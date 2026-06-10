Hair Astrology: बालों से जुड़ी ये ज्योतिषीय मान्यताएं बदल सकती हैं आपकी किस्मत! जानिए क्या करें और क्या नहीं
Hair Astrology: ज्योतिष के अनुसार रात को बाल खुले रखकर सोने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है. इससे मानसिक तनाव और घर में कलह बढ़ सकती है. इसलिए बुजुर्ग हमेशा रात को बाल बांधकर सोने की सलाह देते हैं.
Astrology Tips For Hair: सनातन परंपरा और ज्योतिष शास्त्र में बालों को केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, व्यक्ति की ऊर्जा और व्यक्तित्व से भी जोड़ा जाता है. यही कारण है कि बालों की देखभाल, कटाई और उनसे जुड़े कुछ नियमों का उल्लेख विभिन्न धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं में मिलता है. हालांकि इन मान्यताओं का कोई सार्वभौमिक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी बड़ी संख्या में लोग इन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं.
आइए जानते हैं बालों से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण ज्योतिषीय नियम और उनके पीछे की मान्यताएं.
रात को बाल खुले रखकर सोना क्यों माना जाता है अशुभ?
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, रात के समय महिलाओं या पुरुषों को बाल खुले रखकर सोने से बचना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि खुले बाल नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) को तेजी से आकर्षित करते हैं.
मानसिक तनाव: कहा जाता है कि रात में बाल खुले रखने से मन अशांत रह सकता है और मानसिक तनाव बढ़ने की संभावना रहती है.
पारिवारिक कलह: कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि खुले बाल घर के वातावरण में अस्थिरता और अनावश्यक विवादों का कारण बन सकते हैं. इसी वजह से बुजुर्ग अक्सर रात में सोने से पहले बालों को हल्के से बांधकर या चोटी बनाकर रखने की सलाह देते हैं.
किन दिनों बाल धोने से बचने की सलाह दी जाती है?
लोक मान्यताओं और ज्योतिषीय परंपराओं में सप्ताह के कुछ दिनों को विशेष ग्रहों से जोड़ा गया है. माना जाता है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल धोने से संबंधित कुछ सावधानियां रखनी चाहिए:
1. गुरुवार (Thursday)
विशेष रूप से गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दिन बाल धोने से बृहस्पति का प्रभाव कमजोर हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति और पारिवारिक मामलों में बाधाएं आने की आशंका रहती है.
2. मंगलवार और शनिवार (Tuesday & Saturday)
शनिवार को शनि ग्रह और मंगलवार को मंगल ग्रह से जुड़े नियमों का उल्लेख मिलता है. इन दिनों भी कई परिवारों में बाल या नाखून काटना और बाल धोना वर्जित माना जाता है. हालांकि, यह पूरी तरह से धार्मिक और पारंपरिक विश्वास का विषय है.
टूटे हुए बालों को इधर-उधर फेंकना क्यों माना जाता है अशुभ?
ज्योतिष शास्त्र में टूटे हुए बालों को भी विशेष महत्व दिया गया है. घर में साफ-सफाई के दौरान अक्सर गिरने वाले बालों को लेकर भी कड़े नियम बताए गए हैं.
राहु दोष का खतरा: मान्यता है कि टूटे हुए बालों को घर में इधर-उधर या खुले कूड़ेदान में बिखरा छोड़ने से राहु ग्रह से संबंधित दोष उत्पन्न हो सकते हैं. कुछ लोग मानते हैं कि इससे घर में नकारात्मकता और अनावश्यक परेशानियां बढ़ सकती हैं. इसी कारण पुराने समय से ही यह सलाह दी जाती रही है कि टूटे हुए बालों को एकत्र करके किसी उचित स्थान पर नष्ट या डिस्पोज किया जाए.
विश्वास और व्यवहार में संतुलन जरूरी
बालों से जुड़ी ये सभी बातें ज्योतिषीय और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं. इन्हें आस्था के दृष्टिकोण से देखा जाता है. यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन करना चाहता है, तो उसे इन्हें श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ अपनाना चाहिए. इसके साथ ही, बालों की स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी वैज्ञानिक व मेडिकल सलाह को भी समान महत्व देना आवश्यक है.
यह भी पढ़ें- Sawan Grahan 2026: सावन 2026 में दो ग्रहण का संयोग, क्या खतरे की घंटी का संकेत?
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.