Falgun Purnima 2026: 3 मार्च को चंद्र ग्रहण 4 मार्च को होली, फिर कब रखें पूर्णिमा का व्रत

पूर्णिमा हर महीने की अंतिम तिथि होती है. फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि को लेकर इस बार कंफ्यूजन की स्थिति बनी है. कारण यह है कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है और 4 मार्च को रंगोत्सव मनाया जाएगा. इन तिथियों के बीच असमंजस है कि, फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत कब रखें.