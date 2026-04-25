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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो साप्ताहिक राशिफल: बिजनेस में लाभ या बढ़ेगी परेशानी? 26 अप्रैल से 2 मई तक के कार्ड्स खोलेंगे आपके भाग्य के राज!

टैरो साप्ताहिक राशिफल: बिजनेस में लाभ या बढ़ेगी परेशानी? 26 अप्रैल से 2 मई तक के कार्ड्स खोलेंगे आपके भाग्य के राज!

Tarot Weekly Horoscope 2026: 26 अप्रैल से 2 मई 2026 का टैरो साप्ताहिक राशिफल करियर, धन, रिश्ते और सेहत को लेकर अहम संकेत दे रहा है. कुछ राशियों को नए मौके मिलेंगे, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत है.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Apr 2026 04:00 PM (IST)
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Tarot Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026: ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के अनुसार, अप्रैल का यह आखिरी और मई का शुरुआती हफ्ता कई राशियों के लिए बड़े बदलाव लेकर आ रहा है.  टैरो कार्ड केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन (subconscious mind) का दर्पण हैं.

इन रहस्यमयी कार्ड्स के माध्यम से हम जीवन के कठिन निर्णयों, करियर की दिशा और रिश्तों की उलझनों को सुलझाने के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं. यह वर्तमान की ऊर्जा को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने का एक प्राचीन मार्ग है.

आइए जानते हैं मेष से मीन तक का टैरो साप्ताहिक राशिफल:

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशिवालों के कामकाज इस हफ्ते गति पकड़ेंगे. लेकिन आप किसी निर्णय को लेकर संशय में हैं, तो धैर्य और शांत मन से विचार करें. सप्ताह के मध्य में कोई शुभ समाचार या करियर से जुड़ा प्रस्ताव मिल सकता है. कार्यस्थल पर आपकी उपस्थिति प्रभावशाली होगी, और टीम को साथ लेकर चलने में सफल रहेंगे. निजी जीवन में भावुक क्षण आ सकते हैं. सप्ताह के अंत में छोटी यात्रा या परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह आपके लिए स्थिरता और आत्मसंतोष लेकर आएगा. टैरो बताता है कि पारिवारिक मामलों में सुकून मिलेगा और कोई पुराना तनाव अब समाप्त हो सकता है. यदि आप किसी चल रहे कार्य को पूरा करना चाहते हैं, तो यह सही समय है. पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा और ध्यान या साधना के माध्यम से मानसिक संतुलन बनाए रख पाएंगे. रिश्तों में भावनात्मक मजबूती मिलेगी और कोई करीबी व्यक्ति आपका आत्मबल बनेगा. सप्ताह के अंत में घर की साज-सज्जा या सुख-सुविधाओं में वृद्धि करने की सोच सकते हैं.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि इस हफ्ते मिथुन राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह संवाद और विचार-विमर्श आपके लिए प्रमुख रहेंगे. टैरो संकेत देता है कि कोई महत्वपूर्ण मीटिंग या बातचीत आपकी दिशा बदल सकती है. आप लोगों से जुड़े रहेंगे, लेकिन दूसरों की राय को समझना और उसे सम्मान देना इस सप्ताह आपको लाभ देगा. कार्यस्थल पर आपकी चातुर्य से चीजें सरल बनेंगी. नया नेटवर्क बन सकता है, जिससे भविष्य में लाभ होगा. सप्ताह के अंतिम दिन थोड़े आत्ममंथन भरे रह सकते हैं, जहां आप अपने निजी जीवन की प्राथमिकताओं को लेकर सोचेंगे. रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें, तभी संतुलन बना रह पाएगा.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि इस हफ्ते कर्क राशिवालों की भावनाएं हावी रहेंगी. आप किसी पुराने अनुभव को याद कर सकते हैं, जिससे दिल में भावनात्मक उथल-पुथल हो सकती है. परिवार या माता-पिता से जुड़ा कोई विषय चर्चा में आ सकता है. घर में सुकून पाने के लिए आपको संवाद बनाए रखना होगा. कलाकारों के लिए यह सप्ताह बेहद रचनात्मक रहेगा, उनकी कला सराही जा सकती है. रिश्तों में भावनात्मक गहराई आएगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खान-पान संयमित रखें. सप्ताह के अंत में कोई आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है जो आपको भीतर से शांत करेगा.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशिवालों के लिए यह सप्ताह आपके आत्मविश्वास और आत्मबल की परीक्षा ले सकता है, लेकिन आप हर स्थिति में मजबूती से खड़े रहेंगे. टैरो दर्शाता है कि नेतृत्व की भूमिका में आप दूसरों को प्रेरित करेंगे. कठिन परिस्थिति में भी संयम बनाए रखेंगे. कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. सप्ताह के दूसरे भाग में मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे. विरोधियों पर आप मनोवैज्ञानिक रूप से भारी पड़ेंगे. निजी जीवन में आपको अपनों से भावनात्मक सहयोग मिलेगा. हालांकि, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और अति-प्रतिक्रिया से बचें. जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को इस सप्ताह सूझबूझ और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी. आप किसी जटिल परिस्थिति में फंस सकते हैं, जहां आपको तटस्थ और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा. कार्य से जुड़ी योजनाओं में थोड़ी अड़चन आ सकती है, लेकिन आपकी नियोजित कार्यशैली सब कुछ संभाल लेगी. सप्ताह के मध्य में कानूनी या कागजी कार्यों में सतर्कता बरतें. निजी संबंधों में संदेह या गलतफहमियां आ सकती हैं, जिन्हें बातचीत से दूर करें. सप्ताह का अंत मानसिक स्पष्टता और योजनाओं की पुष्टि लेकर आएगा.

