Kal Ka Rashifal, 4 July 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और पंचमी तिथि का विशेष संयोग बन रहा है. कल दोपहर 12:40 तक चतुर्थी तिथि रहेगी और इसके बाद पंचमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो कल दोपहर 01:44 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा. चंद्रमा कल पूरे दिन अपने मित्र ग्रह शनि की राशि कुंभ राशि में ही संचार करेंगे. विशेष बात यह है कि कुंभ राशि में पहले से ही राहु के विराजमान होने के कारण कल पूरे दिन चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष निर्मित रहेगा, जो कुछ राशियों के लिए मानसिक तनाव और चुनौतियां बढ़ा सकता है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल शनिवार का वीकेंड करियर और वित्तीय उन्नति के लिहाज से कई राशियों के लिए भाग्यशाली रहने वाला है. कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ बुधादित्य योग और प्रीति योग का महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा, यदि आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु या मीन है, तो आपको भद्र राजयोग का पूरा सपोर्ट मिलने जा रहा है, जिससे लंबे समय से अटके हुए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स तेजी से गति पकड़ेंगे.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार जानते हैं कि कल शनिवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: दोपहर 12:40 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्थी, इसके बाद पंचमी तिथि.

दोपहर 12:40 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्थी, इसके बाद पंचमी तिथि. नक्षत्र: दोपहर 01:44 तक धनिष्ठा, इसके बाद पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र रहेगा.

दोपहर 01:44 तक धनिष्ठा, इसके बाद पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेंगे (ग्रहण दोष का प्रभाव).

चंद्रमा कल पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेंगे (ग्रहण दोष का प्रभाव). शुभ समय (मुहूर्त): दोपहर 12:15 से दोपहर 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इसके अलावा दोपहर 02:30 से दोपहर 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.

दोपहर 12:15 से दोपहर 01:30 बजे तक रहेगा. इसके अलावा दोपहर 02:30 से दोपहर 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 09:00 से सुबह 10:30 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें).

सुबह 09:00 से सुबह 10:30 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें). शुभ यात्रा दिशा: कल पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल आपको अपने कुल प्रॉफिट और रेवेन्यू को तेजी से बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए. प्रीति योग बनने से कल आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा रहेगी, जिससे सेल्स में अचानक बड़ा उछाल आएगा.

बिजनेस: यदि आपका कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर या क्लीयरेंस लंबे समय से अटका हुआ था, तो कल वो आपके नाम हो सकता है; लीगल कागजी कार्रवाई बहुत आसानी से पूरी हो जाएगी. कल आपकी मुलाकात कुछ प्रतिष्ठित और प्रभावशाली बिजनेसमैन से होगी, जो आपके ब्रांड की डिजिटल नेटवर्किंग (Business Networking) में बहुत काम आएगी.

करियर: सीनियर्स कल आपकी परफॉर्मेंस की खुलकर तारीफ करेंगे. यदि कल आपका कोई जॉब इंटरव्यू या क्लाइंट मीटिंग है, तो सफलता के चांसेस 99 प्रतिशत हैं; आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले को तुरंत इम्प्रेस कर देगा. ऑफिस में किसी बहुत बड़े और प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट को स्वतंत्र रूप से लीड करने की मुख्य जिम्मेदारी मिल सकती है.

यूथ: जो छात्र किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कल उन्हें बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. परिवार के साथ बहुत ही खुशनुमा और यादगार समय बीतेगा; शाम को घर में कोई छोटी पार्टी या बाहर डिनर पर जाने का प्लान बन सकता है. आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 8

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल आपको केवल अपने मुख्य जॉब प्रोफाइल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. कल का दिन पॉलिटिशियन और समाजसेवियों के लिए किंग साइज जीने का है; आपकी लीडरशिप क्वालिटी (Excellent Leadership Quality) निखरकर सामने आएगी और समाज में आपका वर्चस्व व मान-सम्मान तेजी से बढ़ेगा.

बिजनेस: किसी नई कमर्शियल प्रॉपर्टी, जमीन या अत्याधुनिक मशीनरी में निवेश करने के लिए कल का दिन बेहद शुभ है; इसके लिए कल दोपहर 12:15 से दोपहर 01:30 और दोपहर 02:30 से दोपहर 03:30 बजे का समय सबसे सर्वोत्तम रहेगा. बाजार में आपकी गुडविल बहुत मजबूत होगी, कॉम्पिटिटर्स पस्त रहेंगे.

