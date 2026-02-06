हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tarot Rashifal 7 February 2026: इन 3 राशियों को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी, कार्ड्स में छिपे हैं भविष्य के ये संकेत

Tarot Card Reading 7 February 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग लाभ देगा. आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में सुधार और स्थिरता आएगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Feb 2026 02:30 PM (IST)
Tarot Card Reading 7 February 2026: टैरो कार्ड्स यह इशारा कर रहे हैं कि 7 फरवरी 2026 का दिन भावनाओं पर नियंत्रण और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का है. कई राशियों के लिए मान-सम्मान में बढ़ोतरी और परिवार से जुड़ी खुशियाँ मिलने के संकेत हैं, जबकि कुछ लोगों को गुस्से, उतावलेपन और बेवजह के टकराव से दूर रहने की जरूरत होगी.

आज कोई भी फैसला लेते समय शांति और धैर्य बनाए रखें. हालात को सही तरह समझकर आगे बढ़ने से ही बेहतर परिणाम मिलेंगे.

मेष राशि 
आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है.आज आप किसी बात को लेकर उलझन में रहेंगे, जिसे आप अपने किसी ख़ास मित्र से शेयर भी करेंगे. परिवार वालों के साथ बाहर मूवी का प्लान बन सकता है . दोस्तों की बर्थडे पार्टी मे जायेंगे..जहाँ बाकी दोस्तों के साथ इंज्वाय करने का मौका मिलेगा. आज नई स्किल सीखने का विचार कर सकते है जिसका लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेगा.आज नया वाहन आप खरीदने का मन बना सकते हैं.जीवनसाथी से आज आपको उपहार मिलेगा.

वृष राशि 
आज का दिन ठीक-ठाक रहने वाला है. आज ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है. जिसके लिये आपको ओवर टाईम करना पड़ेगा. रुपए-पैसों के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे तो नुकसान से बच जायेंगे. टूर-एंड-ट्रेवल्स और मीडिया संबंधी बिजनेस में नया मोड़ आ सकता है. आज अपको किसी करीबी से ऐसी सलाह मिलेगी, जिससे आपको काफी फायदा होगा. आप आर्थिक मामलों में किसी एक्सपर्ट से सलाह लेंगे, जो आपके लिए मददगार साबित होगी.ऑफिस में रुके हुए काम को समय से पूरा कर लेंगे.आज धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी रूचि रहेगी.

मिथुन राशि 
आज आपके हर परेशानी का हल चुटकियों में निकल जायेगा. सरकारी कार्यों में आपको बड़े लाभ की संभावना है. आज आप संतान के साथ पिकनिक के लिए जा सकते हैं . उनके साथ आप अच्छा समय बिताएंगे . आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत ही अनुकूल है. पारिवारिक और व्यक्तिगत गतिविधियों में उचित सामंजस बनाकर रखने में कामयाब होंगे.किसी नजदीकी व्यक्ति से बहुमूल्य उपहार मिलने से प्रसन्नता रहेगी . समाज में आपका नाम ऊँचा होगा. 

कर्क राशि 
आज का दिन आपके लिये अच्छे परिणाम लाने वाला होगा. विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए है, लेकिन पढाई में और मेहनत करने की जरुरत है. आज घरवालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा . ऑफिस मे सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जूनियर आपसे काम सीखना चाहेंगे . लवमेट के रिश्ते में सुधार आयेगा. आज आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्ते का फायदा मिलेगा . आपके सारे काम असानी से पूरें हो जायेंगें.

सिंह राशि 
आज आपका दिन बेहतर रहेगा.आपकी पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे आपके मन में ख़ुशी रहेगी. परिवार में धार्मिक काम की योजना बन सकती है. आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे. आप लम्बे समय तक स्वस्थ रहें इसके लिए आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए. आज पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने वाला है, इसलिए पॉजिटिव रहें और अपने कार्यों पर ध्यान दें. खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों को लाभदायक अवसर प्राप्त होंगे. 

