिंग बिगड़ने से आपके किसी मुख्य प्रोजेक्ट की 'डेडलाइन मिस' (समय पर काम पूरा न होना) हो सकती है, जिससे आपको बॉस की भारी नाराजगी और कड़े गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, अपनी वाणी पर संयम रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक भटकाव से खुद को बचाने का रहेगा. आठवां चंद्रमा मन को अशांत रखेगा. आज कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर चाहकर भी पूरा ध्यान केंद्रित (फोकस) नहीं कर पाएंगे, मन लगातार यहाँ-वहाँ गॉसिप में भटकता रहेगा; जिससे आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संवेदनशील संवाद करने का है. आठवें चंद्रमा के कारण घरेलू माहौल थोड़ा गर्म रह सकता है. प्रेम संबंधों (Love Life) की बात करें तो आज आपका लवर (प्रेमी) अचानक आपकी तुलना किसी और बाहरी व्यक्ति से करके आपके दिल को दुखा सकता है, जिससे मन उदास रहेगा; खुद को शांत रखें. आज आपके फ्रेंड सर्किल (मित्र मंडली) के कुछ फालतू के कार्यों या गलत संगति के चलते आप बाहर किसी बड़ी कानूनी परेशानी या विवाद में अचानक फंस सकते हैं, इसलिए आज दोस्तों के विवादों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम रुकने की चिंता, डेडलाइन मिस होने का दबाव और खर्चों की बढ़ोतरी के कारण भारी 'मानसिक और शारीरिक पीड़ा' का अनुभव होने की प्रबल आशंका है. खुद को स्वस्थ रखने के लिए सुबह योग, प्राणायाम और ध्यान का सहारा अनिवार्य रूप से लें.

भाग्यशाली रंग: ब्लू
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: आज आठवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव और बढ़ते फालतू खर्चों के तनाव को दूर करने के लिए माता दुर्गा की आराधना करें. आज शनिवार के दिन सुबह या शाम के समय मां दुर्गा के सम्मुख कपूर का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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