करियर: कई महीनों से लटकी हुई कोई बड़ी कॉर्पोरेट बिजनेस डील कल अचानक फाइनल हो जाएगी; क्लाइंट्स आपकी शर्तों और प्राइजिंग पर तुरंत राजी हो जाएंगे. नौकरीपेशा लोगों के पास डिसीजन लेने के अधिकार (अथॉरिटी) बढ़ेंगे और जूनियर्स आपकी बात मानेंगे. सैलरी और पोस्ट नेगोशिएशन में आपका पलड़ा भारी रहेगा.

यूथ: कलाकारों और संगीतकारों को कल देश के किसी बड़े ब्रांड, स्टूडियो या प्रोडक्शन हाउस से जुड़ने का सुनहरा मौका मिल सकता है, जिससे आपका काम सीधे सही लोगों तक पहुंचेगा. लाइफ पार्टनर आपकी हर योजना और फैसले का पूरा समर्थन करेंगे.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 7

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल किसी जरूरतमंद की आगे बढ़कर मदद करने से आपका भाग्य तेजी से चमकेगा. वीकेंड पर भाई-बहनों या कजिन्स के साथ चल रहा कोई पुराना जमीन या पारिवारिक विवाद कल बड़ों की मध्यस्थता से शांतिपूर्वक सुलझ जाएगा, जिससे घर में सुकून और हीलिंग का माहौल रहेगा.

बिजनेस: कल आप अपने बिजनेस के फालतू के ऑपरेशंस और अनएक्सपेक्टेड खर्चों को रोकने में पूरी तरह सफल होंगे, जिससे आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी बढ़ जाएगा. यदि किसी सरकारी विभाग या अथॉरिटी में आपके बिजनेस से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था, तो कल उससे रिलेटेड कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

करियर: ओल्ड सप्लायर्स और वेंडर्स से कल आपको बहुत ही आसान शर्तों पर नया माल या लंबा क्रेडिट पीरियड मिल जाएगा, जिससे बिजनेस सुचारू रूप से चलेगा. पीएफ ट्रांसफर, टैक्स रिफंड या इंश्योरेंस क्लेम से जुड़ा कोई ऑफिशियल काम जो महीनों से अटका था, कल आसानी से क्लियर हो जाएगा. करियर ग्रोथ को लेकर मेंटर से गुप्त गाइडेंस (Career Growth Guidance) मिलेगी.

यूथ: छात्रों का लॉजिकल और एनालिटिकल दिमाग कल बहुत तेज काम करेगा, जिससे साइंस और कोडिंग जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को समझने में बहुत आसानी होगी. राजनीति से जुड़े लोगों की पुरानी मानसिक परेशानियां कल पूरी तरह दूर होंगी.

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल ननिहाल या ससुराल पक्ष में किसी सदस्य के साथ अचानक तीखी बहस या अनबन होने की आशंका है, संयम रखें. कल कुंभ राशि में बनने वाला चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष आपके लिए थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ा सकता है; इसलिए ऑफिस और बिजनेस में काम को टुकड़ों में बांटकर धीरे-धीरे निपटाएं.

बिजनेस: ग्रह गोचर आपके विपरीत होने से व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे कल कोई भी नई पार्टनरशिप डीड या बड़ा कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन (Avoid Signing New Contract) करने से पूरी तरह बचें; पेपर वर्क में कोई ऐसी छिपी हुई शर्त हो सकती है जो भविष्य में भारी वित्तीय नुकसान दे. किसी को भी उधार माल न दें, कैश लेनदेन को प्राथमिकता दें.

करियर: कल ग्राहकों के साथ डीलिंग करते समय पूरी तरह ठंडे दिमाग से काम लें; आपकी जरा सी कड़क भाषा मार्केट में ब्रांड इमेज खराब कर सकती है. शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या सट्टेबाजी में कल बड़ा रिस्क बिल्कुल न लें. नौकरीपेशा लोग कल बॉस के सामने अपनी बात रखते समय टोन को बहुत नॉर्मल और शांत रखें, वरना इंक्रीमेंट रुक सकता है.

सावधान: ऑफिस में कल अचानक काम का भारी प्रेशर और नई डेडलाइंस आपके ऊपर आ सकती हैं, जिससे तनाव बढ़ेगा. कलाकारों और क्रिएटिव लोगों को कल 'क्रिएटिव ब्लॉक' महसूस हो सकता है, नया कंटेंट बनाने में मुश्किलें आएंगी; पुराने काम को री-चेक करें. पारिवारिक मामलों में चुप रहना ही विवाद को टालेगा.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 4

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल पार्टनरशिप के बिजनेस में गजब की तेजी और मुनाफा देखने को मिलेगा. प्रीति योग बनने से अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए ग्लोबली फैलाने का कोई बहुत बड़ा रास्ता या विदेशी कॉर्पोरेट पार्टनर (Foreign Business Partner Opportunity) कल आपको मिल सकता है. दिन आपके लिए जैकपॉट जैसा साबित होगा.