कन्या राशि 
आज आपका दिन बढ़िया रहेगा. बड़े निर्णय लेने के लिए दिन अच्छा है. किसी नयी बिजनेस डील के लिए ऑफर मिलेगा. आप जीवनसाथी के साथ घर के कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे. मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए दिन अच्छा है. बेटी के ससुराल पक्ष से बड़ी खुशखबरी मिलेगी. बच्चे आज अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस रहेंगे.आज आपके घर नन्हें मेहमान के आगमन का योग बन रहा है.धन-धान्य में बढ़ोतरी होगी. आप हर छोटी बात पर अधिक सोचने से बचें. जिससे आपका जीवन सहज रहेगा.

तुला राशि 
आज आपका दिन अच्छे मूड से शुरू होने वाला है. दोस्त के साथ कुछ दिनो से चल रही अनबन आज आपके पहल करने से ख़त्म होगी. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन फेवरेबल रहेगा.महिलाओं के लिए दिन शानदार रहेगा. बिजनेस मैन आज जरुरी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं. आज किसी से लिए उधार से छुटकारा मिलेगा, आपकी टेंशन ख़त्म होंगी.आज आप किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते.आज सिर दर्द की समस्या से आपको राहत मिलेगी. कुल मिलाकर आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा. 

वृश्चिक राशि 
आज आपका दिन मिला-जुला रहेगा.एकाग्र मन से किया गया काम लाभदायक साबित होगा.लवमेट के लिये आज का दिन बढ़िया है.  साथ ही किसी अच्छे रेस्टोरेन्ट में भी जा सकते हैं.किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए.आपकी सेहत ठीक-ठाक रहेगी. आप कम से कम समय में काम निपटाने की कोशिश करेंगे.नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिलेगी जिससे काम का बोझ कम हो जायेगा. आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभायेंगे. जो लोग रियल स्टेट का बिजनेस कर रहे हैं वे लोग नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लांच कर सकते हैं.

धनु राशि 
आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है.घर खरीदने का विचार कर रहे लोगों के लिए आज का दिन शुभ है.आज आपका मन घरेलू काम काज में लगेगा. आज बॉस आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने को कह सकते हैं . डिप्लोमा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है. व्यापार कर रहे लोगों का कारोबार अच्छा चलेगा.स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या को किसी अच्छे डॉक्टर से दिखायेंगे, आपको समाधान का बढ़िया तरीका मिलेगा.  आज आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है. 

मकर राशि 
आज आपका दिन खुशियों से भरा रहने वाला है. आपके दोस्त आपसे मदद के लिए कहेंगे, आप उन्हें निराश नहीं करेंगे. बिजनेस कर रहे लोगों को अच्छा मुनाफा होगा.आज आप शॉपिंग करने का मन बनायेंगे. आज आप अपनी बहन को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं जिससे आपका रिश्ता मजबूत बनेगा. आज आप किसी जरुरी मीटिंग में शामिल होंगे.पिता की सलाह से आपको अपने बिजनेस में काफी मदद मिलेगी. किसी जरूरतमंद की मदद करके आपको ख़ुशी महसूस होगी. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है. 

कुंभ राशि 
आज का दिन शानदार रहने वाला है . आज आप अपने व्यापार को आगे बढाने के लिए कुछ ऐसी भी योजनाएं बनाएंगे जिससे आपको फायदा ही फायदा होगा. आज अधिकतम समय आप धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे. आप अपने कार्यों को जितनी तन्मयता और मेहनत से करेंगे, उसी के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे . जिससे मानसिक सुकून मिलेगा और अपने व्यक्तिगत कार्यों पर उचित ध्यान दे पाएंगे. छात्र किसी खास मामले में एकांत और शांति से विचार करेंगे, तो सब ठीक हो जायेगा.

मीन राशि 
आज परिवार का पूरा साथ मिलेगा. जो लोग बैंक में कार्य करते है वह आज अपना काम बहुत जल्द निपटा लेंगें. लवमेट आज साथ में समय बितायेंगे. सामाजिक कामों में अपना योगदान देने से आपकी पहचान बढ़ेगी. आपकी लोकप्रियता के साथ-साथ जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा . कुछ राजनीतिक लोगों के साथ लाभदायक मुलाकात होगी. घर में धार्मिक कार्य करने की योजना बन सकती है. आज दोस्तों के साथ फोन पर बात कर के समय बितायेंगें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 06 Feb 2026 02:30 PM (IST)
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading
