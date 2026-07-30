धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 30 July 2026: कुंभ राशि वाले 12वें चंद्रमा से रहें सावधान, फिजूलखर्ची और कर्ज लेने से बचें

Kumbh Rashifal 30 July 2026: कुंभ राशि वाले 12वें चंद्रमा से रहें सावधान, फिजूलखर्ची और कर्ज लेने से बचें

Kumbh Rashifal 30 July 2026: श्रावण मास के पहले दिन कुंभ राशि वाले 12वें चंद्रमा से रहें सावधान! कर्ज और फिजूलखर्ची से बचें. पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Jul 2026 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kumbh Rashifal: 30 जुलाई 2026, गुरुवार से पावन श्रावण (सावन) मास का शुभारंभ हो रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 बजे तक श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. शाम 05:43 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग और आयुष्मान योग का महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, हानि, कर्ज व अनचाहे तनाव स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. 12वें भाव में चंद्रमा के गोचर से आज आपको अपने बढ़ते खर्चों पर अंकुश लगाने और फिजूलखर्ची से बचने की सख्त जरूरत है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से सावन का पहला दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए सावधानी बरतने का है. बिजनेस में अपनी क्षमता या उम्मीद से ज्यादा कर्ज या उधार न लें, वरना आगे चलकर उसे चुकाना मुश्किल हो जाएगा. दिन की शुरुआत में कारोबार में कुछ अड़चनें आ सकती हैं. किसी सीनियर एम्प्लॉई के अचानक नौकरी छोड़ देने से उनकी जगह कोई बेहतर एम्प्लॉई न मिलना आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है. इस कठिन समय में अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखें और व्यापारिक फैसलों पर पुनर्विचार करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज दफ्तर में अपनी वाणी और गुस्से पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा. ऑफिस में किसी सहकर्मी से तीखी झड़प हो सकती है, इसलिए बहुत सावधानी बरतें. वर्कस्पेस पर नियमित कार्यों को पूरा करने के लिए भी आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे. आपकी कठोर वाणी बनते काम बिगाड़ सकती है. अपनी नई योजनाओं को फिलहाल कुछ समय के लिए रोक दें या उन पर फिर से विचार-विमर्श करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आर्थिक मामलों को लेकर थोड़ी तनातनी हो सकती है. किसी कॉस्टली आइटम (महंगी वस्तु) पर अचानक बड़ा खर्चा होने के कारण आपको दैनिक खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है, जिससे मैरिड लाइफ में कुछ परेशानियां या मतभेद पैदा हो सकते हैं. परिजनों के साथ धैर्य और शांति से संवाद स्थापित करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और करियर (Education & Sports)

स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज खेल के मैदान या ट्रैक पर अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है. कोई अपना ही मित्र या साथी आपको धोखा दे सकता है, जिससे आपका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है. आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा न करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

12वें चंद्रमा और परेशानियों के चलते मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है. मानसिक तनाव को दूर करने के लिए थोड़ा समय पॉजिटिव एक्टिविटी में या प्रकृति (Nature) के करीब व्यतीत करें. योग और ध्यान का सहारा लें.

  • शुभ रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला)
  • शुभ अंक: 3
  • अशुभ अंक: 6
  • आज का उपाय: श्रावण मास के पहले दिन शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और काले तिल अर्पित करें. इसके साथ ही 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करें और भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाएं; इससे मानसिक तनाव और 12वें चंद्रमा का अशुभ प्रभाव दूर होगा.

FAQs 

Q1. 30 जुलाई 2026 (श्रावण प्रारंभ) को कुंभ राशि के व्यापारियों को किस बात से बचना चाहिए?
Ans. अपनी क्षमता से अधिक कर्ज या उधार न लें और किसी मुख्य कर्मचारी के जाने से पैदा हुए तनाव में धैर्य से काम लें.

Q2. आज कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को वर्कप्लेस पर क्या सावधानी रखनी होगी?
Ans. दफ्तर में वाणी पर संयम रखें, किसी से भी बेवजह बहस या झड़प से बचें और अपनी नई योजनाओं को फिलहाल टाल दें.

Q3. आज कुंभ राशि के खिलाड़ियों (Sports Persons) को क्या सलाह दी जाती है?
Ans. खेल के मैदान या ट्रैक पर सतर्क रहें, क्योंकि आपका कोई साथी आपको धोखा दे सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kumbh Rashifal 30 July 2026: कुंभ राशि वाले 12वें चंद्रमा से रहें सावधान, फिजूलखर्ची और कर्ज लेने से बचें
Kumbh Rashifal 30 July 2026: कुंभ राशि वाले 12वें चंद्रमा से रहें सावधान, फिजूलखर्ची और कर्ज लेने से बचें
राशिफल
Makar Rashifal 30 July 2026: मकर राशि वालों का लग्न चंद्रमा से बढ़ेगा आत्मविश्वास, आयुष्मान योग से बिजनेस में होगा अचानक बड़ा मुनाफा
Makar Rashifal 30 July 2026: मकर राशि वालों का लग्न चंद्रमा से बढ़ेगा आत्मविश्वास, आयुष्मान योग से बिजनेस में होगा अचानक बड़ा मुनाफा
राशिफल
Dhanu Rashifal 30 July 2026: धनु राशि वालों के दूसरे चंद्रमा से सुलझेंगे पैतृक संपत्ति के मामले, बिजनेस में होगा भारी उछाल
Dhanu Rashifal 30 July 2026: धनु राशि वालों के दूसरे चंद्रमा से सुलझेंगे पैतृक संपत्ति के मामले, बिजनेस में होगा भारी उछाल
राशिफल
Vrishchik Rashifal 30 July 2026: वृश्चिक राशि वालों का 3रे चंद्रमा से बढ़ेगा पराक्रम, आयुष्मान योग से मिलेगा अटका हुआ धन
Vrishchik Rashifal 30 July 2026: वृश्चिक राशि वालों का 3रे चंद्रमा से बढ़ेगा पराक्रम, आयुष्मान योग से मिलेगा अटका हुआ धन
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बागी गुट को लेकर की ये मांग
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बागी गुट को लेकर की ये मांग
दिल्ली NCR
आज दिल्ली में होगी झमाझम बारिश, छाए रहेंगे बादल, जानें मौसम का अपडेट
आज दिल्ली में होगी झमाझम बारिश, छाए रहेंगे बादल, जानें मौसम का अपडेट
इंडिया
राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा, सौरव दास बोले, 'ये सीरियस...'
राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा, सौरव दास बोले, 'ये सीरियस...'
क्रिकेट
श्रीलंका सीरीज से पहले ईशान किशन बने कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान
श्रीलंका सीरीज से पहले ईशान किशन बने कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
राजस्थान
जयपुर: तीसरी बेटी के जन्म पर नाखुश था पिता, गला घोंटकर की नवजात की हत्या
जयपुर: तीसरी बेटी के जन्म पर नाखुश था पिता, गला घोंटकर की नवजात की हत्या
ट्रेंडिंग
Video: सुपरबाइक पर स्टंट दिखाना पड़ा भारी, एक पहिए पर उठाई बाइक और...
सुपरबाइक पर स्टंट दिखाना पड़ा भारी, एक पहिए पर उठाई बाइक और...
टेक्नोलॉजी
Laptop से Phone चार्ज करना सही? एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान
Laptop से Phone चार्ज करना सही? एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान
ENT LIVE
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Embed widget