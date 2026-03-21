Mithun Rashifal 21 March 2026 in Hindi: मिथुन राशि नवरात्रि के तीसरे दिन चन्द्रमा 11वें भाव में होने से आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के मजबूत योग बन रहे हैं. आज का दिन आपके लिए प्रगति और उपलब्धियों से भरा रहेगा, खासकर अगर आप सही रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पुराने जोड़ों के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है. नियमित योग और प्राणायाम करने से राहत मिलेगी. मानसिक रूप से आप ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस में आज बड़ा लाभ मिलने की संभावना है, खासकर टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत शुभ रहेगा. मार्केट की स्थिति को समझकर लिया गया निर्णय आपको नुकसान से बचाएगा. नए टैरिफ नियमों को आप अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में भरोसा बढ़ेगा और विस्तार के योग बनेंगे. छोटे व्यापारियों को सरकारी योजनाओं से लाभ मिल सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज नए अवसरों के द्वार खुलेंगे. बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में काम करने वालों को बड़ी जिम्मेदारी या टीम लीड करने का मौका मिल सकता है. जो लोग जॉब बदलना चाहते हैं, उन्हें मनचाही जगह से ऑफर मिल सकता है. आपकी स्किल्स और मेहनत की ऑफिस में सराहना होगी.

लव और फैमिली राशिफल

जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और आप दोनों के बीच समझ बेहतर बनेगी. साथ ही लंबी दूरी की यात्रा की योजना भी बन सकती है, जो आपके रिश्ते में नई ऊर्जा लाएगी. परिवार में खुशी और सहयोग का माहौल रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार रहेगा. आर्ट और म्यूजिक से जुड़े विद्यार्थियों को नई पहचान मिल सकती है. स्पोर्ट्स पर्सन अपने कोच के मार्गदर्शन में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और सफलता के करीब पहुंचेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लकी रंग: डार्क ग्रीन

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 6

उपाय: नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करें और “ॐ देवी चंद्रघंटायै नमः” मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. क्या आज आय में वृद्धि होगी?

हां, लाभ और आय बढ़ने के प्रबल योग हैं.

2. क्या जॉब बदलना सही रहेगा?

हां, मनचाही जगह से ऑफर मिलने की संभावना है.

3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन जोड़ों के दर्द पर ध्यान दें.

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