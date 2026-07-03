Tarot Rashifal 4 July 2026: शनिवार का दिन कुछ राशियों के लिए छप्परफाड़ धनलाभ लेकर आ रहा है, तो कुछ को आज बेहद सावधान रहने की जरूरत है. टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया के अनुसार, कल का दिन करियर, बिजनेस और पर्सनल लाइफ के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है.

प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन) से जानिए मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों का सटीक टैरो राशिफल और जानें किसे मिलेगा भाग्य का साथ.

करियर व बिजनेस: आज कार्यस्थल पर चुनौतियाँ आ सकती हैं. किसी भी समस्या की जड़ तक पहुँचने का प्रयास करें. नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग पर चर्चा संभव है.

आर्थिक स्थिति: आमदनी सामान्य रहेगी लेकिन खर्चों की अधिकता बजट बिगाड़ सकती है. निवेश से पहले पूरी रीसर्च कर लें.

हेल्थ व लाइफ: मानसिक शांति के लिए आज धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी है.

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Horoscope)

करियर व बिजनेस: आपकी महत्वाकांक्षाएं आज आपको एक्टिव रखेंगी. कार्यक्षेत्र में आपकी तारीफ होगी और प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन बेहद अनुकूल है, अचानक धन लाभ के योग हैं.

हेल्थ व लाइफ: सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, लेकिन अपने अहंकार (Ego) पर कंट्रोल रखें, वरना करीबी रिश्तों में दूरी आ सकती है.

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Tarot Horoscope)

करियर व बिजनेस: आज ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. मैनेजमेंट और नेटवर्किंग से जुड़े कामों में बड़ी सफलता मिलेगी. विदेश या बाहरी संपर्कों से लाभ होगा.

आर्थिक स्थिति: आपकी योग्यता और स्किल्स आज आपको आर्थिक लाभ दिलाएंगी.

हेल्थ व लाइफ: आज आपका कम्युनिकेशन और टैलेंट दूसरों को प्रभावित करेगा. दिन आपके पक्ष में है.

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Horoscope)

करियर व बिजनेस: व्यापारियों के लिए दिन उत्तम है, नए बिजनेस कॉन्टैक्ट्स बनेंगे. ऑफिस में सीनियर्स के अनुभव का फायदा उठाएं.

आर्थिक स्थिति: धन संचय (Savings) करने के प्रयास सफल होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

हेल्थ व लाइफ: परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. किसी से भी फालतू बहस करने से बचें.

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Horoscope)

करियर व बिजनेस: वर्कप्लेस की समस्याओं का गहराई से एनालिसिस करेंगे. नई टेक्नोलॉजी या नई स्ट्रेटेजी अपनाने से बड़ा फायदा होगा. आपकी मेहनत रंग लाएगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार के साफ संकेत हैं, फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

हेल्थ व लाइफ: आत्मविश्वास से फैसले लें. व्यर्थ की चिंताओं को खुद पर हावी न होने दें.

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope)

करियर व बिजनेस: बिजनेस करने वालों को आज विशेष मुनाफा होने के योग हैं. मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू और साख बढ़ेगी. ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा.

आर्थिक स्थिति: इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन आपको फिजूलखर्ची पर लगाम लगानी होगी.

हेल्थ व लाइफ: मुश्किल काम भी आज आपके अनुभव और सूझबूझ से आसानी से पूरे हो जाएंगे.

करियर व बिजनेस: बॉस और उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे. सरकारी माध्यमों या कॉम्पिटिटिव क्षेत्रों में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

आर्थिक स्थिति: धन लाभ की प्रबल संभावना है. सरकारी काम से जुड़े लोगों को बड़ा फायदा हो सकता है.

हेल्थ व लाइफ: अपने डेली रूटीन में अनुशासन (Discipline) बनाए रखें और समय बर्बाद न करें.

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope)

करियर व बिजनेस: अपनी प्लानिंग के अनुसार काम को स्पीड देने में सफल रहेंगे. एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों की प्रोग्रेस होगी. नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो अच्छा ऑफर मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से समय काफी लाभकारी और मुनाफे वाला है.

हेल्थ व लाइफ: डिसीजन मेकिंग पावर मजबूत होगी और काम में एकाग्रता बनी रहेगी.

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Tarot Horoscope)

करियर व बिजनेस: आज सरकारी कामों में अड़चनें आ सकती हैं. वर्कप्लेस पर जूनियर्स का सहयोग न मिलने से परेशान हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पैसों के मामलों में आज कोई भी बड़ा रिस्क न लें, थोड़ा रुक जाना ही बेहतर रहेगा.

हेल्थ व लाइफ: गुस्से में आकर कोई फैसला न लें. आत्मसम्मान और घमंड के बीच का अंतर समझें, वरना कोई अच्छा मौका हाथ से निकल सकता है.

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope)

करियर व बिजनेस: काम के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. अपनी मेहनत और पराक्रम से आप कार्यक्षेत्र की हर बाधा को पार कर लेंगे. बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे.

आर्थिक स्थिति: धन लाभ के मजबूत योग बने हुए हैं, समय पूरी तरह आपके फेवर में है.

हेल्थ व लाइफ: आपके आत्मबल और पॉजिटिविटी से कठिन से कठिन काम भी आज आसान हो जाएगा.

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Horoscope)

करियर व बिजनेस: आज आपकी वाणी (Communication) में गजब का कॉन्फिडेंस दिखेगा, जिससे आप ऑफिस के उलझे हुए मामलों को भी सुलझा लेंगे.

आर्थिक स्थिति: पुराने किए गए किसी इन्वेस्टमेंट (निवेश) से आज बढ़िया रिटर्न या आर्थिक लाभ मिल सकता है.

हेल्थ व लाइफ: जीवनसाथी के साथ चल रहा पुराना तनाव या खटपट आज बातचीत से सुलझ जाएगी. कोई भी फैसला सोच-समझकर लें.

करियर व बिजनेस: आप जहाँ भी जाएंगे, आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे. ऑफिस और समाज में आपकी लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स की तारीफ होगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक नजरिए से आज का दिन बेहद शुभ और संभलने वाला है.

हेल्थ व लाइफ: आप सबका भला सोचकर काम करेंगे, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान में भारी बढ़ोतरी होगी.

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