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशिवालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों और संतुलन पर आधारित रहेगा. आप कार्य और पारिवारिक दायित्वों के बीच तालमेल साधने में व्यस्त रहेंगे. यह सप्ताह आपको संयम और कूटनीति का अभ्यास कराएगा. कार्यस्थल पर कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आ सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से उसे सुलझा लेंगे. पुराने मित्र या प्रेम संबंध फिर से सक्रिय हो सकते हैं. सामाजिक जीवन में आपकी छवि मजबूत होगी. सप्ताह के अंतिम दिनों में परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार यह सप्ताह आपके भीतर गहरी आत्मचिंतन की लहर लाएगा. पुराने अनुभवों की कसक और उनसे मिली सीख इस समय आपके निर्णयों में झलक सकती है. कार्यस्थल पर आप शांत रहकर गहराई से परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे. निजी जीवन में किसी भावनात्मक बात का असर आपके व्यवहार पर पड़ेगा, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उसे संभाल लेंगे. सप्ताह के मध्य में कोई आध्यात्मिक पुस्तक या ध्यान में रुचि बढ़ सकती है. पैसों के मामले में संतुलन बनाए रखें और अनावश्यक खर्च से बचें. मौन आपका हथियार होगा.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, यह सप्ताह नए अवसर और उत्साह का प्रतीक है. इस हफ्ते कोई नई दिशा में कार्य शुरू हो सकता है या कोई अप्रत्याशित प्रस्ताव मिल सकता है. आप नए लोगों से मिलेंगे और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे. आपकी ऊर्जा और जिज्ञासा किसी रचनात्मक प्रोजेक्ट की ओर बढ़ा सकती है. सप्ताह के अंत में किसी यात्रा का योग बन सकता है. शिक्षा, विदेश से जुड़ा कोई काम या ऑनलाइन प्रोग्राम आपकी सोच को नई दिशा देगा. आत्मविश्वास और खुला दिल आपका सबसे बड़ा पूंजी रहेगा.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि इस सप्ताह आपके जीवन में अनुशासन और परिश्रम का प्रभाव साफ दिखेगा. आप किसी दीर्घकालिक लक्ष्य को लेकर पूरी तरह केंद्रित रहेंगे. यह समय जिम्मेदारियों को निभाने और खुद को साबित करने का है. कार्यस्थल पर वरिष्ठों से संवाद महत्वपूर्ण होगा. कोई वित्तीय निर्णय इस सप्ताह आपकी भविष्य की नींव रखेगा. सप्ताह का अंत थोड़ा मानसिक थकान से भर सकता है, इसलिए विश्राम को नजरअंदाज न करें. घरेलू मामलों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें. ईमानदारी से किया गया प्रयास आपको धीरे-धीरे सफलता की ओर ले जाएगा.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल  
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशिवालों के लिए यह सप्ताह आपकी सोच और दृष्टिकोण को एक नया मोड़ देगा. आप किसी विषय को एक नए कोण से देख पाएंगे, जिससे समाधान निकल सकता है. तकनीक या सामाजिक गतिविधियों से जुड़ाव आपको नई दिशा देगा. कार्यक्षेत्र में टीम वर्क से फायदा होगा. किसी योजना पर काम शुरू करने का उपयुक्त समय है. सप्ताह के अंत में किसी सामूहिक आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा. अपनी बात खुलकर रखें और दूसरों को सुनने का भी धैर्य रखें. यह सप्ताह आपको मानसिक ताजगी और प्रेरणा देगा.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, इस सप्ताह मीन राशिवालों की कल्पना शक्ति और भावनात्मक समझ के स्तर पर ऊंचाई पर रहेंगे. कोई सपना या रचनात्मक विचार आपके लिए प्रेरणा बन सकता है. किसी पुराने मित्र या संबंध की यादें आपको भावुक कर सकती हैं. व्यवसाय या नौकरी से जुड़ा कोई विचारशील निर्णय लेना पड़ सकता है. कला, संगीत या लेखन से जुड़े लोग इस सप्ताह निखर कर सामने आ सकते हैं. अपने मन की बात को साझा करें, लेकिन हर किसी से गहरी समझ की अपेक्षा न रखें. अंततः आपकी ऊर्जा आसपास के लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी.

ये भी पढ़ें: Gen Z Astrology: करियर की टेंशन या कमजोर चंद्रमा? जानें क्यों 'Burnout' और 'Anxiety' का शिकार हो रहा है आज का युवा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive. com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 25 Apr 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Tarot Horoscope Tarot Weekly Horoscope Tarot Rashifal

Frequently Asked Questions

टैरो कार्ड क्या हैं?

टैरो कार्ड भविष्य बताने का जरिया नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन का दर्पण हैं. वे जीवन के कठिन निर्णयों और उलझनों को सुलझाने में आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं.

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों के कामकाज में इस हफ्ते गति आएगी. सप्ताह के मध्य में शुभ समाचार या करियर प्रस्ताव मिल सकता है. निजी जीवन में भावुक क्षण आ सकते हैं.

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह स्थिरता और आत्मसंतोष लेकर आएगा. पारिवारिक मामलों में सुकून मिलेगा और पुराने तनाव समाप्त हो सकते हैं. आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा.

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह संवाद और विचार-विमर्श प्रमुख रहेगा. महत्वपूर्ण बातचीत दिशा बदल सकती है. कार्यस्थल पर चातुर्य से चीजें सरल बनेंगी.

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

कर्क राशि वालों की भावनाएं हावी रहेंगी, पुराने अनुभव याद आ सकते हैं. कलाकारों के लिए यह सप्ताह रचनात्मक रहेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खान-पान संयमित रखें.

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