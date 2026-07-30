Dhanu Rashifal 30 July 2026: धनु राशि वालों के दूसरे चंद्रमा से सुलझेंगे पैतृक संपत्ति के मामले, बिजनेस में होगा भारी उछाल
Dhanu Rashifal 30 July 2026: श्रावण मास के पहले दिन धनु राशि वालों के सुलझेंगे पैतृक संपत्ति के मामले, आयुष्मान योग से बिजनेस में भारी उछाल! पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक दैनिक राशिफल.
Aaj Ka Dhanu Rashifal: 30 जुलाई 2026, गुरुवार से पावन श्रावण (सावन) मास का शुभारंभ हो रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 बजे तक श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. शाम 05:43 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग, आयुष्मान योग और धनु राशि के जातकों के लिए विशेष 'भद्र योग' का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.
चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब, पैतृक संपत्ति व वाणी स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. दूसरे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से लंबे समय से अटके पैतृक संपत्ति के मामले सुलझेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से सावन का पहला दिन धनु राशि के व्यापारियों के लिए बंपर लाभ का संकेत दे रहा है. आपकी बिजनेस स्ट्रीम में आज कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल टर्नओवर होने के योग बन रहे हैं, जिससे बैंक में आपकी क्रेडिट लिमिट अचानक बढ़ा दी जाएगी. आयुष्मान योग बनने से मार्केट में की गई आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा बिजनेस में भारी उछाल के रूप में देखने को मिलेगा. यदि आपके लाइफ पार्टनर ही आपके बिजनेस पार्टनर हैं, तो आज बेहतरीन कमाई होगी; उन्हें केवल कागजी पार्टनर न बनाकर व्यावसायिक चर्चा में शामिल रखें.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों को आज ऑफिस में थोड़ा संभलकर चलना होगा. दोपहर तक काम के सिलसिले में स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है और दफ्तर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. वर्कप्लेस पर सहकर्मियों के साथ बातचीत ठीक से न होने या संवादहीनता के कारण कुछ अच्छे अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं. हालांकि, ऑफिस गॉसिप से दूरी बनाकर आप डेडलाइन प्रेशर को बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से हैंडल कर लेंगे.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज किसी सामाजिक या पारिवारिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. पैतृक संपत्ति के सुलझने से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. जो लोग सिंगल हैं या किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं, जब तक सामने वाले व्यक्ति की ठीक से पहचान न हो जाए, तब तक रिलेशनशिप प्रपोजल को स्वीकार करने में जल्दबाजी न करें.
शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)
खिलाड़ी और कलाकार (Sports Persons & Artists) आज अपने व्यक्तित्व (Personality Development) को निखारने और ग्रूम करने में सफल होंगे. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपने-अपने फील्ड में आप नई पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. वाणी में सौम्यता रखें और गले या खान-पान से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याओं के प्रति सजग रहें. सावन के पहले दिन भगवान शिव की आराधना से मन शांत और ऊर्जावान रहेगा.
- शुभ रंग: रेड (लाल)
- शुभ अंक: 2
- अशुभ अंक: 9
- आज का उपाय: श्रावण मास के पहले दिन शिवलिंग पर जल, दूध और लाल चंदन चढ़ाएं. साथ ही भगवान गणेश को मोदक और दूर्वा अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें; इससे धन-संपत्ति में अपार वृद्धि होगी.
FAQs
Q1. 30 जुलाई 2026 (श्रावण प्रारंभ) को धनु राशि के व्यापारियों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है?
Ans. बड़ा फाइनेंशियल टर्नओवर होने से बैंक क्रेडिट लिमिट बढ़ेगी और आयुष्मान योग से बिजनेस में भारी उछाल देखने को मिलेगा.
Q2. आज धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किस बात से बचना चाहिए?
Ans. बातचीत में संवादहीनता और ऑफिस गॉसिप से बचें, वरना काम के अच्छे अवसर छिन सकते हैं.
Q3. आज धनु राशि वालों को पैतृक संपत्ति और पारिवारिक मामलों में क्या लाभ होगा?
Ans. दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से पैतृक संपत्ति से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे मामले सुलझ जाएंगे.
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