Falgun Purnima 2026: 3 मार्च को चंद्र ग्रहण 4 मार्च को होली, फिर कब रखें पूर्णिमा का व्रत

Falgun Purnima 2026: पूर्णिमा व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है. यह शुभ तिथि मानी जाती है. लेकिन फाल्गुन पूर्णिमा 2026 पर इस बार चंद्र ग्रहण लगने वाला है. जानें 3 या 4 मार्च कब रखें पूर्णिमा व्रत.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 24 Feb 2026 10:34 AM (IST)
फाल्गुन पूर्णिमा 2026 कब है

पूर्णिमा हर महीने की अंतिम तिथि होती है. फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि को लेकर इस बार कंफ्यूजन की स्थिति बनी है. कारण यह है कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है और 4 मार्च को रंगोत्सव मनाया जाएगा. इन तिथियों के बीच असमंजस है कि, फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत कब रखें.
शास्त्रों में पूर्णिमा व्रत का विशेष महत्व है. इसे शुभ तिथियों में एक माना जाता है, जोकि सुख-सौभाग्य में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है. आइए जानते हैं मार्च 2026 में कब और कैसे रखें फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत.
शास्त्रों में पूर्णिमा व्रत का विशेष महत्व है. इसे शुभ तिथियों में एक माना जाता है, जोकि सुख-सौभाग्य में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है. आइए जानते हैं मार्च 2026 में कब और कैसे रखें फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत.
Published at : 24 Feb 2026 10:20 AM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट अस