बिजनेस: कल आपके ऑनलाइन स्टोर, वेबसाइट ट्रैफिक या सोशल मीडिया ऑर्डर्स में भारी उछाल आएगा; डिजिटल विंग और ई-कॉमर्स से कल आपको छप्परफाड़ कमाई होने वाली है. कोई बड़ी और मुनाफेदार कमर्शियल डील कल अचानक फाइनल हो सकती है, जिससे आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होगा.

करियर: कोडिंग, डेटा साइंस, एआई या टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए कल का दिन कोई बहुत बड़ी और पेचीदा एरर को चुटकियों में सॉल्व करने का है. वीकेंड पर मीटिंग में आपके द्वारा दिए गए किसी इनोवेटिव सुझाव को कंपनी सीधे अपने बड़े प्रोजेक्ट में लागू कर सकती है, जिससे ऑफिस में आपका कद अचानक बढ़ जाएगा.

यूथ: न्यू-एज डिजिटल कोर्सेज के छात्रों के लिए कल का दिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ सकता है, जो उनकी जिज्ञासा को बढ़ाएगा. कल आपका मिजाज बहुत ही फ्रेंडली रहेगा, जिससे घर के बच्चे आपके करीब आएंगे. दोस्तों के साथ मिलकर कोई नई टेक्नोलॉजी खरीदने का प्लान बन सकता है. राजनीति में आउट-ऑफ-द-बॉक्स आइडियाज काम आएंगे.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 2

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल आपको किसी पुरानी बीमारी या शारीरिक कष्ट से पूरी तरह परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा. जो लोग लंबे समय से अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब (Dream Job Offer) या प्लेसमेंट तलाश रहे हैं, कल उन्हें वहां से सीधे आकर्षक पैकेज पर जॉब ऑफर या लेटर ऑफ इंटेंट मिल सकता है, जिससे करियर चमक उठेगा.

बिजनेस: व्यापारियों को कल किसी बड़े इंटरनेशनल कॉर्पोरेट, मल्टीनेशनल कंपनी या नामी ब्रांड के साथ टाई-अप करने का सुनहरा मौका मिल सकता है. मार्केट के टफ कॉम्पिटिशन में कल आप अपनी यूनिक स्ट्रेटजी और प्राइजिंग की बदौलत अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को काफी पीछे छोड़ देंगे, जिससे आपकी मोनोपॉली सेट होगी.

मुहूर्त अलर्ट: यदि आप कोई नया बिजनेस या वेंचर स्टार्ट करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से दोपहर 01:30 और दोपहर 02:30 से दोपहर 03:30 बजे के बीच का समय सबसे बेस्ट है; कल रखी गई नींव भविष्य में बड़ा साम्राज्य खड़ा करेगी.

यूथ: ऑफिस में जूनियर स्टाफ और इंटर्न्स कल आपकी गाइडेंस और मेंटरशिप में काम करना बहुत पसंद करेंगे, जिससे आपकी एक मजबूत लीडर की छवि बनेगी. कलाकारों को किसी बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट या ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म के लिए साइन किया जा सकता है. परिवार के साथ धार्मिक तीर्थ यात्रा के सुंदर योग हैं.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 6

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल आपको एक अच्छे और अनुशासित छात्र की तरह दिन गुजारना चाहिए. वीकेंड पर आज ऑफिस में आपका काम का मैनेजमेंट इतना शानदार रहेगा कि आपके सभी प्रोजेक्ट्स समय से पहले खत्म हो जाएंगे, जिससे आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपने शौक के लिए भरपूर वक्त निकाल पाएंगे.

बिजनेस: फॉरेन बिजनेस, ऑनलाइन ई-कॉमर्स या बाहरी शहरों से जुड़े बिजनेस में कल उम्मीद से ज्यादा बंपर मुनाफा होगा; नए विदेशी क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ना चाहेंगे. मार्केट में पार्टनर के साथ मिलकर लिया गया कोई भी बोल्ड डिसीजन बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा.

करियर: वीकेंड पर आपका स्टॉक और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट रहेगा, सही समय पर माल की सप्लाई होने से बड़े क्लाइंट्स आपसे बहुत खुश रहेंगे. फील्ड मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों द्वारा किए गए पुराने सेल्स टारगेट्स पूरे होने पर कल मोटा इंसेंटिव और बोनस (Heavy Sales Incentive) मिलने के मजबूत योग हैं.

