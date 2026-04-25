कुंभ राशि के लिए यह दिन नए अवसर और अचानक धन लाभ के संकेत दे रहा है. यात्राएं भी वांछित परिणाम लाएंगी.
Tarot Card Reading 26 April 2026: कुंभ राशि को आकस्मिक धन लाभ के योग, मेष के मान-सम्मान में होगी वृद्धि, पढ़ें टैरो राशिफल
Tarot Horoscope 26 April 2026: कुंभ को आकस्मिक लाभ और मेष का बढ़ेगा मान-सम्मान. वृषभ क्रोध पर काबू रखें और मीन अजनबियों से सतर्क रहें. करियर, लव लाइफ व हेल्थ के लिए कैसा रहेगा दिन? जानें टैरो राशिफल.
- कुंभ राशि को नए अवसर और धन लाभ, मेष को मान-सम्मान मिलेगा।
- वृषभ, मिथुन राशि वाले क्रोध और विवादों से बचें, जल्दबाजी न करें।
- कर्क को यात्रा से स्वास्थ्य समस्या, सिंह को लेन-देन में सावधानी।
- कन्या को सहकर्मियों से सहयोग, तुला को संतान से संतोष मिलेगा।
Tarot Rashifal 26 April 2026: रविवार का दिन कुंभ राशि के लिए नए अवसर और अचानक धन लाभ के संकेत दे रहा है. मेष राशि के जातकों के मान-सम्मान में वृद्धि होगी और परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. हालांकि, वृषभ और मिथुन राशि वालों को क्रोध और विवादों से बचने की सलाह दी जाती है. प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के कार्ड विश्लेषण से जानें, करियर, सेहत और व्यापार के लिहाज से आपकी राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
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मेष टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के लिए आज घर परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण देखने को मिलेगा. हालांकि, आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अधिक रोचक बनाएं. समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा.
वृषभ टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को आज क्रोध और जलन पर काबू रखने की जरूरत है. साथ ही कोई भी काम जल्दबाजी में न करें. आपको नुकसान हो सकता है. साथ ही आपकी संतान के लिए भी हितकारी नहीं है.
मिथुन टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक कोई भी ऐसा कार्य न करें जो आपको बोझ मालूम पड़े, अनावश्यक विवाद हो सकता है. आप अपने किसी नजदीकी सहयोगी के कारण परेशानी में पड़ सकते है, ध्यान रखें.
कर्क टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों को आज कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. जिसकी वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इस राशि के कुछ लोग आज अपने समय किसी धार्मिक स्थल या अपने घर के पास किसी धार्मिक चर्चा में व्यतीत करेंगे.
सिंह टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को आप-अपने परिचितों के साथ लेन-देन में सावधानी बरतें अन्यथा बाद में संबंधों में गिरावट आ सकती है, मकान वाहन पर खर्च के योग बन रहे है.
कन्या टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को नौकरी व्यवसाय में लेनदेन पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी. कार्य स्थल में साथियों के सहयोग से बिगड़े काम बनेंगे.
तुला टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को शिक्षा प्रतियोगिता और संतान की ओर से संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो सकेंगे. परिवार में किसी के प्रति अकारण क्रोध आ सकता है.
वृश्चिक टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों को दैनिक मामलों में बेवजह की बहस सहयोगियों के साथ विवाद और झगड़े को जन्म दे सकती है. ध्यान रखें की आप आज नई चीजें सीखने की कोशिश करें. नई चीजें सीखते रहें तो आप समय के साथ आगे बढ़ेंगे.
धनु टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोग आज महत्वाकांक्षा या काम पर दिशा की कमी महसूस होगी. आपको आज खुद पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. अपने व्यसनों पर नियंत्रण रखना होगा.
मकर टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों का कई समस्याओं या मतभेदों से आमना-सामना करना पड़ सकता है. जिसके कारण आप थोड़ा असहज महसूस करेंगे. अनावश्यक वाद विवाद से बचें.
कुंभ टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोग एक व्यस्त और खुशहाल दिन रहने वाला है. नए अवसर आपके सामने आएंगे की गई यात्रा वांछित परिणाम लाएगी. आकस्मिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं.
मीन टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों को आज किसी विशेष कार्य की चिंता रह सकती है. व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा न करें. अजनबियों से सावधान रहें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.
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Frequently Asked Questions
26 अप्रैल 2026 को कुंभ राशि के लिए क्या खास है?
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
मेष राशि के जातकों के मान-सम्मान में वृद्धि होगी और परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. घर परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण देखने को मिलेगा.
वृषभ और मिथुन राशि वालों को आज किन बातों से बचना चाहिए?
वृषभ और मिथुन राशि वालों को क्रोध, विवादों और जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है. मिथुन राशि वालों को अनावश्यक विवादों से भी बचना चाहिए.
मीन राशि के जातकों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
मीन राशि के जातकों को व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए और अजनबियों से सावधान रहना चाहिए, व्यापार में नुकसान हो सकता है.
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