Aaj ka Mithun Rashifal 13 May 2026: आज अपरा एकादशी का पावन पर्व है. आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 01:30 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति जहाँ वाशि, सुनफा, बुधादित्य और पराक्रम योग बना रही है, वहीं विष्कुम्भ योग का भी प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जहाँ शनि के साथ उनका विष दोष निर्मित हो रहा है. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियों और विस्तार का है. बिज़नेस को नया स्वरूप देने के लिए किया गया निवेश आज आपको संतुष्टि प्रदान करेगा और ऑर्डर्स की संख्या में वृद्धि होगी. पार्टनर के साथ मिलकर आज आप किसी बड़े कॉम्पिटिटर के विरुद्ध सफल रणनीति बनाएंगे, जिससे बाजार में आपकी पकड़ और अधिक मजबूत होगी. आर्थिक रूप से भी आज का दिन विशेष है; लंबे समय से चल रहे कानूनी दांव-पेच के बाद आज किसी फंसी हुई प्रॉपर्टी का कब्जा आपको मिल सकता है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career):

कार्यस्थल पर आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे. चन्द्रमा के 10th हाउस में होने से काम करने का एक अलग ही नशा और जोश आप में देखने को मिलेगा. विदेशी कंपनियों में कार्यरत लोगों को अपनी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण कोई बड़ी डील या प्रतिष्ठित क्लाइंट मिल सकता है. आपकी मिलनसारिता और सकारात्मक व्यवहार के कारण ऑफिस का राजनीति भरा माहौल भी आज शांत और खुशनुमा बना रहेगा.

परोपकार और समाज (Social & Public Life):

आज आपको कोई ऐसी महत्वपूर्ण सरकारी जिम्मेदारी या पद मिल सकता है, जिससे आप सीधे तौर पर समाज के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे. सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और लोग आपकी कार्यशैली का अनुसरण करेंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी प्रभावी रहेगा. आपकी बौद्धिक क्षमता और ध्यान लगाने की शक्ति आपको कठिन विषयों को समझने में मदद करेगी. आप अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत समर्पित रहेंगे और समय का सही प्रबंधन करेंगे.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के मामले में आज का दिन शानदार है. आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा और आप मानसिक रूप से बहुत फोकस्ड (Focused) रहेंगे. इस मानसिक स्पष्टता के कारण आप अपने दिन भर के सभी टास्क समय से पहले पूरे कर लेंगे. पर्याप्त पानी पिएं और एकादशी के अवसर पर हल्का व सात्विक भोजन लें.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 2

विशेष उपाय: अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु के मंदिर में चन्दन और पीले पुष्प अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. विष दोष के प्रभाव को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी फलदायी रहेगा.

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