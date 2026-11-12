Weekly Love Horoscope 15 to 21 November 2026: जानिए क्या कहते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के सितारे.. रिश्तों के मामले में हर नया सप्ताह नई भावनाएं, उम्मीदें और पुरानी गलतफहमियों को सुलझाने के खास अवसर लेकर आता है. ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति सीधे तौर पर आपके दिल के फैसलों, आपसी तालमेल और दांपत्य जीवन को प्रभावित करती है, चाहे आप सिंगल हों और किसी खास इंसान के आने का इंतजार कर रहे हों, किसी रिलेशनशिप में हों या शादीशुदा जिंदगी में मधुरता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हों.

15 से 21 नवंबर 2026 का यह हफ्ता तुला, धनु, कुंभ और मीन समेत कई राशियों के प्रेम जीवन में नया उत्साह और रोमांस लेकर आ रहा है, तो कुछ राशियों को बाहरी लोगों की बातों, व्यस्तता और गुस्से पर काबू रखने की सीख दे रहा है.

आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत साप्ताहिक प्रेम राशिफल, लकी नंबर, शुभ रंग और रिश्ते मजबूत करने के अचूक उपाय.

प्रेम जीवन: रिश्तों में समझदारी और धैर्य बनाए रखें. वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने रिश्ते को प्रभावित न होने दें.

पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में सामान्य माहौल रहेगा. घरेलू जिम्मेदारियों पर चर्चा के दौरान दूसरों की राय को भी महत्व दें; छोटी बातों को अनदेखा करना ही बेहतर होगा.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए साथ में अकेले समय बिताने की योजना बनाएं.

सिंगल्स के लिए सलाह: नए रिश्ते में जल्दबाजी से बचें. दोस्ती को समय दें और सामने वाले के स्वभाव व सोच को समझने के बाद ही आगे बढ़ें.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: नेवी ब्लू

उपाय: बातचीत में विनम्रता रखें. मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें और जरूरतमंद व्यक्ति को लाल फल का दान करें.

वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल (Taurus)

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के मामले में सप्ताह मिला-जुला रहेगा. पारिवारिक चिंताओं को पार्टनर से छिपाने के बजाय साझा करें; साथ घूमने से रिश्ते में नयापन आएगा.

पारिवारिक जीवन: परिजनों के साथ सुखद समय बीतेगा और किसी पुराने विवाद को सुलझाने का अवसर मिलेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग उपयोगी साबित होगा.

वैवाहिक जीवन: आपसी विश्वास और समझ बढ़ेगी. किसी खूबसूरत जगह घूमने या डिनर पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है; साथी की पसंद का ध्यान रखें.

सिंगल्स के लिए सलाह: जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. केवल बाहरी आकर्षण के बजाय सही समय का इंतजार कर भावनाएं व्यक्त करें.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: हल्का गुलाबी

उपाय: सप्ताह में एक दिन साथ भोजन करें. शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाएं.

मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल (Gemini)

प्रेम जीवन: बाहरी लोगों की सलाह पर पार्टनर के प्रति संदेह न करें. मन में कोई असमंजस हो तो दबाने के बजाय सीधे साथी से खुलकर बात करें.

पारिवारिक जीवन: घरेलू जिम्मेदारियों के कारण व्यस्तता रहेगी. परिवार में किसी भी चर्चा के दौरान अपनी राय शांति से रखें और छोटी बातों पर नाराजगी न दिखाएं.

वैवाहिक जीवन: कामकाज की व्यस्तता के बीच जीवनसाथी के लिए समय निकालें. पुराने विवादों को दोबारा उठाने से बचें; साथ बैठकर बात करने से मधुरता बढ़ेगी.

सिंगल्स के लिए सलाह: किसी पुराने परिचित से बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है, जो आगे चलकर प्रेम में बदल सकती है. सामने वाले के व्यवहार को अच्छी तरह समझ लें.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: फिरोजी

उपाय: बुधवार को भगवान गणेश की पूजा कर दूर्वा अर्पित करें और जरूरतमंद बच्चों को हरी मूंग का दान करें.

कर्क साप्ताहिक लव राशिफल (Cancer)

प्रेम जीवन: व्यक्तिगत कामों की व्यस्तता के कारण पार्टनर को समय देना कठिन हो सकता है, जिसे साथी गलत समझ सकता है. अपनी परिस्थितियों के बारे में उन्हें जरूर बताएं.

