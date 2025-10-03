वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (05 से 11 अक्टूबर 2025): घर-परिवार में बड़ा बदलाव, संपत्ति से लाभ और रिश्तों में परीक्षा का समय, पढ़ें वृषभ टैरो राशिफल
Vrishabh weekly tarot horoscope October 05 - 11: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह वृषभ राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.
Vrishabh Saptahik Tarot Rashifal 05 - 11 October: इस सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए समय सकारात्मक रहेगा। घर-परिवार में किसी बड़े परिवर्तन पर चर्चा हो सकती है, जिससे आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। यह बदलाव शुरुआत में आपको चौंका सकता है, लेकिन आगे चलकर आपके लिए शुभ सिद्ध होगा।
स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा। लेकिन किसी रिश्तेदार से जुड़ा तनाव आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। मेडिटेशन और सैर-सपाटा आपके लिए लाभकारी रहेगा। नींद का ख्याल रखें।
व्यापार राशिफल
व्यापारियों के लिए समय अनुकूल है। संपत्ति या किसी पुराने निवेश से आपको लाभ मिलने की संभावना है। यदि आप कोई बड़ा सौदा करना चाहते हैं तो इस सप्ताह समय अच्छा है।
नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह मेहनत का फल मिलेगा। वरिष्ठों से प्रशंसा प्राप्त होगी और आपकी जिम्मेदारियों में इज़ाफ़ा होगा। यह सप्ताह आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा।
लव और परिवार राशिफल
पारिवारिक स्तर पर सुखद समाचार मिलने के योग हैं। माता-पिता अपने बच्चों की सफलता से गर्व महसूस करेंगे। रिश्तेदारों से जुड़े कुछ मतभेद आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन धैर्य से हालात संभल जाएंगे। प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी और पार्टनर का सहयोग मिलेगा।
साप्ताहिक उपाय:
मंगलवार को हनुमानजी को लाल फूल और गुड़ अर्पित करें. यह स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र दोनों में सहायक रहेगा.
Do/Don’t:
- Do: समय प्रबंधन पर ध्यान दें और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें.
- Don’t: स्वास्थ्य संबंधी संकेतों को हल्के में न लें.
लकी कलर / नंबर / डे: हरा | 6 | बुधवार
FAQs:
Q1: क्या राजनीति से जुड़े वृषभ जातकों को फायदा मिलेगा?
उत्तर: हाँ, इस सप्ताह राजनीति और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को मान-सम्मान और अवसर मिलेंगे.
Q2: स्वास्थ्य का संतुलन कैसे बनाएँ?
उत्तर: समय पर भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल सलाह लें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
