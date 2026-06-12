हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 13 June 2026: इन 5 राशियों को मिलेगा छप्परफाड़ धन लाभ, मिथुन-कुंभ वाले रहें सावधान! जानें आज का टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 13 June 2026: इन 5 राशियों को मिलेगा छप्परफाड़ धन लाभ, मिथुन-कुंभ वाले रहें सावधान! जानें आज का टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 13 June 2026: टैरो राशिफल, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानें आज किस राशि को मिलेगा बंपर धन लाभ और किन्हें करियर-बिजनेस में बरतनी होगी सावधानी. पढ़ें मेष से मीन का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Jun 2026 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

Tarot Rashifal 13 June 2026: टैरो रीडिंग, शनिवार का दिन कर्क, सिंह, कन्या और मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से बेहद फलदायी और बड़ी तरक्की लेकर आया है. कर्क राशि के लोगों के लिए आज बड़ी मात्रा में धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं, वहीं सिंह राशि वालों को नई तकनीक के इस्तेमाल से विदेशी ग्राहकों से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. मीन राशि के जातकों को कमीशन और एजेंसी के काम में भारी मुनाफा होगा. दूसरी ओर, वृषभ, मिथुन और कुंभ राशि के जातकों को आज विरोधियों की साजिश, गलतफहमियों और पैसों की चिंता के कारण स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल (Aries)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातकों को आज अपने करियर को सुधारने का बेहतरीन मौका मिलेगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों की किसी गलती या धांधली का पर्दाफाश हो सकता है. आज आप ऑफिस के माहौल को पॉजिटिव बनाने में जुटे रहेंगे. इनकम के नए सोर्स मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus)

आज आप किसी नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग में व्यस्त रहेंगे. हालांकि, मन में थोड़ा असमंजस या डाउट रह सकता है. कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने सीनियर अधिकारियों की सलाह जरूर लें. विरोधी आपकी साख बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं. आज बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाएं.

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini)

मिथुन राशि के लोगों को आज कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. आपके अच्छे काम के बावजूद ऑफिस में गलतफहमी के कारण आलोचना हो सकती है. बेहतर होगा कि आज अपने शुभचिंतकों की राय मानें और विवादों को शांति से सुलझाएं. राहत की बात यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी.

कर्क टैरो राशिफल (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन 'लकी' साबित होने वाला है. आज आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ होने के मजबूत योग हैं. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का पूरा क्रेडिट आपको मिलेगा. आज आपका मन काफी शांत रहेगा और आप एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे.

सिंह टैरो राशिफल (Leo)

जो लोग अपने बिजनेस या कार्यक्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें आज बंपर मुनाफा हो सकता है. किसी विदेशी क्लाइंट से बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है, जिससे समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. हालांकि, आज आपको अपने बजट को ध्यान में रखकर चलना होगा.

कन्या टैरो राशिफल (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है, इसलिए कोई भी बदलाव करने से पहले उनकी सलाह लेना न भूलें. इससे आपको उनका आशीर्वाद और सपोर्ट मिलेगा. आर्थिक रूप से आज का दिन बड़ा लाभ देने वाला है.

तुला टैरो राशिफल (Libra)

तुला राशि के जातकों को आज कामकाज में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. किसी मशीनरी या तकनीकी खराबी के कारण आपके जरूरी काम अटक सकते हैं या उनमें देरी हो सकती है. हालांकि, आर्थिक मोर्चे पर दिन अच्छा है. धन लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio)

वृश्चिक राशि के लोगों को आज अपने काम में कुछ शिकायतों या कमियों का सामना करना पड़ सकता है. व्यापारियों को आज ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक्स से जुड़ी दिक्कतों से जूझना पड़ सकता है. इन सब चुनौतियों के बावजूद आपकी जेब में पैसा आता रहेगा, धन लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं.

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius)

धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. यदि कोर्ट-कचहरी का कोई मामला चल रहा है, तो आज विशेष सावधानी बरतें. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करना आपकी इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए धैर्य रखें. अपने आस-पास के लोगों की गतिविधियों पर नजर रखें.

मकर टैरो राशिफल (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए आज टीमवर्क का दिन है. यदि आप मिलकर काम करेंगे तो बड़ी सफलता मिलेगी. ऑफिस या परिवार में काम की जिम्मेदारी बांटने में लापरवाही न करें, अन्यथा सारा बोझ अकेले आपके कंधों पर आ जाएगा. कमाई स्थिर रहेगी और आपका पूरा ध्यान सेविंग्स (बचत) पर होगा.

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius)

कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से थोड़ा चिंताजनक हो सकता है, जिसका सीधा असर आपकी सेहत और नींद पर पड़ेगा. नौकरीपेशा लोग आज ऑफिस की राजनीति (Office Politics) से कोसों दूर रहें. प्रॉपर्टी से जुड़े रुके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं, लेकिन खर्चों की अधिकता रहेगी.

