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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Rashifal 30 July 2026: मीन राशि वालों की 11वें चंद्रमा से बढ़ेगी इनकम, यात्रा और मित्र की सलाह से होगा बड़ा धन लाभ

Meen Rashifal 30 July 2026: मीन राशि वालों की 11वें चंद्रमा से बढ़ेगी इनकम, यात्रा और मित्र की सलाह से होगा बड़ा धन लाभ

Meen Rashifal 30 July 2026: श्रावण मास के पहले दिन मीन राशि वालों की 11वें चंद्रमा से बढ़ेगी इनकम, यात्रा से होगा बड़ा धन लाभ! पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Jul 2026 07:03 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal: 30 जुलाई 2026, गुरुवार से पावन श्रावण (सावन) मास का शुभारंभ हो रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 बजे तक श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. शाम 05:43 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग, आयुष्मान योग और मीन राशि के जातकों के लिए विशेष 'भद्र योग' का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, मुनाफा व बड़े भाई-बहन स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. 11वें चंद्रमा के प्रभाव से आज अपने प्रॉफिट और इनकम को बढ़ाने के शानदार मौके मिलेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से सावन का पहला दिन मीन राशि के जातकों के लिए मुनाफा बढ़ाने और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला रहेगा. बिजनेस रिलेटेड ट्रैवलिंग (व्यापारिक यात्रा) के दौरान किसी प्रिय मित्र की बहुमूल्य सलाह से आपको कोई बहुत बड़ा फायदा हो सकता है. आज बिजनेस में किया गया कोई भी नया प्रयास या काम आपके लिए बेहद उपयुक्त और फलदायी साबित होगा. पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) से जुड़ा कोई पुराना विवाद चल रहा था, तो आज उस संदर्भ में शांतिपूर्वक बातचीत करना काफी उचित और लाभदायक रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की और बदलाव के संकेत दे रहा है. वर्कस्पेस पर आप अपनी नियमित गतिविधियों और टास्क को पूरा करने में सभी सहकर्मियों से आगे रहेंगे, जिससे कई महत्वपूर्ण काम आसानी से बन जाएंगे और कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है. जो लोग नौकरी बदलने (Job Change) की दिशा में सोच रहे थे, वे आज सही दिशा में मजबूत कदम आगे बढ़ाएंगे. हालांकि, अपने डेली रूटीन के कामों को पूरा करने के लिए आपको अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आज खुशहाली रहेगी. आपका सामाजिक दायरा भी विस्तृत होगा और नए व गणमान्य लोगों से संबंध मजबूत होंगे. परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पैतृक संपत्ति के मामलों पर चर्चा होने से घर में शांति और स्पष्टता आएगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

प्रतियोगी परीक्षा (Competitive Exams) और सामान्य पढ़ाई कर रहे छात्रों द्वारा आज किए गए प्रयासों के भविष्य में बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे. इसके अलावा, स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट्स (खिलाड़ियों और कलाकारों) के लिए आज का दिन पूरी तरह से अनुकूल रहेगा; आपको अपनी प्रतिभा दिखाने के बेहतरीन मौके मिलेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर एंप्लॉयड पर्सन को पुरानी चली आ रही सेहत संबंधी समस्याओं में बड़ी राहत मिलेगी. हालांकि, राहत मिलने के बाद भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और सही दिनचर्या व खान-पान का ध्यान रखना चाहिए.

  • शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)
  • शुभ अंक: 1
  • अशुभ अंक: 8
  • आज का उपाय: श्रावण मास के पहले दिन और गुरुवार के शुभ अवसर पर शिवलिंग पर जल, दूध और पीला चंदन या केसर अर्पित करें. साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे लाभ के रास्ते खुलेंगे और आरोग्य की प्राप्ति होगी.

FAQs 

Q1. 30 जुलाई 2026 (श्रावण प्रारंभ) को मीन राशि के व्यापारियों को किस बात से बड़ा फायदा होगा?
Ans. बिजनेस यात्रा के दौरान किसी प्रिय मित्र की सलाह से बड़ा वित्तीय लाभ हो सकता है और पैतृक संपत्ति विवाद पर बातचीत सफल रहेगी.

Q2. आज मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों के करियर में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है?
Ans. वर्कस्पेस पर आप सबसे आगे रहेंगे जिससे कोई शुभ समाचार मिलेगा, साथ ही जॉब चेंज करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाएंगे.

Q3. आज मीन राशि वालों को सेहत के मामले में क्या ध्यान रखना चाहिए?
Ans. स्वास्थ्य समस्याओं में राहत जरूर मिलेगी, लेकिन पूरी तरह से ठीक रहने के लिए सावधानी और दिनचर्या का पालन जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Jul 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
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