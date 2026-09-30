धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृषभ मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: छठे भाव में लक्ष्मीनारायण व बुधादित्य योग, बिजनेस में बंपर मुनाफा, विदेश यात्रा व करियर में उन्नति के योग

वृषभ मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: छठे भाव में लक्ष्मीनारायण व बुधादित्य योग, बिजनेस में बंपर मुनाफा, विदेश यात्रा व करियर में उन्नति के योग

Taurus Horoscope October 2026: वृषभ मासिक राशिफल अक्टूबर, छठे भाव में बुधादित्य व लक्ष्मीनारायण योग, नौकरी में विदेश यात्रा के योग! पढ़ें पारिवारिक, करियर व स्वास्थ्य भविष्यफल.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Sep 2026 06:05 PM (IST)
Preferred Sources

Taurus Monthly Horoscope October 2026:  अक्टूबर 2026 का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक मजबूती, करियर में विस्तार और पारिवारिक खुशहाली लेकर आ रहा है. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा (ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ) के अनुसार, इस माह आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव और बुध एक साथ आपकी राशि से छठे भाव में विराजमान रहेंगे. 17 अक्टूबर तक सूर्य देव पंचम भाव में रहेंगे, जिसके बाद वे छठे भाव में प्रवेश करेंगे.

छठे भाव में पहले से मौजूद शुक्र और बुध के साथ सूर्य की युति होने से लक्ष्मीनारायण योग और बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा. इसके साथ ही मंगल और गुरु तीसरे भाव में, एकादश भाव में वक्री शनि, दशम भाव में राहु तथा चौथे भाव में केतु का प्रभाव रहेगा. आइए विस्तार से जानते हैं कि अक्टूबर 2026 का यह पूरा महीना आपके परिवार, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, प्रेम और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
Kal Ka Rashifal 1 October 2026: गुरुवार को सिद्धि योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, मकर को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और मीन को बड़ा मुनाफा!
Kal Ka Rashifal 1 October 2026: गुरुवार को सिद्धि योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, मकर को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और मीन को बड़ा मुनाफा!
राशिफल
मेष मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: चौथे भाव में मंगल-गुरु युति, 17 अक्टूबर से शुक्रादित्य योग, करियर व व्यापार में बरतें सतर्कता
मेष मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: चौथे भाव में मंगल-गुरु युति, 17 अक्टूबर से शुक्रादित्य योग, करियर व व्यापार में बरतें सतर्कता
राशिफल
मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, किन्हें रहना होगा सतर्क? पढ़ें मेष से मीन का पूरा भविष्यफल
Monthly Horoscope October 2026: अक्टूबर में किसका चमकेगा भाग्य और किसे संभलकर चलने की जरूरत? पढ़ें मेष से मीन तक का मासिक राशिफल
राशिफल
Tarot Card Rashifal: मीन के कमीशन और एजेंसी व्यापार में बंपर उछाल, कुंभ के पूरे होंगे अटके प्रॉपर्टी सौदे; देखें कार्ड्स का इशारा
टैरो राशिफल 29 सितंबर 2026: कर्क को बंपर धन लाभ, सिंह को विदेशी क्लाइंट से बड़ा ऑर्डर; जानें 12 राशियों का भाग्य

पारिवारिक जीवन  

पारिवारिक जीवन को लेकर प्रसन्न रहेगे परिवार में किसी तरह का कोई विवाद नहीं बनेगा अगर पहले किसी बात को लेकर विवाद बना हुआ था संवाद के द्वारा रिश्ता मजबूत बनेगा.
परिवार के उन्नति के बारे में सोचे,भाई बहन से सहयोग मिलेगा.17 अक्तूबर के बाद रिश्ता और मजबूत बनेगा पारिवारिक आय में वृद्दि होगी

 व्यापार तथा नौकरी 

वयोपार से जुड़े लोग को धन का चिंता दूर होगा बिजनेश में अच्छी मुनाफा के कारण मन प्रसन्न रहेगा साझे में व्यापार किए है लेनदेन की प्रक्रिया को साफ रखे साथी के ऊपर भरोसा रखे नए व्यापार का प्लान किए है सफलता मिलेगा नौकरी में उन्नति के रास्ते खुलेगे शनि का प्रभाव से आप अपना कार्य आसानी से पूरा करेगे,अधिकारी सहयोग करेगे नौकरी को लेकर विदेश जाने का प्लान किए है सफलता मिलेगा.

शिक्षा तथा करियर 

विधार्थियों को अपने पढाई पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा शिक्षा की गतिविधि पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा पंचम भाव में सूर्य पंचम भाव में है पंचमेश छठे भाव में राजयोग बनाए है उच्य शिक्षा की तैयारी कर रहे है, टेक्निकल की पढाई कर रहे है उन्हें सफलता मिलेगा,करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे कार्य को लेकर बाहर जाने का प्लान बन सकता है ,यात्रा से लाभ होगा .
 
प्रेम जीवन

प्रेम सम्बन्ध माह के सुरुआत अनुकूल नहीं रहेगा पार्टनर के साथ विवाद बनेगा 17 सितम्बर के बाद रिश्ता मजबूत बनेगा, पार्टनर के साथ अच्छी तालमेल देखने को मिलेगा,सिंगल है किसी खास नजदीकी या सोसल मिडिया के द्वारा रिश्ता जुड़ सकता है वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेगे एक दुसरे के सहयोग करेगे साथ ही बाहर घूमने का प्लान बनेगा जिसे रिश्ता और मजबूत बनेगा.