मीन टैरो राशिफल (Pisces)

टैरो कार्ड्स के मुताबिक, मीन राशि के लोगों को आज कमीशन और एजेंसी से जुड़े कार्यों में तगड़ा मुनाफा मिलने की उम्मीद है. आपके बिजनेस में अच्छी प्रगति होगी. कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि आज आपके खर्चे पूरी तरह आपके कंट्रोल में रहेंगे.

ये भी पढ़ें: Hair Astrology: बालों से जुड़ी ये ज्योतिषीय मान्यताएं बदल सकती हैं आपकी किस्मत! जानिए क्या करें और क्या नहीं

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read More
Published at : 12 Jun 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Tarot Rashifal 13 June 2026: इन 5 राशियों को मिलेगा छप्परफाड़ धन लाभ, मिथुन-कुंभ वाले रहें सावधान! जानें आज का टैरो राशिफल
टैरो राशिफल 13 जून 2026, कर्क राशि वालों को होगा बंपर धन लाभ, सिंह को विदेशी क्लाइंट से मिलेगा बड़ा ऑर्डर; जानें शनिवार का भाग्यफल
राशिफल
Weekly Love Horoscope: 14 से 20 जून के बीच इन 4 राशियों की लव लाइफ में आएगा बड़ा भूचाल, क्या आपकी राशि भी है शामिल?
साप्ताहिक लव राशिफल 14 से 20 जून 2026 मेष, मिथुन और तुला राशि वालों के लिए बेहद रोमांटिक रहेगा यह हफ्ता, सिंह राशि वाले रहें सावधान!
राशिफल
Kal Ka Rashifal 13 June 2026: सुकर्मा और सर्वाअमृत योग के महासंयोग से चमकेगा इन 4 राशियों का करियर, जानें कल का राशिफल
कल का राशिफल 13 जून 2026 सुकर्मा और सर्वाअमृत योग के महासंयोग से चमकेगा इन 4 राशियों का करियर, जानें शनिवार का राशिफल
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 12 June 2026: मीन राशि अतिगंड योग से शेयर मार्केट व म्यूचुअल फंड में फंसा हुआ पैसा बंपर मुनाफे संग मिलेगा वापस
मीन राशिफल 12 जून 2026 अतिगंड योग से शेयर मार्केट व म्यूचुअल फंड में फंसा हुआ पैसा बंपर मुनाफे संग मिलेगा वापस
Advertisement

वीडियोज

Mannat:😱Vikrant की जिंदगी में हुई Manyata की एंट्री, Mannat के सिंदूर पर मंडराया सौतन का साया #sbs
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमिक टाइमिंग ने बटोरी वाहवाही
सपना चौधरी ने दर्ज कराया केस, वीर साहू को कोर्ट की सख्त हिदायत
China ने चली चाल! India ने दिखाई आंख! खेल हुआ INTERNATIONAL! |ABPLIVE
Weather Alert: सावधान! आ गया GODZILLA EL-NINO ! भारत पर होगा खतरनाक असर ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: INDIA-NDA में सीट बंटवारे की हलचल शुरु, BJP अभी चुप, सहयोगी एक्टिव, सपा-कांग्रेस में मंथन जारी
UP चुनाव: INDIA-NDA में सीट बंटवारे की हलचल शुरु, BJP अभी चुप, सहयोगी एक्टिव, सपा-कांग्रेस में मंथन जारी
विश्व
Iran-US War: पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
क्रिकेट
IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में शुभमन गिल रच सकते हैं इतिहास, बनाने होंगे सिर्फ इतने रन
अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में शुभमन गिल रच सकते हैं इतिहास, बनाने होंगे सिर्फ इतने रन
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 1: कंगना की अदद हिट की हसरत पूरा कर पाएगी 'भारत भाग्य विधाता'? जानें कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
स्पोर्ट्स
Explained: ...तो इस वजह से FIFA नहीं खेलती भारतीय टीम! 139वीं रैंकिंग और एशिया में 26वां स्थान, क्या यह वाकई भारत है?
FIFA में क्यों नहीं भारतीय टीम? 139वीं रैंकिंग और एशिया में 26वां स्थान, क्या यह वाकई भारत है?
इंडिया
Petrol-Disel Crisis: पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इतने लीटर से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, नियम तोड़ा तो क्या होगा?
पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इतने लीटर से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, नियम तोड़ा तो क्या होगा?
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
ENT LIVE
'The Ugly Story' में छिपे हैं कई राज, टीज़र ने बढ़ाया रोमांच
'The Ugly Story' में छिपे हैं कई राज, टीज़र ने बढ़ाया रोमांच
ENT LIVE
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
'Welcome To The Jungle' का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
'Welcome To The Jungle' का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ABP NEWS
15 जून को लगने वाला है कैंचीधाम में मेला
15 जून को लगने वाला है कैंचीधाम में मेला
Embed widget