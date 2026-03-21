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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 21 March 2026: मेष राशि बिजनेस में जबरदस्त तरक्की, दुश्मनों की बोलती होगी बंद

Aaj Ka Mesh Rashifal 21 March 2026: मेष राशि बिजनेस में जबरदस्त तरक्की, दुश्मनों की बोलती होगी बंद

Aries Horoscope 21 March 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Mar 2026 02:08 AM (IST)
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Mesh Rashifal 21 March 2026 in Hindi: माँ चंद्रघंटा की कृपा से सफलता और सम्मान नवरात्रि के तीसरे दिन चन्द्रमा आपकी ही राशि में होने से आत्मविश्वास, ऊर्जा और सकारात्मकता में वृद्धि होगी. आज का दिन आपके लिए नए अवसर और सफलता लेकर आएगा.

स्वास्थ्य राशिफल
पुरानी बीमारियों से राहत मिलने के योग हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या और हल्का व्यायाम आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
ऐन्द्र योग के प्रभाव से व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि होगी. मार्केट में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धी भी आपकी सराहना करेंगे. विदेशी मुद्रा या नए सौदों से लाभ मिलने के संकेत हैं. समझदारी से किया गया निवेश भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. ऑफिस में आपके काम और लीडरशिप की सराहना होगी. आप अपने टारगेट समय से पहले पूरे कर सकते हैं. बेरोजगार लोगों को अच्छी कंपनी से ऑफर मिलने की संभावना है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है.

लव और फैमिली राशिफल
जीवनसाथी के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा. परिवार में किसी शुभ या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहद शुभ है. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के प्रबल योग हैं. आपको कोई बड़ा सम्मान या उपलब्धि मिल सकती है, जिससे आत्मविश्वास और बढ़ेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
लकी रंग: क्रीम
लकी नंबर: 2
अनलकी नंबर: 7
उपाय: नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें. मंदिर में दूध या मिठाई का भोग लगाएं.

FAQs

1. क्या आज करियर में सफलता मिलेगी?
हां, नौकरी और करियर में उन्नति और प्रशंसा मिलने के योग हैं.

2. क्या बिजनेस में लाभ होगा?
हां, अप्रत्याशित लाभ और नए अवसर मिलेंगे.

3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुरानी समस्याओं से राहत मिल सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Mar 2026 02:08 AM (IST)
Tags :
Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
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