यूथ: मैथ्स, साइंस या किसी कठिन सब्जेक्ट में आ रही परेशानियां कल किसी सीनियर की मदद से आसानी से दूर हो जाएंगी, जिससे पढ़ाई को लेकर आपका डर खत्म होगा. घर-परिवार में सुख-समृद्धि रहेगी; जीवनसाथी के साथ मिलकर भविष्य की बड़ी फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं. धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 1

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल भूमि-भवन, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी की डीलिंग को लेकर परिवार में अचानक थोड़ा विवाद सामने आ सकता है, शांति बनाए रखें. कल कुंभ राशि का चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष आपके लिए थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ा सकता है; इसलिए पैसों के लेन-देन या घरेलू बजट को लेकर लाइफ पार्टनर के साथ बहस करने से बचें.

बिजनेस: ग्रह गोचर विपरीत होने से बिजनेस विस्तार के लिए कल कोई बड़ा बैंक लोन लेने या भारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने से पूरी तरह बचें, अभी समय सही नहीं है. स्टाफ या लेबर की लापरवाही के कारण किसी बड़े ऑर्डर की डिलीवरी में देरी आ सकती है; कल खुद मौके पर मौजूद रहकर काम की निगरानी करें और क्वालिटी चेक (Quality Control Alert) करें. अनचाहे खर्च बढ़ेंगे.

करियर: ऑफिस में आपके पेंडिंग पड़े कामों की वजह से कल सीनियर्स या टॉप मैनेजमेंट से पूछताछ हो सकती है; कल सबसे पहले अपने पुराने और अधूरे टास्क को प्राथमिकता पर निपटाएं. कंपनी के फंड्स, गैजेट्स या अन्य डिजिटल रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत संभलकर करें, आपकी छोटी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है.

सावधान: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र कल किसी कॉलेज में ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से देखें; एक छोटी सी मानवीय भूल आपके पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है. शांति से बैठकर घर के जरूरी खर्चों की लिस्ट बनाएं और मिलकर फैसला लें.

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 6 | अशुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल आपको अपने छोटे भाई की संगति और उसकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी चाहिए. प्रीति योग बनने से बिजनेस को स्केल करने के लिए कल आपको किसी पुराने इन्वेस्टर से दोबारा बड़ी फंडिंग या कैपिटल (Big Business Funding Received) मिल सकती है, जिससे पैसों की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी.

बिजनेस: कल ग्रहों की स्थिति इतनी अनुकूल है कि आपके द्वारा लिया गया कोई भी व्यावसायिक निर्णय (बिजनेस डिसीजन) गलत नहीं जाएगा; पूरी तरह सुरक्षित होकर बड़े सौदे करें. मार्केट में लंबे समय से डूबा हुआ या फंसा हुआ कोई बड़ा पेमेंट कल अचानक वापस मिल सकता है, जिससे आपकी लिक्विडिटी और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत मजबूत होगी.

करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों या वर्तमान सरकारी कर्मचारियों के लिए कल का दिन कोई बड़ा टेंडर मिलने या मनचाही पोस्टिंग की बड़ी गुड न्यूज़ ला सकता है. ऑफिस के काम से कल किसी दूसरे शहर की ऑफिशियल यात्रा हो सकती है, जो बहुत ही सुखद और मुनाफेदार रहेगी.

यूथ: देश या विदेशों में होने वाली उच्च शिक्षा की परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को कल कोई बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर मिल सकती है. लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते में गजब की मैच्योरिटी और गहरा प्रेम देखने को मिलेगा, वे हर मुश्किल में आपकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे; ससुराल पक्ष से बड़ी मदद मिल सकती है.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आपको अपनी पैतृक संपत्ति और पारिवारिक धन की उचित देखभाल करनी चाहिए. नौकरीपेशा लोगों का पुराना रुका हुआ बोनस, पीएफ (PF) का पैसा या पिछली बकाया सैलरी का हिस्सा कल अचानक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है, जिससे बड़ी आर्थिक राहत (Pending Salary/Bonus Credited) मिलेगी.

बिजनेस: बिजनेसमैन कल शॉर्ट-टर्म मुनाफे के बजाय अगले 5 साल का बड़ा बिजनेस रोडमैप या लॉन्ग-टर्म स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, जो भविष्य में आपके बिजनेस को सस्टेनेबल बनाएगा. लोकल मार्केट में आपकी धाक और मजबूत होगी; आपके रेगुलर कस्टमर्स की संख्या में कल भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. वैल्यू बढ़ेगी.

