Aaj ka Tula Rashifal 10 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:21 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र फिर रेवती नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. दोपहर 01:53 के बाद मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बड़े समझौतों से सुरक्षित करने और अटके धन को वापस लाने का साबित होगा. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहेगा; बाजार की किसी मुख्य पार्टी के द्वारा आपकी पुरानी पेंडिंग पेमेंट क्लियर करने से पैसों को लेकर आ रही माल की शॉर्टेज (कमी) पूरी तरह दूर होगी और बिजनेस पुनः पटरी पर लौट आएगा. बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट्स (Corporate Clients) के साथ आज आपकी मुख्य डील्स और मीटिंग्स पूरी तरह सफल रहेंगी, जिससे आपकी कंपनी को भविष्य की दीर्घकालिक सुरक्षा आसानी से मिल जाएगी; व्यापार विस्तार के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे का समय सबसे सर्वोत्तम है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से विदेश में करियर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए बुधवार का दिन बड़ी उपलब्धियां और कड़े संघर्ष दोनों का मिलाजुला संकेत दे रहा है. जो लोग विदेश में नौकरी (Foreign Job) करना चाहते हैं, आज उन्हें मैनेजमेंट की तरफ से कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे तरक्की के नए द्वार खुलेंगे.

हालांकि, दफ्तर में दैनिक कार्यों के लिए आज आपके लक्ष्य (टारगेट्स) मैनेजमेंट द्वारा इतने ऊंचे और असंभव तय किए गए होंगे कि उन्हें पूरा करना लगभग नामुमकिन महसूस होगा; चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, लक्ष्य तक पहुँचना बहुत मुश्किल होगा. ऑफिस में वर्क को लेकर लगातार दबाव बना रहने से पूरा दिन मानसिक तनाव में गुजरेगा, यह स्थिति आपके आत्मविश्वास और काम के प्रति जुनून दोनों को थोड़ा नुकसान पहुँचा सकती है; खुद को शांत रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अनुशासन में रहकर अपनी प्रतिभा को निखारने का कड़ा संदेश दे रहा है. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना मजबूत करेगा, लेकिन भटकाव से बचना होगा. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) के लिए आज ज्योतिषाचार्य की सख्त हिदायत है कि लेट नाइट (देर रात तक) ऑनलाइन गेम खेलने या सोशल मीडिया पर जागने की आपकी गंदी लत आज आपको बड़ा नुकसान पहुँचाएगी; नींद पूरी न होने के कारण अगले दिन आप अपनी मुख्य प्रैक्टिस (अभ्यास) और खेल पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस आदत को तुरंत छोड़ें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद और आपसी जुड़ाव को बढ़ाने वाला रहेगा. छठे चंद्रमा के प्रभाव से शत्रुओं का नाश होगा. पारिवारिक रिश्तों में चल रहे पुराने तनाव और बड़ी परेशानियों से निपटने के लिए आज आपके द्वारा उठाए गए सभी व्यावहारिक कदम पूरी तरह सही और सटीक साबित होंगे, जिससे परिवार के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम और गहरा जुड़ाव हमेशा बना रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से छठे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको किसी पुरानी व गंभीर शारीरिक बीमारी या कष्ट से हमेशा के लिए पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा, जिससे आप गजब की राहत महसूस करेंगे. हालांकि, दफ्तर के भारी वर्क प्रेशर के कारण शाम को हल्की मानसिक थकान रह सकती है; ऑनलाइन गेम्स की लत छोड़ें, सेहत मजबूत रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज छठे चंद्रमा के दोषों को शांत करने और दफ्तर के मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए हनुमान जी की आराधना करें. आज बुधवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें बूंदी का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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