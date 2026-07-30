धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 30 July 2026: धनु राशि वालों के दूसरे चंद्रमा से सुलझेंगे पैतृक संपत्ति के मामले, बिजनेस में होगा भारी उछाल

Dhanu Rashifal 30 July 2026: धनु राशि वालों के दूसरे चंद्रमा से सुलझेंगे पैतृक संपत्ति के मामले, बिजनेस में होगा भारी उछाल

Dhanu Rashifal 30 July 2026: श्रावण मास के पहले दिन धनु राशि वालों के सुलझेंगे पैतृक संपत्ति के मामले, आयुष्मान योग से बिजनेस में भारी उछाल! पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक दैनिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Jul 2026 06:48 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Dhanu Rashifal: 30 जुलाई 2026, गुरुवार से पावन श्रावण (सावन) मास का शुभारंभ हो रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 बजे तक श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. शाम 05:43 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग, आयुष्मान योग और धनु राशि के जातकों के लिए विशेष 'भद्र योग' का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब, पैतृक संपत्ति व वाणी स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. दूसरे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से लंबे समय से अटके पैतृक संपत्ति के मामले सुलझेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से सावन का पहला दिन धनु राशि के व्यापारियों के लिए बंपर लाभ का संकेत दे रहा है. आपकी बिजनेस स्ट्रीम में आज कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल टर्नओवर होने के योग बन रहे हैं, जिससे बैंक में आपकी क्रेडिट लिमिट अचानक बढ़ा दी जाएगी. आयुष्मान योग बनने से मार्केट में की गई आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा बिजनेस में भारी उछाल के रूप में देखने को मिलेगा. यदि आपके लाइफ पार्टनर ही आपके बिजनेस पार्टनर हैं, तो आज बेहतरीन कमाई होगी; उन्हें केवल कागजी पार्टनर न बनाकर व्यावसायिक चर्चा में शामिल रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज ऑफिस में थोड़ा संभलकर चलना होगा. दोपहर तक काम के सिलसिले में स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है और दफ्तर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. वर्कप्लेस पर सहकर्मियों के साथ बातचीत ठीक से न होने या संवादहीनता के कारण कुछ अच्छे अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं. हालांकि, ऑफिस गॉसिप से दूरी बनाकर आप डेडलाइन प्रेशर को बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से हैंडल कर लेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज किसी सामाजिक या पारिवारिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. पैतृक संपत्ति के सुलझने से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. जो लोग सिंगल हैं या किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं, जब तक सामने वाले व्यक्ति की ठीक से पहचान न हो जाए, तब तक रिलेशनशिप प्रपोजल को स्वीकार करने में जल्दबाजी न करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ी और कलाकार (Sports Persons & Artists) आज अपने व्यक्तित्व (Personality Development) को निखारने और ग्रूम करने में सफल होंगे. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपने-अपने फील्ड में आप नई पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. वाणी में सौम्यता रखें और गले या खान-पान से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याओं के प्रति सजग रहें. सावन के पहले दिन भगवान शिव की आराधना से मन शांत और ऊर्जावान रहेगा.

  • शुभ रंग: रेड (लाल)
  • शुभ अंक: 2
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: श्रावण मास के पहले दिन शिवलिंग पर जल, दूध और लाल चंदन चढ़ाएं. साथ ही भगवान गणेश को मोदक और दूर्वा अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें; इससे धन-संपत्ति में अपार वृद्धि होगी.

FAQs 

Q1. 30 जुलाई 2026 (श्रावण प्रारंभ) को धनु राशि के व्यापारियों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है?
Ans. बड़ा फाइनेंशियल टर्नओवर होने से बैंक क्रेडिट लिमिट बढ़ेगी और आयुष्मान योग से बिजनेस में भारी उछाल देखने को मिलेगा.

Q2. आज धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किस बात से बचना चाहिए?
Ans. बातचीत में संवादहीनता और ऑफिस गॉसिप से बचें, वरना काम के अच्छे अवसर छिन सकते हैं.

Q3. आज धनु राशि वालों को पैतृक संपत्ति और पारिवारिक मामलों में क्या लाभ होगा?
 Ans. दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से पैतृक संपत्ति से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे मामले सुलझ जाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Dhanu Rashifal 30 July 2026: धनु राशि वालों के दूसरे चंद्रमा से सुलझेंगे पैतृक संपत्ति के मामले, बिजनेस में होगा भारी उछाल
Dhanu Rashifal 30 July 2026: धनु राशि वालों के दूसरे चंद्रमा से सुलझेंगे पैतृक संपत्ति के मामले, बिजनेस में होगा भारी उछाल
राशिफल
Vrishchik Rashifal 30 July 2026: वृश्चिक राशि वालों का 3रे चंद्रमा से बढ़ेगा पराक्रम, आयुष्मान योग से मिलेगा अटका हुआ धन
Vrishchik Rashifal 30 July 2026: वृश्चिक राशि वालों का 3रे चंद्रमा से बढ़ेगा पराक्रम, आयुष्मान योग से मिलेगा अटका हुआ धन
राशिफल
Tula Rashifal 30 July 2026: तुला राशि वाले 4ठे चंद्रमा से रहें सावधान, बिजनेस विवाद और प्रॉपर्टी मामलों में बरतें सतर्कता
Tula Rashifal 30 July 2026: तुला राशि वाले 4ठे चंद्रमा से रहें सावधान, बिजनेस विवाद और प्रॉपर्टी मामलों में बरतें सतर्कता
राशिफल
Kanya Rashifal 30 July 2026: कन्या राशि वालों को 5वें चंद्रमा से मिलेगा अचानक बड़ा सरप्राइज, टेक्नोलॉजी के दम पर बिजनेस में बढ़ेगा दबदबा
Kanya Rashifal 30 July 2026: कन्या राशि वालों को 5वें चंद्रमा से मिलेगा अचानक बड़ा सरप्राइज, टेक्नोलॉजी के दम पर बिजनेस में बढ़ेगा दबदबा
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बागी गुट को लेकर की ये मांग
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बागी गुट को लेकर की ये मांग
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे बोले, 'हां, मेरा परिवारवाद है लेकिन उसकी एक...'
उद्धव ठाकरे बोले, 'हां, मेरा परिवारवाद है लेकिन उसकी एक...'
इंडिया
राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा, सौरव दास बोले, 'ये सीरियस...'
राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा, सौरव दास बोले, 'ये सीरियस...'
क्रिकेट
श्रीलंका सीरीज से पहले ईशान किशन बने कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान
श्रीलंका सीरीज से पहले ईशान किशन बने कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान
इंडिया
Xप्लेन: राहुल गांधी के 'दो बोल' से बवाल! जानें सदन के अंदर और बाहर का हाल?
राहुल गांधी के 'दो बोल' से बवाल! जानें सदन के अंदर और बाहर का हाल?
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
विश्व
‘मौत भी मंजूर, लेकिन...’, बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना का बड़ा बयान
‘मौत भी मंजूर, लेकिन...’, बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
Indian AI Engineer loss US Job: US में नौकरी गई, प्रोजेक्ट चला गया भारत...भारतीय AI इंजीनियर की कहानी वायरल
US में नौकरी गई, प्रोजेक्ट चला गया भारत...भारतीय AI इंजीनियर की कहानी वायरल
ENT LIVE
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Embed widget