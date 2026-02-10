Tula Rashifal 10 February 2026 in Hindi: आज का दिन आपके लिए "संसाधनों और संबंधों" को मजबूत करने का है. चंद्रमा की स्थिति आपको अपने नैतिक मूल्यों पर अडिग रहने की प्रेरणा देगी. आज आप काफी प्रभावशाली महसूस करेंगे और नए दोस्त बनाने में सफल रहेंगे. हालांकि, मानसिक रूप से आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत सुखद होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी या 'अस्वस्थ होने का भ्रम' आपको परेशान कर सकता है. यह केवल मानसिक थकान हो सकती है. योग और ध्यान का सहारा लें. भारी भोजन से बचें और पानी का सेवन बढ़ाएं.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन उपलब्धियों वाला है. आपकी मुलाकात कुछ उच्च स्तर के व्यावसायिक लोगों से होगी, जो आपको तरक्की के नए मंत्र देंगे. प्रॉपर्टी के काम से जुड़े लोगों के लिए आज कोई "बड़ी डील" फाइनल होने के प्रबल योग हैं. नए ऑर्डर और एग्रीमेंट मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

जॉब और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उत्साहजनक है. यदि आप विदेश जाकर काम करने का सपना देख रहे हैं, तो आज कोई शुभ संकेत या अवसर मिल सकता है. ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. सावधानी: यदि आपने कोई नई कार्य योजना बनाई है, तो उसे आज लागू न करें, क्योंकि निजी व्यस्तताओं के कारण आप उस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरना चाहते हैं या किसी नए कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच का समय सबसे शुभ है. इस समय किया गया कार्य सफलता की संभावना बढ़ा देगा.

लव और फैमिली (Love & Family)

आज पूरा परिवार आपके साथ खड़ा नजर आएगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. आपके मित्र मंडली (Friend Circle) में नए लोग जुड़ सकते हैं. चेतावनी: परिवार के बीच रहते हुए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें. छोटी बात पर शांत रहना ही आपके रिश्तों की मिठास को बनाए रखेगा.

भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink) - यह आपके आकर्षण को बढ़ाएगा.

(FAQs)

1. दूसरे भाव का चंद्रमा तुला राशि को क्या फल दे रहा है?

दूसरा भाव धन और वाणी का होता है. तुला राशि के लिए यह स्थिति धन संचय (Savings) में मदद करती है और आपकी बातों में वजन पैदा करती है, जिससे लोग आपकी बात मानेंगे.

2. मुझे स्वास्थ्य ठीक होने पर भी खराब क्यों लग रहा है?

यह अष्टम भाव पर ग्रहों की दृष्टि या मानसिक तनाव का संकेत हो सकता है. इसे 'सोमैटिक' लक्षण कहते हैं. आज पिंक रंग का प्रयोग करें, यह आपको मानसिक शांति देगा.

3. क्या आज नई नौकरी के लिए अप्लाई करना सही है?

जी हाँ, विशेषकर विदेश सेवा या बड़ी कंपनियों के लिए आवेदन करने का यह उत्तम समय है. बस अपने व्यक्तिगत कार्यों और ऑफिस के काम के बीच संतुलन बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.