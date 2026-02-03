हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Prediction 4 February 2026: जानें बुधवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Prediction 4 February 2026: जानें बुधवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Card Reading 4 February 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग लाभ देगा. आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में सुधार और स्थिरता आएगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Feb 2026 02:30 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Tarot Card Reading 4 February 2026: टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया आज आपकी राशि के लिए करियर, धन और रिश्तों को लेकर क्या संकेत दे रही है? आइए जानते हैं 4 फरवरी 2026 का विशेष टैरो राशिफल.

मेष टैरो राशिफल (Aries)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को पुराने बिज़नेस के मौके फिर से मिल सकते हैं. जो नौकरी आपके हाथ से निकल गई थी, उसका ऑफर आपको दोबारा मिल सकता है. अधिकारियों से चल रहे पुराने विवाद खत्म हो जाएंगे.
सावधानी: पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें, नुकसान हो सकता है.

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus)

वृष राशि के लोग आज 'परफेक्ट' होने के चक्कर में काम समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे. प्लानिंग करके काम करना आपके लिए बेहतर होगा. अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए कदम उठाएं. दिमाग में विचारों की अधिकता रहेगी.
सकारात्मक पक्ष: पैसे कमाने के मामले में दिन अच्छा है, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी.

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini)

आज आपको कोई भी ईमेल या मैसेज भेजने से पहले उसे दोबारा चेक करना चाहिए; जल्दबाजी में गलत जानकारी फॉरवर्ड हो सकती है. दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे.
स्वास्थ्य: पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है, जिससे चिकित्सा पर खर्च बढ़ सकता है. पुराने निवेश से फायदा होगा.

कर्क टैरो राशिफल (Cancer)

पैसों के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है. आपका पिछला निवेश जल्दी ही अच्छा रिटर्न देगा. लंबे समय से रुका हुआ कोई मौका आज आपके द्वार पर दस्तक दे सकता है.
विशेष: जरूरी कागजात तैयार करने के लिए दिन अनुकूल है. वीजा का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे.

सिंह टैरो राशिफल (Leo)

सिंह राशि वाले जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए ठोस योजना बनाकर काम करेंगे. आप अपनी संवाद शैली से स्थिति सुधारने की कोशिश करेंगे और अधिकारियों को खुश कर पाएंगे.
व्यापार: रुका हुआ पैसा वापस पाने का यह सही समय है. व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होने की प्रबल संभावना है.

कन्या टैरो राशिफल (Virgo)

कन्या राशि के लोग नए बिज़नेस के अवसर खोजने के लिए अपने कौशल (Skills) को निखारने पर ध्यान देंगे. व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद रहेगा और आप काफी सोच-समझकर खर्च करेंगे.
सलाह: लंबी यात्रा को कुछ समय के लिए टाल दें, अन्यथा अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ सकता है.

तुला टैरो राशिफल (Libra)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोग आज अपनी आर्थिक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करेंगे. आप उस संपत्ति को दोबारा निवेश करने की योजना बनाएंगे जो वर्तमान में लाभ नहीं दे रही है.करियर: पुराने अधूरे रिसर्च या प्रोजेक्ट्स पर फिर से काम शुरू करें, सफलता मिल सकती है.

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों को पार्टनरशिप (साझेदारी) वाले कामों में फिर से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. लंबे समय से अटकी हुई कोई बड़ी व्यापारिक डील आज फाइनल हो सकती है.
कार्यक्षेत्र: आप अपनी बातों से ग्राहकों को आकर्षित कर पाएंगे. काम में रुचि बढ़ेगी और धन लाभ अच्छा होगा.

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius)

नौकरी की तलाश कर रहे धनु राशि के लोगों को आज कोई अच्छा अवसर मिल सकता है. कमाई के लिए दिन सकारात्मक है, लेकिन व्यवहार पर संयम रखें.
चेतावनी: सहकर्मियों से बहस से बचें, पुरानी रंजिश उभर सकती है. किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें.

मकर टैरो राशिफल (Capricorn)

मकर राशि वालों के प्रोजेक्ट्स में आज कुछ अड़चनें आ सकती हैं. जिस प्रोजेक्ट पर आपने कड़ी मेहनत की है, संभव है कि वह अधिकारियों को बहुत प्रभावशाली न लगे.
निवेश: आज किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से बचें. हालांकि, सामान्य व्यापारियों के लिए मुनाफा बना रहेगा.

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius)

पारिवारिक विवादों को अपने दिमाग पर हावी न होने दें, अन्यथा आपका कार्यक्षेत्र प्रभावित हो सकता है. मेहनत के अनुसार ही आपको धन की प्राप्ति होगी.
आर्थिक: पैसा निवेश करते समय जोखिम और फायदे का गहराई से आकलन जरूर करें.

मीन टैरो राशिफल (Pisces)

जो लोग लेखन, पत्रकारिता या सरकारी सेवाओं से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार रहेगा. पुराने टूटे हुए व्यावसायिक संबंध फिर से जुड़ सकते हैं.
यात्रा: किसी छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है. आर्थिक दृष्टिकोण से समय सामान्य रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 03 Feb 2026 02:30 PM (IST)
Frequently Asked Questions

4 फरवरी 2026 को सिंह राशि वालों के लिए व्यापार और धन के बारे में क्या बताया गया है?

सिंह राशि वालों के लिए रुका हुआ पैसा वापस पाने का यह सही समय है। व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होने की प्रबल संभावना है।

Embed widget