मुहूर्त अलर्ट: कल आप बिजनेस के नाम पर कोई नया फिक्स्ड एसेट जैसे कोई नई गाड़ी या कमर्शियल स्पेस खरीद सकते हैं; इसके लिए कल दोपहर 12:15 से दोपहर 01:30 और दोपहर 02:30 से दोपहर 03:30 बजे का समय सबसे शुभ रहेगा. फैसले प्रैक्टिकल होकर लें.

यूथ: लास्ट मंथ के प्रोजेक्ट रिव्यू में आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग बहुत शानदार रहने वाली है; सीनियर्स आपके काम की जमकर तारीफ करेंगे. सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए दिन बहुत सॉलिड और प्रोग्रेसिव रहेगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे; बच्चों की तरफ से खुशखबरी मिलेगी.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 1

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके विवेक, बुद्धिमत्ता और एंथूज़ियाज़्म (उत्साह) में जबरदस्त डेवलपमेंट होगा. प्रीति योग बनने से कल देश की बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ टाई-अप करने और लॉन्ग-टर्म सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट (Long-Term Corporate Contract) साइन करने का मौका मिलेगा, जिससे आपका बिजनेस पूरी तरह से सेफ ज़ोन में आ जाएगा.

बिजनेस: वीकेंड के शनिवार को देखते हुए होलसेल या रिटेल काउंटर चलाने वाले व्यापारियों की शॉप पर कस्टमर्स की भारी भीड़ रहेगी; ताबड़तोड़ बिक्री से आपका गल्ला पूरी तरह भरा रहेगा. बिजनेस की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए कल कुछ बहुत ही प्रोफेशनल और किफायती वेंडर्स से डील फाइनल हो सकती है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी.

करियर: आपकी पर्सनैलिटी में कल एक अलग ही आकर्षण रहेगा, जिससे कलीग्स और क्लाइंट्स के साथ आपके संबंध बेहद मजबूत और मधुर होंगे. वर्कप्लेस पर कल आपकी टीम आपके हर डिसीजन के सपोर्ट में ढाल बनकर खड़ी रहेगी; सहकर्मियों के सहयोग से मुश्किल और पेचीदा टास्क भी चुकटियों में हल हो जाएंगे.

यूथ: आज होने वाली सभी क्लाइंट मीटिंग्स बेहद सफल रहेंगी, आपके बात करने के अंदाज से प्रभावित होकर क्लाइंट बड़ा प्रोजेक्ट तुरंत साइन कर देगा. छात्र कल कंबाइंड या ग्रुप स्टडी (Group Study) करें, मुश्किल टॉपिक्स पर दोस्तों के साथ डिस्कशन करने से कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे. लव लाइफ परफेक्ट रहेगी.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 6 | अशुभ अंक: 9

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड के नए नियमों और कानूनी दांव-पेंचों को गहराई से सीखने की सख्त जरूरत है. कल कुंभ राशि में बनने वाला चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष आपके लिए थोड़ा भ्रम पैदा करने वाला रहेगा; कार्यस्थल पर कल आपके डेली टारगेट्स और डेडलाइंस को पूरा करने के लिए आपको ऑफिस में एक्स्ट्रा टाइम (ओवरटाइम) देना पड़ सकता है.

बिजनेस: व्यापारियों का कल सप्लायर्स के साथ पेमेंट या समय पर माल की डिलीवरी न मिलने को लेकर थोड़ा मनमुटाव हो सकता है; शांति से बात करें ताकि आपकी सप्लाई चेन पर कोई बुरा असर न पड़े. बिजनेस को बढ़ाने के लिए कल कोई नई स्ट्रेटजी या योजना न बनाएं; अभी जो जैसा चल रहा है, उसे वैसे ही सुचारू रूप से चलने दें. नो-प्रॉफिट, नो-लॉस रहेगा.

करियर: नौकरीपेशा लोग कल कोई भी जरूरी ऑफिशियल ईमेल, रिपोर्ट या इंपॉर्टेंट डेटा (Double Check Official Email/Data) भेजने से पहले उसे दो बार री-चेक जरूर करें; आपके शब्दों का गलत मतलब निकाला जा सकता है जिससे ऑफिस में विवाद होगा. सोशल मीडिया और रील देखने की लत कल आपकी पढ़ाई को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है, फोन दूर रखें.

सावधान: आपकी मेहनत का क्रेडिट कल ऑफिस में कोई और चालाक कलीग ले जाने की कोशिश कर सकता है, सतर्क रहें. आपकी ईमानदारी को कल लोग कमजोरी समझ सकते हैं. प्रोजेक्ट में आपकी एक छोटी सी तकनीकी गलती कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है. लव लाइफ और पारिवारिक रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है.

शुभ रंग: लाइट ब्लू | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 2

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