Aaj ka Tula Rashifal 10 February 2026: तुला राशिफल विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों को मिलेगी खुशखबरी, प्रॉपर्टी के काम में हो सकता है बड़ा फायदा

Libra Horoscope 10 February 2026: तुला राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए तुला राशि के जातकों के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Feb 2026 02:15 AM (IST)
Tula Rashifal 10 February 2026 in Hindi: आज का दिन आपके लिए "संसाधनों और संबंधों" को मजबूत करने का है. चंद्रमा की स्थिति आपको अपने नैतिक मूल्यों पर अडिग रहने की प्रेरणा देगी. आज आप काफी प्रभावशाली महसूस करेंगे और नए दोस्त बनाने में सफल रहेंगे. हालांकि, मानसिक रूप से आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत सुखद होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी या 'अस्वस्थ होने का भ्रम' आपको परेशान कर सकता है. यह केवल मानसिक थकान हो सकती है. योग और ध्यान का सहारा लें. भारी भोजन से बचें और पानी का सेवन बढ़ाएं.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन उपलब्धियों वाला है. आपकी मुलाकात कुछ उच्च स्तर के व्यावसायिक लोगों से होगी, जो आपको तरक्की के नए मंत्र देंगे. प्रॉपर्टी के काम से जुड़े लोगों के लिए आज कोई "बड़ी डील" फाइनल होने के प्रबल योग हैं. नए ऑर्डर और एग्रीमेंट मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

जॉब और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उत्साहजनक है. यदि आप विदेश जाकर काम करने का सपना देख रहे हैं, तो आज कोई शुभ संकेत या अवसर मिल सकता है. ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. सावधानी: यदि आपने कोई नई कार्य योजना बनाई है, तो उसे आज लागू न करें, क्योंकि निजी व्यस्तताओं के कारण आप उस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरना चाहते हैं या किसी नए कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच का समय सबसे शुभ है. इस समय किया गया कार्य सफलता की संभावना बढ़ा देगा.

लव और फैमिली (Love & Family)

आज पूरा परिवार आपके साथ खड़ा नजर आएगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. आपके मित्र मंडली (Friend Circle) में नए लोग जुड़ सकते हैं. चेतावनी: परिवार के बीच रहते हुए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें. छोटी बात पर शांत रहना ही आपके रिश्तों की मिठास को बनाए रखेगा.

  • भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink) - यह आपके आकर्षण को बढ़ाएगा.
  • भाग्यशाली अंक: 5 (अशुभ अंक: 1)
  • शुभ समय: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (फॉर्म भरने या डील के लिए).
  • अचूक उपाय: आज लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और किसी छोटी कन्या को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं.

(FAQs)

1. दूसरे भाव का चंद्रमा तुला राशि को क्या फल दे रहा है?
    दूसरा भाव धन और वाणी का होता है. तुला राशि के लिए यह स्थिति धन संचय (Savings) में मदद करती है और आपकी बातों में वजन पैदा करती है, जिससे लोग आपकी बात मानेंगे.

2. मुझे स्वास्थ्य ठीक होने पर भी खराब क्यों लग रहा है?
     यह अष्टम भाव पर ग्रहों की दृष्टि या मानसिक तनाव का संकेत हो सकता है. इसे 'सोमैटिक' लक्षण कहते हैं. आज पिंक रंग का प्रयोग करें, यह आपको मानसिक शांति देगा.

3. क्या आज नई नौकरी के लिए अप्लाई करना सही है?
    जी हाँ, विशेषकर विदेश सेवा या बड़ी कंपनियों के लिए आवेदन करने का यह उत्तम समय है. बस अपने व्यक्तिगत कार्यों और ऑफिस के काम के बीच संतुलन बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 10 Feb 2026 02:15 AM (IST)
