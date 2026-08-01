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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 2 August 2026: चंद्र-शनि विष दोष से कर्क, वृश्चिक समेत इन राशियों को रहना होगा सतर्क

Kal Ka Rashifal 2 August 2026: चंद्र-शनि विष दोष से कर्क, वृश्चिक समेत इन राशियों को रहना होगा सतर्क

Kal Ka Rashifal 2 August 2026: रविवार को सर्वार्थ सिद्धि योग,वाशि योग और सुनफा योग का शुभ संयोग रहेगा. जानें डा. अनीष व्यास से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का कल का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Aug 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal 2 August 2026: रविवार, 2 अगस्त 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और पंचमी तिथि का संयोग रहेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, चंद्रमा दोपहर 03:27 बजे तक कुंभ राशि में रहेंगे, जहां पहले चंद्र-राहु का ग्रहण दोष और उसके बाद चंद्र-शनि का विष दोष प्रभावी रहेगा. इसके बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे.

ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, अतिगंड योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बनेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ मिलने की संभावना है. आइए प्रसिद्ध भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से जानते हैं मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों का कल का सटीक राशिफल और पंचांग.

2 अगस्त 2026 का पंचांग और शुभ मुहूर्त:

तिथि: श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि (रात्रि 11:16 बजे तक), तत्पश्चात पंचमी तिथि.
नक्षत्र व चंद्र राशि: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र (रात्रि 09:37 बजे तक), तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र. चंद्रमा दोपहर 03:27 बजे तक कुंभ राशि और इसके बाद मीन राशि में रहेंगे.
विशेष योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, अतिगंड योग, सर्वार्थ सिद्धि योग एवं भद्र योग.
विशेष ग्रह स्थिति: दोपहर 03:27 बजे तक चंद्र-राहु का ग्रहण दोष, इसके बाद चंद्र-शनि का विष दोष.

शुभ समय (चौघड़िया):

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक.
शुभ चौघड़िया: दोपहर 02:00 बजे से 03:00 बजे तक.
राहुकाल: शाम 04:30 बजे से 06:00 बजे तक.
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा.

मेष राशि (Aries)

चंद्रमा 11वें भाव में होने से आय में वृद्धि और नए संपर्कों का लाभ मिलेगा.

व्यापार व धन लाभ: कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं. सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे. आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी.

नौकरी व परिवार: परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा. भाई-बहनों का सहयोग किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कराने में मदद करेगा. किसी रिश्तेदार से शुभ समाचार मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और कार्यों में मन लगेगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - नीला, लक्की नं. - 8, अनलक्की नं. - 3.

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा 10वें भाव में होने से कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा.

व्यापार व निवेश: व्यवसाय में बदलाव करने का निर्णय लाभदायक रहेगा. रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नया वाहन खरीदने का भी योग बन सकता है.

नौकरी व परिवार: परिवार के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सीनियर का सहयोग मिलेगा. घर का माहौल सुखद रहेगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - लाल, लक्की नं. - 6, अनलक्की नं. - 9.

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा 9वें भाव में होने से भाग्य का साथ मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे.

व्यापार व सर्वार्थ सिद्धि योग: सर्वार्थ सिद्धि योग और भद्र योग के प्रभाव से नए अवसर प्राप्त होंगे. अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से व्यवसाय और करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.

नौकरी व परिवार: महत्वपूर्ण कार्य पूरे होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. मेहनत और क्षमता के दम पर सफलता मिलेगी. जीवनसाथी के साथ घूमने-फिरने की योजना बन सकती है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - हरा, लक्की नं. - 5, अनलक्की नं. - 2.

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा 8वें भाव में होने से धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा.

व्यापार व विष दोष: दोपहर बाद तक ग्रहण दोष और बाद में चंद्र-शनि विष दोष के प्रभाव से किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें. व्यवसाय में सोच-समझकर कदम उठाएं.

नौकरी व परिवार: बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और सम्मान में वृद्धि होगी. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. खेलकूद से जुड़े लोगों को कोच का सहयोग मिलेगा. महिलाएं परिवार और मित्रों के साथ अच्छा समय बिताएंगी.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - ऑरेंज, लक्की नं. - 4, अनलक्की नं. - 8.

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा 7वें भाव में होने से साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी.

व्यापार व करियर: पूरे मन से किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और मित्रों का सहयोग मिलेगा.