पारिवारिक जीवन: परिवार के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. किसी करीबी सदस्य से मन की बात साझा करने पर आपको भावनात्मक संबल प्राप्त होगा.

वैवाहिक जीवन: समय न दे पाने के कारण जीवनसाथी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. साथ में बाहर जाने या भोजन करने की योजना बनाएं ताकि नजदीकियां बढ़ें.

सिंगल्स के लिए सलाह: अपनी भावनाओं को समझने के लिए थोड़ा समय लें. आकर्षण महसूस होने पर तुरंत इजहार करने के बजाय पहले दोस्ती मजबूत करें.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: चांदी जैसा सफेद

उपाय: सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करें, शिव-पार्वती की पूजा करें और जरूरतमंद व्यक्ति को दूध या चावल का दान करें.

सिंह साप्ताहिक लव राशिफल (Leo)

प्रेम जीवन: हर बार अपनी बात मनवाने की जिद रिश्तों में तनाव ला सकती है. पार्टनर की पसंद को महत्व दें; किसी पारिवारिक समारोह में साथ जाने से अच्छा समय बीतेगा.

पारिवारिक जीवन: घर में मांगलिक कार्य की तैयारी से खुशनुमा माहौल रहेगा. बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और किसी पारिवारिक निर्णय में आपकी राय अहम होगी.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, बस छोटी बातों पर अहंकार को बीच में न आने दें. साथी की उपलब्धियों की सराहना करें.

सिंगल्स के लिए सलाह: किसी सामाजिक कार्यक्रम में नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. बातचीत आगे बढ़ाएं, लेकिन सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: केसरिया

उपाय: रविवार को सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

कन्या साप्ताहिक लव राशिफल (Virgo)

प्रेम जीवन: गुस्से और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. काम के दबाव का असर रिश्ते पर न पड़ने दें और पार्टनर की छोटी गलतियों पर बार-बार शिकायत करने से बचें.

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में आपकी भूमिका प्रमुख रहेगी. अपनी परेशानियां घरवालों से साझा करने पर मन हल्का होगा और सही सलाह मिलेगी.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी से खुलकर बात करें और किसी नाराजगी को शांत तरीके से रखें. साथ में बाहर घूमने की योजना बनने से आपसी नजदीकियां बढ़ेंगी.

सिंगल्स के लिए सलाह: किसी नए रिश्ते को लेकर जरूरत से ज्यादा न सोचें. सामने वाले को जानने का अवसर दें, लेकिन तुरंत भरोसा करने से पहले थोड़ा समय लें.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: गहरा हरा

उपाय: शिकायतों के बजाय समाधान पर ध्यान दें. बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गणेश मंत्र का जाप करें.

प्रेम जीवन: प्यार और रोमांस के लिए सप्ताह खुशनुमा रहेगा. दोस्तों की मदद से रिश्ते बेहतर होंगे और पार्टनर के साथ घूमने या पिकनिक पर जाने की योजना बन सकती है.

पारिवारिक जीवन: घर में खुशियों का माहौल रहेगा. परिजनों के साथ किसी छोटी यात्रा की योजना बन सकती है और किसी सदस्य से शुभ समाचार मिल सकता है.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ रोमांटिक डिनर या आउटिंग का प्लान बन सकता है. पुरानी यादों को ताजा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ेगी.

सिंगल्स के लिए सलाह: किसी दोस्त या परिचित के माध्यम से खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. मन की बात कहने में संकोच न करें, पर साथी की सहमति का सम्मान करें.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: आसमानी नीला

उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा कर गुलाबी फूल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद महिला को वस्त्र या सुहाग सामग्री दान करें.

वृश्चिक साप्ताहिक लव राशिफल (Scorpio)

प्रेम जीवन: पारिवारिक जिम्मेदारियों और निजी जीवन में संतुलन बिगड़ने से पार्टनर नाराज हो सकता है. शक और गुस्से में कोई फैसला न लें; संदेह को स्पष्ट बातचीत से दूर करें.

पारिवारिक जीवन: परिवार में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. घर के कामों में भागीदारी बढ़ाएं; परिजनों के सहयोग से कई परेशानियां आसान हो जाएंगी.

