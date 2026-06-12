Tarot Rashifal 13 June 2026: टैरो रीडिंग, शनिवार का दिन कर्क, सिंह, कन्या और मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से बेहद फलदायी और बड़ी तरक्की लेकर आया है. कर्क राशि के लोगों के लिए आज बड़ी मात्रा में धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं, वहीं सिंह राशि वालों को नई तकनीक के इस्तेमाल से विदेशी ग्राहकों से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. मीन राशि के जातकों को कमीशन और एजेंसी के काम में भारी मुनाफा होगा. दूसरी ओर, वृषभ, मिथुन और कुंभ राशि के जातकों को आज विरोधियों की साजिश, गलतफहमियों और पैसों की चिंता के कारण स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल (Aries)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातकों को आज अपने करियर को सुधारने का बेहतरीन मौका मिलेगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों की किसी गलती या धांधली का पर्दाफाश हो सकता है. आज आप ऑफिस के माहौल को पॉजिटिव बनाने में जुटे रहेंगे. इनकम के नए सोर्स मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus)

आज आप किसी नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग में व्यस्त रहेंगे. हालांकि, मन में थोड़ा असमंजस या डाउट रह सकता है. कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने सीनियर अधिकारियों की सलाह जरूर लें. विरोधी आपकी साख बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं. आज बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाएं.

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini)

मिथुन राशि के लोगों को आज कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. आपके अच्छे काम के बावजूद ऑफिस में गलतफहमी के कारण आलोचना हो सकती है. बेहतर होगा कि आज अपने शुभचिंतकों की राय मानें और विवादों को शांति से सुलझाएं. राहत की बात यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी.

कर्क टैरो राशिफल (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन 'लकी' साबित होने वाला है. आज आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ होने के मजबूत योग हैं. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का पूरा क्रेडिट आपको मिलेगा. आज आपका मन काफी शांत रहेगा और आप एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे.

सिंह टैरो राशिफल (Leo)

जो लोग अपने बिजनेस या कार्यक्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें आज बंपर मुनाफा हो सकता है. किसी विदेशी क्लाइंट से बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है, जिससे समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. हालांकि, आज आपको अपने बजट को ध्यान में रखकर चलना होगा.

कन्या टैरो राशिफल (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है, इसलिए कोई भी बदलाव करने से पहले उनकी सलाह लेना न भूलें. इससे आपको उनका आशीर्वाद और सपोर्ट मिलेगा. आर्थिक रूप से आज का दिन बड़ा लाभ देने वाला है.

तुला टैरो राशिफल (Libra)

तुला राशि के जातकों को आज कामकाज में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. किसी मशीनरी या तकनीकी खराबी के कारण आपके जरूरी काम अटक सकते हैं या उनमें देरी हो सकती है. हालांकि, आर्थिक मोर्चे पर दिन अच्छा है. धन लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio)

वृश्चिक राशि के लोगों को आज अपने काम में कुछ शिकायतों या कमियों का सामना करना पड़ सकता है. व्यापारियों को आज ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक्स से जुड़ी दिक्कतों से जूझना पड़ सकता है. इन सब चुनौतियों के बावजूद आपकी जेब में पैसा आता रहेगा, धन लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं.

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius)

धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. यदि कोर्ट-कचहरी का कोई मामला चल रहा है, तो आज विशेष सावधानी बरतें. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करना आपकी इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए धैर्य रखें. अपने आस-पास के लोगों की गतिविधियों पर नजर रखें.

मकर टैरो राशिफल (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए आज टीमवर्क का दिन है. यदि आप मिलकर काम करेंगे तो बड़ी सफलता मिलेगी. ऑफिस या परिवार में काम की जिम्मेदारी बांटने में लापरवाही न करें, अन्यथा सारा बोझ अकेले आपके कंधों पर आ जाएगा. कमाई स्थिर रहेगी और आपका पूरा ध्यान सेविंग्स (बचत) पर होगा.

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius)

कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से थोड़ा चिंताजनक हो सकता है, जिसका सीधा असर आपकी सेहत और नींद पर पड़ेगा. नौकरीपेशा लोग आज ऑफिस की राजनीति (Office Politics) से कोसों दूर रहें. प्रॉपर्टी से जुड़े रुके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं, लेकिन खर्चों की अधिकता रहेगी.

टैरो कार्ड्स के मुताबिक, मीन राशि के लोगों को आज कमीशन और एजेंसी से जुड़े कार्यों में तगड़ा मुनाफा मिलने की उम्मीद है. आपके बिजनेस में अच्छी प्रगति होगी. कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि आज आपके खर्चे पूरी तरह आपके कंट्रोल में रहेंगे.

ये भी पढ़ें: Hair Astrology: बालों से जुड़ी ये ज्योतिषीय मान्यताएं बदल सकती हैं आपकी किस्मत! जानिए क्या करें और क्या नहीं

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.