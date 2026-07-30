Aaj Ka Kumbh Rashifal: 30 जुलाई 2026, गुरुवार से पावन श्रावण (सावन) मास का शुभारंभ हो रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 बजे तक श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. शाम 05:43 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग और आयुष्मान योग का महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, हानि, कर्ज व अनचाहे तनाव स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. 12वें भाव में चंद्रमा के गोचर से आज आपको अपने बढ़ते खर्चों पर अंकुश लगाने और फिजूलखर्ची से बचने की सख्त जरूरत है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से सावन का पहला दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए सावधानी बरतने का है. बिजनेस में अपनी क्षमता या उम्मीद से ज्यादा कर्ज या उधार न लें, वरना आगे चलकर उसे चुकाना मुश्किल हो जाएगा. दिन की शुरुआत में कारोबार में कुछ अड़चनें आ सकती हैं. किसी सीनियर एम्प्लॉई के अचानक नौकरी छोड़ देने से उनकी जगह कोई बेहतर एम्प्लॉई न मिलना आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है. इस कठिन समय में अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखें और व्यापारिक फैसलों पर पुनर्विचार करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज दफ्तर में अपनी वाणी और गुस्से पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा. ऑफिस में किसी सहकर्मी से तीखी झड़प हो सकती है, इसलिए बहुत सावधानी बरतें. वर्कस्पेस पर नियमित कार्यों को पूरा करने के लिए भी आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे. आपकी कठोर वाणी बनते काम बिगाड़ सकती है. अपनी नई योजनाओं को फिलहाल कुछ समय के लिए रोक दें या उन पर फिर से विचार-विमर्श करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आर्थिक मामलों को लेकर थोड़ी तनातनी हो सकती है. किसी कॉस्टली आइटम (महंगी वस्तु) पर अचानक बड़ा खर्चा होने के कारण आपको दैनिक खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है, जिससे मैरिड लाइफ में कुछ परेशानियां या मतभेद पैदा हो सकते हैं. परिजनों के साथ धैर्य और शांति से संवाद स्थापित करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और करियर (Education & Sports)

स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज खेल के मैदान या ट्रैक पर अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है. कोई अपना ही मित्र या साथी आपको धोखा दे सकता है, जिससे आपका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है. आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा न करें.

12वें चंद्रमा और परेशानियों के चलते मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है. मानसिक तनाव को दूर करने के लिए थोड़ा समय पॉजिटिव एक्टिविटी में या प्रकृति (Nature) के करीब व्यतीत करें. योग और ध्यान का सहारा लें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

नेवी ब्लू (गहरा नीला) शुभ अंक: 3

3 अशुभ अंक: 6

6 आज का उपाय: श्रावण मास के पहले दिन शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और काले तिल अर्पित करें. इसके साथ ही 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करें और भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाएं; इससे मानसिक तनाव और 12वें चंद्रमा का अशुभ प्रभाव दूर होगा.

FAQs

Q1. 30 जुलाई 2026 (श्रावण प्रारंभ) को कुंभ राशि के व्यापारियों को किस बात से बचना चाहिए?

Ans. अपनी क्षमता से अधिक कर्ज या उधार न लें और किसी मुख्य कर्मचारी के जाने से पैदा हुए तनाव में धैर्य से काम लें.

Q2. आज कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को वर्कप्लेस पर क्या सावधानी रखनी होगी?

Ans. दफ्तर में वाणी पर संयम रखें, किसी से भी बेवजह बहस या झड़प से बचें और अपनी नई योजनाओं को फिलहाल टाल दें.

Q3. आज कुंभ राशि के खिलाड़ियों (Sports Persons) को क्या सलाह दी जाती है?

Ans. खेल के मैदान या ट्रैक पर सतर्क रहें, क्योंकि आपका कोई साथी आपको धोखा दे सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.