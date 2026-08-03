धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Love Rashifal 4 August 2026: मकर राशि: प्यार में बढ़ेगा भरोसा, रिश्ते होंगे मजबूत

Aaj Ka Love Rashifal 4 August 2026: मकर राशि: प्यार में बढ़ेगा भरोसा, रिश्ते होंगे मजबूत

Love Horoscope 4 August 2026: क्या 4 अगस्त 2026 को मकर राशि वालों की लव लाइफ में चल रही दूरियां खत्म होंगी, साथी का सहयोग, खुलकर की गई बातचीत और बढ़ता भरोसा आपके रिश्ते को नई मजबूती और खुशियां देगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 03 Aug 2026 10:05 PM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Love Rashifal 4 August 2026:  प्रेम संबंधों के लिहाज से 4 अगस्त 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और मधुर अनुभव लेकर आएगा. कुछ लोगों के रिश्तों में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी, तो कुछ को अपने साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत पड़ेगी. विवाहित लोगों के लिए जीवनसाथी का सहयोग सुखद रहेगा, वहीं सिंगल लोगों के जीवन में नई शुरुआत के संकेत बन सकते हैं. 

मेष राशि- रिश्तों में धैर्य बनाए रखना होगा जरूरी

आज प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है. यदि किसी बात पर साथी से मतभेद हो जाए तो गुस्से की बजाय शांति से बातचीत करें. रिश्ते में अहंकार को जगह न दें, क्योंकि वही दूरी का कारण बन सकता है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा. सिंगल लोगों को किसी पुराने परिचित से दोबारा जुड़ने का मौका मिल सकता है. प्यार में धैर्य और समझदारी ही आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी.

वृषभ राशि- रोमांस से महकेगा आपका दिन

आज प्रेम जीवन में खुशियां दस्तक देंगी. पार्टनर के साथ बिताया गया समय रिश्ते में नई ताजगी लेकर आएगा. यदि लंबे समय से किसी खास बात का इंतजार था तो आज मनचाही खुशी मिल सकती है. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत होगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात दिल की धड़कनें बढ़ा सकती है. रिश्ते में सच्चाई और अपनापन बनाए रखें.

मिथुन राशि- साथी का साथ देगा नई ऊर्जा

आज प्रेम जीवन में आपसी समझ और भरोसा मजबूत होगा. साथी आपके हर फैसले में साथ देगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. यदि आप अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है. विवाहित लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों को किसी नए व्यक्ति से दिलचस्प बातचीत का अवसर मिल सकता है. प्यार में खुलापन और ईमानदारी रिश्ते को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखेगी.

कर्क राशि- दिल की बात कहने का मिलेगा अवसर

आज प्रेम संबंधों में भावनाओं को व्यक्त करने का अच्छा समय है. यदि मन में कोई बात दबाकर रखी थी तो साथी से खुलकर साझा करें. आपके रिश्ते में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. सिंगल लोगों की किसी पुराने मित्र से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें और छोटी-छोटी खुशियों को साथ मिलकर जीएं.

सिंह राशि- गलतफहमियों से बचकर बढ़ेगा प्यार

आज प्रेम जीवन में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी. किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर भरोसा करने के बजाय सीधे अपने साथी से बात करें. गलतफहमी बढ़ने से पहले संवाद करना बेहतर रहेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों को नए रिश्ते में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए. विश्वास और पारदर्शिता आपके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत साबित होगी.

कन्या राशि- रिश्तों में लौटेगी नई मिठास

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. साथी के साथ बिताए गए पल आपके रिश्ते को और गहरा बनाएंगे. यदि किसी बात को लेकर मन में नाराजगी थी तो उसे खत्म करने का सही समय है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के रिश्ते की शुरुआत बन सकती है. प्रेम में विश्वास और सम्मान बनाए रखना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा.

तुला राशि- प्रेम संबंधों में बढ़ेगा भरोसा

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. साथी के साथ आपसी समझ बेहतर होगी और पुराने मतभेद धीरे-धीरे समाप्त होंगे. यदि आप किसी खास व्यक्ति से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो समय अनुकूल है. विवाहित लोगों के बीच रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात दिल को खुश कर सकती है. रिश्ते में विश्वास और सम्मान बनाए रखें, यही आपके प्रेम को मजबूत बनाएगा.

वृश्चिक राशि- भावनाओं को समझने से बढ़ेगी नजदीकियां

आज प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं को समझना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा. किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, लेकिन खुलकर बातचीत करने से स्थिति संभल जाएगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात रिश्ते की नई शुरुआत कर सकती है. प्यार में धैर्य और विश्वास बनाए रखें, इससे आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा.

धनु राशि- रिश्तों में आएगी नई ताजगी

आज प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह दोनों बढ़ेंगे. साथी आपको कोई सरप्राइज दे सकता है या साथ में कहीं घूमने का प्लान बन सकता है. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और अपनापन पहले से अधिक मजबूत होगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. अपने रिश्ते में सच्चाई और पारदर्शिता बनाए रखें. आपकी सकारात्मक सोच रिश्ते को नई दिशा और मजबूती देगी.