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य को लेकर चिंता नहीं करे दैनिक जीवन में आहार -विचार को ठीक रखे शनि सहयोग करेगे जिसके कारण आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा,रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनेगा.समय पर संतुलित भोजन करे सुबह में टहले तथा व्यायाम करे ,

लकी नंबर : 6    
लकी कलर: आसमानी  

उपाय
शुक्रवार को चावल का दान करे .
नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करे.

FAQs

Q1. अक्टूबर 2026 में वृषभ राशि के जातकों को व्यापार और पार्टनरशिप में क्या लाभ मिलेगा?
Ans. व्यापार में अच्छी कमाई से धन की चिंता दूर होगी, नए बिजनेस के प्लान में सफलता मिलेगी और लेन-देन साफ रखने से पार्टनरशिप में मजबूती आएगी.

Q2. इस माह वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए विदेश यात्रा और प्रमोशन के क्या योग हैं?
Ans. शनि के प्रभाव से कार्य समय पर पूरे होंगे, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने की योजना बना रहे लोगों को सफलता मिलेगी.

Q3. 17 अक्टूबर के बाद वृषभ राशि के पारिवारिक और लव रिलेशन में क्या बदलाव आएगा?
Ans. 17 अक्टूबर के बाद प्रेम संबंधों के विवाद सुलझेंगे, पारिवारिक आय में वृद्धि होगी और वैवाहिक जीवन में बाहर घूमने के प्लान से रिश्ते मजबूत होंगे.

October Money Horoscope 2026: अक्टूबर में इन 4 राशियों के हाथ में टिकेगा पैसा, सिंह-कुंभ समेत इनका बढ़ सकता है खर्च

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read More
Published at : 30 Sep 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
Taurus Monthly Horoscope Rashifal Vrishabh Masik Rashifal October 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kal Ka Rashifal 1 October 2026: गुरुवार को सिद्धि योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, मकर को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और मीन को बड़ा मुनाफा!
Kal Ka Rashifal 1 October 2026: गुरुवार को सिद्धि योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, मकर को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और मीन को बड़ा मुनाफा!
राशिफल
मेष मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: चौथे भाव में मंगल-गुरु युति, 17 अक्टूबर से शुक्रादित्य योग, करियर व व्यापार में बरतें सतर्कता
मेष मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: चौथे भाव में मंगल-गुरु युति, 17 अक्टूबर से शुक्रादित्य योग, करियर व व्यापार में बरतें सतर्कता
राशिफल
मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, किन्हें रहना होगा सतर्क? पढ़ें मेष से मीन का पूरा भविष्यफल
Monthly Horoscope October 2026: अक्टूबर में किसका चमकेगा भाग्य और किसे संभलकर चलने की जरूरत? पढ़ें मेष से मीन तक का मासिक राशिफल
राशिफल
Tarot Card Rashifal: मीन के कमीशन और एजेंसी व्यापार में बंपर उछाल, कुंभ के पूरे होंगे अटके प्रॉपर्टी सौदे; देखें कार्ड्स का इशारा
टैरो राशिफल 29 सितंबर 2026: कर्क को बंपर धन लाभ, सिंह को विदेशी क्लाइंट से बड़ा ऑर्डर; जानें 12 राशियों का भाग्य
Advertisement

वीडियोज

ALIEN MYSTERY: चांद पर एलियंस का मलबा? सामने आया बड़ा रहस्य! |ABPLIVE
UP Rajya Sabha Election 2027: सपा की तैयारी तेज..दिलचस्प मुकाबला | Akhilesh Yadav | Samajwadi Party
Kathua CISF Camp Firing: CISF कैंप में जवान ने साथियों पर की फायरिंग | Jammu Kashmir | Breaking News
Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुबई फ्लाइट में भिड़े रूस-यूक्रेन के पायलट, इजरायल ने बचाया, हवा में खूनी झड़प की इनसाइड स्टोरी
दुबई फ्लाइट में भिड़े रूस-यूक्रेन के पायलट, इजरायल ने बचाया, हवा में खूनी झड़प की इनसाइड स्टोरी
महाराष्ट्र
आशुतोष रांका बोले, 'ध्यान दें, CJP का 2 अक्टूबर का विरोध प्रदर्शन सिर्फ...'
आशुतोष रांका बोले, 'ध्यान दें, CJP का 2 अक्टूबर का विरोध प्रदर्शन सिर्फ...'
इंडिया
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
क्या राहुल गांधी 2029 में विपक्ष का चेहरा होंगे? ममता बनर्जी ने दिया ऐसा जवाब
स्पोर्ट्स
Asian Games: सुनील कुमार ने रचा इतिहास, कुश्ती में लगातार 2 मेडल जीतकर बनाया महारिकॉर्ड
सुनील कुमार ने रचा इतिहास, कुश्ती में लगातार 2 मेडल जीतकर बनाया महारिकॉर्ड
बॉलीवुड
Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस
'दृश्यम 3' के लिए अजय ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी की फीस
इंडिया
'राहुल को नेता मानने को INDIA गठबंधन नहीं तैयार', शिवराज बोले- अखिलेश क्यों किया बैठक से किनारा
INDIA गठबंधन पर शिवराज ने उठाए सवाल, पूछा- अखिलेश क्यों किया बैठक से किनारा?
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
शिक्षा
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
2027 में यूपी में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जॉब देगी सरकार? जान लें जवाब
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget