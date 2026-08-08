Aaj Ka Dhanu Rashifal 8 August 2026: 8 अगस्त 2026, शनिवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:00 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 04:51 बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, ध्रुव योग, व्याघात योग और सर्वामृत योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा आपकी राशि के लिए 'भद्र योग' का विशेष संयोग भी बना हुआ है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु व सेवा भाव) में वृषभ राशि में संचार करेंगे. छठे चंद्रमा के प्रभाव से आज भावुकता में आकर कोई गलत फैसला लेने से बचें. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए काफी अनुकूल रहने वाला है. व्यवसाय में स्थितियां बेहतर होंगी और आपको कुछ बड़े व फायदेमंद अनुबंध (Contracts) हासिल हो सकते हैं. यदि आप बिजनेस विस्तार के लिए किसी नई लोकेशन की सर्चिंग कर रहे थे, तो आज वह तलाश पूरी होती नजर आ रही है. हालांकि, बिजनेसमैन को मार्केट में धन से जुड़े लेन-देन करते समय थोड़ा अलर्ट रहना होगा; जरा सी लापरवाही से नुकसान हो सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की और प्रोत्साहन भरा रहेगा. दफ्तर में काम को लेकर स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी. एम्प्लॉइड पर्सन अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे; ऑफिस में आपके प्रयासों की सराहना होगी और मान-सम्मान मिलेगा. एम्प्लॉइड पर्सन को सलाह है कि जब तक हाथ में चल रहा पुराना काम पूरा न हो जाए, तब तक किसी नए कठिन कार्य में हाथ न डालें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन में आज अपार खुशहाली बनी रहेगी. आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ दिल खोलकर समय बिताएंगे और मन की उमंगों का आनंद लेंगे. आपकी खुशी में आपका प्रिय भी पूरी तरह शामिल होगा, जिससे पूरा दिन खुशनुमा बना रहेगा. आपसी प्यार और विश्वास और मजबूत होगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और करियर (Education & Sports)

स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ी) आज ट्रैक पर प्रैक्टिस के दौरान हल्के-फुल्के और हंसी-मजाक के मूड में रहेंगे. अपनी इसी सकारात्मक और तनावमुक्त अप्रोच से आप खेल के मैदान की हर चुनौती और मुसीबत को बड़ी आसानी से पार कर लेंगे.

छठे भाव में चंद्रमा के गोचर से सेहत में सुधार होगा. हालांकि भावुक होकर तनाव न लें. संतुलित खान-पान रखें और अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान व योग का अभ्यास करें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

ब्राउन (भूरा) शुभ अंक: 5

5 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: शनिवार और श्रावण मास के पावन अवसर पर भगवान शिवजी का जल व दूध से अभिषेक करें. साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें; इससे भावुकता दूर होगी और करियर में सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1. 8 अगस्त 2026 को धनु राशि के व्यापारियों को क्या बड़ा फायदा होगा?

Ans. व्यवसाय में फायदेमंद कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे और नई बिजनेस लोकेशन की तलाश पूरी होगी; लेन-देन में सावधानी रखें.

Q2. आज धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या उपलब्धि मिलेगी?

Ans. आपकी कार्यक्षमता की तारीफ होगी, आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे और वर्कप्लेस पर मान-सम्मान बढ़ेगा.

Q3. आज धनु राशि वालों का दांपत्य जीवन कैसा रहेगा?

Ans. जीवनसाथी के साथ संबंध बेहद खुशनुमा रहेंगे, मन में प्यार की उमंग रहेगी और दोनों साथ में अच्छा समय बिताएंगे.

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