मकर राशि- साथी का सहयोग बढ़ाएगा खुशियां

आज प्रेम जीवन में साथी का पूरा सहयोग मिलेगा. यदि किसी बात को लेकर रिश्ते में तनाव था तो आज वह दूर हो सकता है. जीवनसाथी आपकी भावनाओं को समझेगा और आपके फैसलों का सम्मान करेगा. सिंगल लोगों की किसी पुराने परिचित से बातचीत फिर शुरू हो सकती है. अपने मन की बातें खुलकर साझा करें. रिश्ते में भरोसा और अपनापन बनाए रखने से प्रेम पहले से अधिक गहरा होगा.

कुंभ राशि- प्यार में मिलेगा विश्वास का साथ

आज प्रेम जीवन में धैर्य और समझदारी आपके सबसे बड़े साथी रहेंगे. किसी भी विवाद को बढ़ाने के बजाय शांत रहकर समाधान निकालें. विवाहित लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में रिश्ते का रूप ले सकती है. अपने साथी को समय दें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें. इससे आपका रिश्ता और मजबूत बनेगा.

मीन राशि- प्रेम जीवन में आएंगी नई खुशियां

आज प्रेम जीवन में मधुरता और रोमांस बना रहेगा. साथी के साथ बिताए गए पल यादगार बनेंगे और रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी से कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है. सिंगल लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत हैं. अपने दिल की बात ईमानदारी से कहें और साथी की भावनाओं का सम्मान करें. आपका स्नेह और विश्वास रिश्ते को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 03 Aug 2026 10:05 PM (IST)
Tags :
Love Horoscope Today Aaj Ka Love Rashifal Love Rashifal 2026 Love Relationship Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Love Rashifal 4 August 2026: मकर राशि: प्यार में बढ़ेगा भरोसा, रिश्ते होंगे मजबूत
मकर राशि: प्यार में बढ़ेगा भरोसा, रिश्ते होंगे मजबूत
राशिफल
Tarot Rashifal 4 August 2026: टैरो राशिफल, 4 अगस्त को अचानक आ सकते हैं बड़े खर्चे, सिंह और कुंभ राशि के लोग भूलकर भी न करें फिजूलखर्ची!
Tarot Rashifal 4 August 2026: टैरो राशिफल, 4 अगस्त को अचानक आ सकते हैं बड़े खर्चे, सिंह और कुंभ राशि के लोग भूलकर भी न करें फिजूलखर्ची!
राशिफल
Kal Ka Rashifal 4 August: कल मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मिलेगा बड़ा ऑफर!
Kal Ka Rashifal 4 August 2026: कल मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मिलेगा बड़ा ऑफर!
राशिफल
Rashifal 4 August 2026: मेष से मीन तक 4 अगस्त 2026, मंगलवार को मिथुन व कुंभ राशि वाले रहें सतर्क, वाणी और गुस्से पर रखें संयम
Rashifal 4 August 2026: मेष से मीन तक 4 अगस्त 2026, मंगलवार को मिथुन व कुंभ राशि वाले रहें सतर्क, वाणी और गुस्से पर रखें संयम
Advertisement

वीडियोज

Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Salman Khan ने SVC63 के लिए घटाई फीस? 120 करोड़ से 70 करोड़ लेने की चर्चा
हम सालों से घुटने के दर्द से बेवजह डर रहे थे? जो बात डॉक्टर भी छुपाते हैं, वो आज बाहर आ गई!
Baba Bageshwar: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट ? | Dhirendra Shashtri
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PoJK में नहीं थमा बवाल, चौथे दिन मुजफ्फराबाद में आगजनी-प्रदर्शन, गोलीबारी
PoJK में नहीं थमा बवाल, चौथे दिन मुजफ्फराबाद में आगजनी-प्रदर्शन, गोलीबारी
बिहार
Xप्लेन: क्या बांकीपुर के बाद सम्राट-तेजस्वी की जगह के लिए जंग लड़ेंगे प्रशांत किशोर?
बांकीपुर के बाद सम्राट-तेजस्वी की जगह के लिए जंग लड़ेंगे प्रशांत किशोर?
मध्य प्रदेश
दतिया: नतीजों पर CM मोहन यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'BJP के...'
दतिया: नतीजों पर CM मोहन यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'BJP के...'
टेलीविजन
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
क्रिकेट
एमएस धोनी की नई पारी, पुराने शौक को बनाया 'करियर'? वीडियो वायरल
एमएस धोनी की नई पारी, पुराने शौक को बनाया 'करियर'? वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Mamachya Govyala Jauya BO: 7 करोड़ के बजट में मराठी फिल्म ने बनाया रिकॉर्ड, 2026 की 9वीं बड़ी वीकेंड ओपनर बनी
7 करोड़ के बजट में मराठी फिल्म ने बनाया रिकॉर्ड, 2026 की 9वीं बड़ी वीकेंड ओपनर बनी
इंडिया
कंगना के 'हिन्दू' वाले बयान पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, जानें क्या कहा
कंगना के 'हिन्दू' वाले बयान पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, जानें क्या कहा
इंडिया
कर्नाटक कैबिनेट में नहीं मिली जगह, नाराज दो विधायकों ने दिया इस्तीफा
कर्नाटक कैबिनेट में नहीं मिली जगह, नाराज दो विधायकों ने दिया इस्तीफा
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget