25 फरवरी 2026 टैरो कार्ड भविष्यवाणी: इन राशियों के लिए बुधवार का दिन निर्णायक रहने वाला है! जानें अपनी राशि का हाल?

Tarot Card Reading 25 February 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि मानसिक असमंजस और पारिवारिक तनाव के साथ आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. पढ़ें बुधवार का टैरो रशिफल?

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 24 Feb 2026 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

Tarot Card Reading 25 February 2026: टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि 25 फरवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है. कहीं अधूरे काम पूरे होंगे तो कहीं मानसिक असमंजस और पारिवारिक तनाव परेशान कर सकता है.

कुछ राशियों को आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे, तो कुछ को खर्च और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. आइए जानते हैं टैरो कार्ड्स के अनुसार मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन?

Falgun Purnima 2026: 2 मार्च को चंद्र ग्रहण 4 मार्च को होली, फिर कब रखें पूर्णिमा का व्रत

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. आपने जो पिछले काफी समय से जो काम शुरू करने का विचार किया था वह सभी पूरे हो जाएंगे. हालांकि, आज दोपहर बाद आपकी परिस्थिति में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. दूसरों के मामले में में ज्यादा दखल न दें. वरना आपको मानहानि और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशिवालों के मन में आज किसी बात को लेकर असमंजस रहेगा. मन के भीतर उथल पुथल रह सकती है. उत्तरार्ध में तनाव और बढ़ सकता है. गृहस्थ जीवन में परेशानियों का अनुभव होगा.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को अपने खर्चों पर काबू रखने की जरूरत है. आपका मन शांति का अनुभव करेगा लेकिन संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं अभी भी रह सकती हैं.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशिवालों को फिलहाल, अपने मां के स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखने की जरूरत है. आज उनकी सेहत थोड़ा बिगड़ सकती है. अगर आपने प्रयास किया तो धन संचय के मामले में जरूर सफलता मिलेगी.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को खानपान और अपनी दिनचर्या का ध्यान रखने की जरूरत है. वरना आज आपको कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. काम करने में सुख व सफलता प्राप्ति के योग हैं.

होली 2026 पर चंद्र ग्रहण: जन्मतिथि के अनुसार करें ये खास उपाय, वरना बढ़ सकती हैं समस्याएं!

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशिवालों को कम समय में अधिक काम करने में कामयाबी हासिल हो सकती है. इस समय आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलेगी. आपकी ऊर्जा से आप की काम निपटा सकते हैं.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को व्यवसाय में पहले से अधिक लाभ प्राप्त करने की जरूरत है. आपको आज अधिक लाभ प्राप्त होगा. माता पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा केवल संतान पक्ष से असंतोष मिल सकता है.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशिवालों को आज कई तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन, आप अपने मन में चल रहे तमाम वैर-विरोध,अन्तर्द्वन्द्व का सामना करते हुए आप सभी कठिनाइयों पर धीरे-धीरे पराजित कर डालेंगे.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को आज हर काम संयम से करने की जरूरत है. व्यवसाय में भी संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी. धन लाभ और बचत के अच्छे योग है.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशिवालों को घरेलू मामलों में कुछ हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आपको आज अपनी माता के स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखने की जरूरत है. माता के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है. परिवार में आपसी तालमेल एवं सौहार्द की कमी होगी.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों के आज कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो अभी अधूरे पड़े हैं वह आज पूरे हो सकते हैं. आपको सलाह है कि उन्हें पूरा करने का प्रयास जरूर करें. गलत संगति या नशे की लत से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 24 Feb 2026 02:30 PM (IST)
Tarot Card Reading