वैवाहिक जीवन: व्यस्तता के बीच जीवनसाथी के लिए समय निकालें. किसी जरूरी विषय पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखने के साथ उनकी राय को भी महत्व दें.

सिंगल्स के लिए सलाह: नए व्यक्ति से बातचीत करते समय भावनाओं को स्पष्ट रखें और नए रिश्ते की तुलना पुराने अनुभवों से न करें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: बैंगनी

उपाय: पार्टनर की बातें बिना टोके सुनें. मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु साप्ताहिक लव राशिफल (Sagittarius)

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. परिवार में मांगलिक उत्सव के माहौल में पार्टनर के साथ हंसी-खुशी के पल बिताने से करियर का तनाव भी कम महसूस होगा.

पारिवारिक जीवन: घर में किसी शुभ कार्य को लेकर उत्साह रहेगा. धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ आपसी सहयोग और समझ बढ़ेगी. घर की जिम्मेदारियों को मिलकर पूरा करने से रिश्ता मजबूत होगा; पार्टनर की सलाह लाभकारी रहेगी.

सिंगल्स के लिए सलाह: किसी पारिवारिक या सामाजिक समारोह में नया परिचय हो सकता है. बातचीत शुरू करें, लेकिन भविष्य की उम्मीदें बनाने से पहले एक-दूसरे को समझ लें.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: क्रीम

उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा कर पीले फूल अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल का दान करें.

मकर साप्ताहिक लव राशिफल (Capricorn)

प्रेम जीवन: रिश्ते में विश्वास बनाए रखें. कोई करीबी दोस्त या परिचित भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए बाहरी लोगों की बातों पर भरोसा करने के बजाय पार्टनर से सीधे बात करें.

पारिवारिक जीवन: परिजनों के साथ बेहतर समय बीतेगा. किसी घरेलू योजना में आपकी राय महत्वपूर्ण साबित होगी; अपनी बात रखते समय दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ खुलकर संवाद करें और मनमुटाव को लंबा न खींचें. साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने से रिश्ता प्रगाढ़ होगा.

सिंगल्स के लिए सलाह: किसी पुराने परिचित के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. दूसरों के दबाव में आकर प्रेम संबंध को लेकर कोई फैसला न लें.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: चॉकलेटी भूरा

उपाय: शनिवार को शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें.

कुंभ साप्ताहिक लव राशिफल (Kuंभ)

प्रेम जीवन: घर में किसी सदस्य की सफलता या नई नौकरी की खुशी में आपका पार्टनर भी शामिल होगा. दिल की बात कहने के लिए समय अच्छा है, पर सामने वाले पर दबाव न बनाएं.

पारिवारिक जीवन: परिवार में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी. किसी छोटी पार्टी या बाहर घूमने की योजना बन सकती है, जिससे मानसिक खुशी मिलेगी.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ घर की खुशियां साझा करने के अवसर मिलेंगे. एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से वैवाहिक संबंध और मजबूत होंगे.

सिंगल्स के लिए सलाह: किसी मित्र के प्रति मन में प्रेम की भावना है तो बातचीत आगे बढ़ाएं, लेकिन दोस्ती और प्रेम के बीच संतुलन बनाए रखें.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: नीला

उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल का दान करें.

प्रेम जीवन: रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आएगा. पार्टनर के साथ चल रहा पुराना विवाद बातचीत से सुलझ सकता है; पुरानी बातों को दोहराने से बचें और पहल करें.

पारिवारिक जीवन: घर और पार्टनर दोनों के बीच बेहतर संतुलन बनाए रखेंगे. किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में परिवार के साथ शामिल होने का अवसर मिलेगा.

वैवाहिक जीवन: पुरानी अनबन दूर होने से भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. किसी असमंजस की स्थिति में जीवनसाथी की सलाह आपके लिए बेहद मददगार साबित होगी.

सिंगल्स के लिए सलाह: किसी पुराने दोस्त से बातचीत दोबारा शुरू होने की संभावना है. रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले अपनी अपेक्षाओं और भावनाओं को स्पष्ट रखें.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: नारंगी

उपाय: पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियों को दूर करें और एक-दूसरे की पसंद का सम्मान करते हुए साथ में सकारात्मक समय बिताएं.

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