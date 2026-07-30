Aaj Ka Makar Rashifal: 30 जुलाई 2026, गुरुवार से पावन श्रावण (सावन) मास का शुभारंभ हो रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 बजे तक श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. शाम 05:43 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग और आयुष्मान योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी अपनी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव - मन, आत्मविश्वास व व्यक्तित्व स्थान) में गोचर कर रहे हैं. लग्न में चंद्रमा के संचार से आज आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से सावन का पहला दिन मकर राशि के व्यापारियों के लिए बेहद भाग्यशाली रहने वाला है. आयुष्मान योग बनने से बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट (लाभ) हासिल हो सकता है. अनुकूल ग्रह गोचर की वजह से बिजनेसमैन के हाथ अचानक नए और बड़े अवसर लग सकते हैं. अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ का इस्तेमाल करें; प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करके उन्हें डेवलप करें और मार्केट में आगे बढ़ें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में समझदारी से काम लेना होगा. दफ्तर में सहकर्मियों (Co-workers) और सीनियर्स की दी गई सलाह पर अवश्य ध्यान दें, क्योंकि उनका अनुभव आपके बहुत काम आ सकता है. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन आज विशेष रूप से अलर्ट रहें; कोई सहकर्मी या परिचित अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में आपके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश कर सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के मामले में आज का दिन मिला-जुला रहेगा. घर-परिवार में किसी सदस्य के साथ मामूली कहासुनी या झड़प हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद आपसी प्रेम बना रहेगा. मैरिड लाइफ और लव लाइफ की बात करें तो आज आपको खट्टे-मीठे अनुभवों का सामना करना पड़ सकता है. जीवनसाथी के साथ बातचीत में सौम्यता बनाए रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को पहचानने और आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई में जुटने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी यदि रिसर्च और इनोवेटिव तरीकों से पढ़ाई करेंगे तो उन्हें बेहतरीन नतीजे मिलेंगे.

आपकी अपनी ही राशि में चंद्रमा रहने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. आत्मविश्वास से भरपूर रहने के कारण आप तरोताजा महसूस करेंगे. सावन के पहले दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करने से मन में शांति बनी रहेगी.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

पिंक (गुलाबी) शुभ अंक: 7

7 अशुभ अंक: 5

5 आज का उपाय: श्रावण मास के प्रथम दिन शिवलिंग पर जल, दूध और आंकड़े के फूल अर्पित करें. साथ ही भगवान श्री गणेश को मोदक व दूर्वा चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें; इससे तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे.

FAQs

Q1. 30 जुलाई 2026 (श्रावण प्रारंभ) को मकर राशि के व्यापारियों को बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. इनोवेटिव आइडियाज का प्रयोग करें, प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करें; आयुष्मान योग से बिजनेस में अचानक बड़ा मुनाफा और नए अवसर मिल सकते हैं.

Q2. आज मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या खास सावधानी रखनी होगी?

Ans. सीनियर्स की सलाह पर ध्यान दें और मार्केटिंग से जुड़े लोग धोखाधड़ी से बचें; कोई अपना टारगेट पूरा करने के लिए गलत फायदा उठा सकता है.

Q3. आज मकर राशि वालों का पारिवारिक व मैरिड लाइफ कैसा रहेगा?

Ans. परिवार में हल्की कहासुनी के बाद भी प्यार बना रहेगा, जबकि मैरिड और लव लाइफ में खट्टे-मीठे अनुभव मिलेंगे.

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