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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Reading 26 April 2026: कुंभ राशि को आकस्मिक धन लाभ के योग, मेष के मान-सम्मान में होगी वृद्धि, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Reading 26 April 2026: कुंभ राशि को आकस्मिक धन लाभ के योग, मेष के मान-सम्मान में होगी वृद्धि, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Horoscope 26 April 2026: कुंभ को आकस्मिक लाभ और मेष का बढ़ेगा मान-सम्मान. वृषभ क्रोध पर काबू रखें और मीन अजनबियों से सतर्क रहें. करियर, लव लाइफ व हेल्थ के लिए कैसा रहेगा दिन? जानें टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Apr 2026 06:40 PM (IST)
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  • कुंभ राशि को नए अवसर और धन लाभ, मेष को मान-सम्मान मिलेगा।
  • वृषभ, मिथुन राशि वाले क्रोध और विवादों से बचें, जल्दबाजी न करें।
  • कर्क को यात्रा से स्वास्थ्य समस्या, सिंह को लेन-देन में सावधानी।
  • कन्या को सहकर्मियों से सहयोग, तुला को संतान से संतोष मिलेगा।

Tarot Rashifal 26 April 2026:  रविवार का दिन कुंभ राशि के लिए नए अवसर और अचानक धन लाभ के संकेत दे रहा है. मेष राशि के जातकों के मान-सम्मान में वृद्धि होगी और परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. हालांकि, वृषभ और मिथुन राशि वालों को क्रोध और विवादों से बचने की सलाह दी जाती है. प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के कार्ड विश्लेषण से जानें, करियर, सेहत और व्यापार के लिहाज से आपकी राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

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मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के लिए आज घर परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण देखने को मिलेगा. हालांकि, आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अधिक रोचक बनाएं. समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को आज क्रोध और जलन पर काबू रखने की जरूरत है. साथ ही कोई भी काम जल्दबाजी में न करें. आपको नुकसान हो सकता है. साथ ही आपकी संतान के लिए भी हितकारी नहीं है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक कोई भी ऐसा कार्य न करें जो आपको बोझ मालूम पड़े, अनावश्यक विवाद हो सकता है. आप अपने किसी नजदीकी सहयोगी के कारण परेशानी में पड़ सकते है, ध्यान रखें.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों को आज कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. जिसकी वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इस राशि के कुछ लोग आज अपने समय किसी धार्मिक स्थल या अपने घर के पास किसी धार्मिक चर्चा में व्यतीत करेंगे.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को आप-अपने परिचितों के साथ लेन-देन में सावधानी बरतें अन्यथा बाद में संबंधों में गिरावट आ सकती है, मकान वाहन पर खर्च के योग बन रहे है.

कन्या टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को नौकरी व्यवसाय में लेनदेन पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी. कार्य स्थल में साथियों के सहयोग से बिगड़े काम बनेंगे.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को शिक्षा प्रतियोगिता और संतान की ओर से संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो सकेंगे. परिवार में किसी के प्रति अकारण क्रोध आ सकता है.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों को दैनिक मामलों में बेवजह की बहस सहयोगियों के साथ विवाद और झगड़े को जन्म दे सकती है. ध्यान रखें की आप आज नई चीजें सीखने की कोशिश करें. नई चीजें सीखते रहें तो आप समय के साथ आगे बढ़ेंगे.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोग आज महत्वाकांक्षा या काम पर दिशा की कमी महसूस होगी. आपको आज खुद पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. अपने व्यसनों पर नियंत्रण रखना होगा.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों का कई समस्याओं या मतभेदों से आमना-सामना करना पड़ सकता है. जिसके कारण आप थोड़ा असहज महसूस करेंगे. अनावश्यक वाद विवाद से बचें.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोग एक व्यस्त और खुशहाल दिन रहने वाला है. नए अवसर आपके सामने आएंगे की गई यात्रा वांछित परिणाम लाएगी. आकस्मिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों को आज किसी विशेष कार्य की चिंता रह सकती है. व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा न करें. अजनबियों से सावधान रहें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 25 Apr 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
Horoscope Rashifal Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

26 अप्रैल 2026 को कुंभ राशि के लिए क्या खास है?

कुंभ राशि के लिए यह दिन नए अवसर और अचानक धन लाभ के संकेत दे रहा है. यात्राएं भी वांछित परिणाम लाएंगी.

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

मेष राशि के जातकों के मान-सम्मान में वृद्धि होगी और परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. घर परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण देखने को मिलेगा.

वृषभ और मिथुन राशि वालों को आज किन बातों से बचना चाहिए?

वृषभ और मिथुन राशि वालों को क्रोध, विवादों और जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है. मिथुन राशि वालों को अनावश्यक विवादों से भी बचना चाहिए.

मीन राशि के जातकों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

मीन राशि के जातकों को व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए और अजनबियों से सावधान रहना चाहिए, व्यापार में नुकसान हो सकता है.

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