नौकरी व परिवार: मानसिक तनाव दूर होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. रिश्तेदारों के आगमन से घर का माहौल खुशहाल रहेगा. व्यर्थ की बातों में समय न गंवाएं.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - सुनहरा, लक्की नं. - 1, अनलक्की नं. - 5.

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा 6वें भाव में होने से विरोधियों पर विजय मिलेगी.

व्यापार व भद्र योग: भद्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से रोजगार और व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त होंगे. समाज सेवा से जुड़े लोगों का सम्मान बढ़ेगा.

नौकरी व परिवार: नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे. वाणी पर संयम रखें. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. लेखन और साहित्य से जुड़े लोगों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - सिल्वर, लक्की नं. - 3, अनलक्की नं. - 7.

तुला राशि (Libra)

चंद्रमा 5वें भाव में होने से निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी.

व्यापार व निवेश: जमीन या संपत्ति से जुड़े मामलों में पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही फैसला लें. आपके निर्णय भविष्य में लाभ दिलाएंगे.

नौकरी व परिवार: परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का योग बनेगा. विद्यार्थियों की पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होंगी. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी कंपनी से ऑफर मिल सकता है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - गुलाबी, लक्की नं. - 2, अनलक्की नं. - 6.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा 4थे भाव में होने से घरेलू मामलों पर अधिक ध्यान देना होगा.

व्यापार व विष दोष: दोपहर बाद तक ग्रहण दोष और बाद में चंद्र-शनि विष दोष के प्रभाव से दस्तावेजों और निवेश से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखें. पेपरवर्क अच्छी तरह जांचकर ही आगे बढ़ें.

नौकरी व परिवार: आय में वृद्धि होगी और परिवार का माहौल शांत रहेगा. बच्चों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - बैंगनी, लक्की नं. - 8, अनलक्की नं. - 4.

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा 3रे भाव में होने से साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

व्यापार व भद्र योग: भद्र योग के प्रभाव से प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी. आय में बढ़ोतरी के नए अवसर प्राप्त होंगे.

नौकरी व परिवार: निजी नौकरी करने वालों को वेतन वृद्धि या प्रशंसा मिल सकती है. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. मित्रों के साथ घूमने-फिरने की योजना बन सकती है. खान-पान पर विशेष ध्यान दें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - पीला, लक्की नं. - 9, अनलक्की नं. - 5.

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा दूसरे भाव में होने से आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी.

व्यापार व करियर: व्यवहार की मधुरता से कार्यस्थल पर सभी का सहयोग मिलेगा. महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक रहेगी.

नौकरी व परिवार: नौकरी में ट्रांसफर से जुड़ी खबर मिल सकती है. मित्रों की मदद करने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - सफेद, लक्की नं. - 2, अनलक्की नं. - 7.

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा आपकी ही राशि में दोपहर 03:27 बजे तक रहने से आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में निखार आएगा.

व्यापार व तरक्की: व्यापार के विस्तार की योजना सफल हो सकती है. अनुभवी लोगों के सुझाव भविष्य में बड़ा लाभ दिलाएंगे.

नौकरी व परिवार: कार्यक्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - आसमानी, लक्की नं. - 7, अनलक्की नं. - 1.

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा दोपहर 03:27 बजे के बाद आपकी राशि में गोचर करेंगे, जिससे आत्मविश्वास और आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी.

व्यापार व सर्वार्थ सिद्धि योग: भद्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से टूर एंड ट्रेवल्स सहित कई कारोबारों में सुधार होगा. नए कार्य की शुरुआत के लिए योजना बन सकती है.

नौकरी व परिवार: कार्यभार अधिक रहने से ओवरटाइम करना पड़ सकता है, लेकिन मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. किसी बुजुर्ग की मदद करने से मानसिक संतोष मिलेगा. जीवनसाथी के साथ नए कार्यों को लेकर चर्चा होगी और भविष्य की योजनाएं बनेंगी.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - सिल्वर, लक्की नं. - 7, अनलक्की नं. - 3.

यह भी पढ़े- August 2026: अगस्त में ग्रहों की बड़ी हलचल: 4 ग्रहों के गोचर से मचेगी उथल-पुथल, आपकी राशि पर क्या होगा असर?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026 Kal Ka Rashifal 1 August 2026
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