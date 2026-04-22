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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 23 April 2026: मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा गुरुवार का दिन, मकर और कन्या को धन लाभ, तो मिथुन-कर्क को विश्वासघात के संकेत

Tarot Rashifal 23 April 2026: मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा गुरुवार का दिन, मकर और कन्या को धन लाभ, तो मिथुन-कर्क को विश्वासघात के संकेत

Tarot Horoscope 23 April 2026: मेष, मकर और कन्या को धन लाभ, लेकिन मिथुन व कर्क को विश्वासघात के संकेत.करियर, बिजनेस, लव लाइफ और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा दिन? जानें नीतिका शर्मा के टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Apr 2026 02:40 PM (IST)
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  • मिथुन-कर्क को मित्रों से सावधान, धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें।

Tarot Rashifal 23 April 2026: गुरुवार का दिन मकर राशि के लिए रुके हुए धन की प्राप्ति और कन्या के लिए नई योजनाओं की सफलता लेकर आया है. वहीं, मेष राशि के जातकों का आत्मविश्वास और सामाजिक दायरा बढ़ेगा. हालांकि, मिथुन और कर्क राशि वालों को अपने करीबी मित्रों से सावधान रहने की जरूरत है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी किस्मत के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं.

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मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. आज आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिलेगा. साथ ही इस लोग आपसे थोड़ा प्रभावित होंगे. इतना ही नहीं आज आपकी परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को आज स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है. आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है. साथ ही आज आप अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताने के लिए उनके साथ कहीं बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जातकों को आज अपने करीबी दोस्तों से धोखा मिल सकता है. आज का दिन धन के मामले में अनुकूल नहीं है. इसलिए आज आर्थिक फैसले लेने से बचें. वरना आज आपकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो सकती है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशि के लोगों को आज अपने दोस्तों से सावधान रहना होगा क्योंकि इस समय में दोस्त भी दुश्मन में बदल सकता है, मानसिक द्वंद्व के कारण आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए समय चुनौती पूर्ण रहने वाला है. हालांकि, आज व्यापारियों द्वारा अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए खर्च किया गया धन भविष्य में अच्छे परिणाम देगा.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा. नहीं, आज नई योजनाओं का शुभारंभ होगा, यह समय पैसे और वित्त संबंधी मामलों में अच्छा रहेगा, इस अवधि के दौरान आर्थिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातक इस अवधि के दौरान आप भागीदारी और सहयोग के कार्य अच्छी तरह से करेंगे, नौकरी में किए गए कार्य फलीभूत होंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों को आज अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान होकर रहने की जरूरत है. आपको कोई इंफेक्शन आदि की समस्या हो सकती है. संक्रमण से बचाव के लिए समय पर दवा का सेवन करें, पिता से मनमुटाव हो सकता है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों के लिए आज मेहनत और तरक्की की नई राहे खुल सकती हैं. साथ ही आज आपका कुछ धन स्वास्थ्य और दवा पर खर्च हो सकता है, सामाजिक कार्यों से सुयश मिलेगा.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के जातकों को आज विदेश अथवा किसी दूर स्थान पर रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा, धार्मिक आस्था बढ़ेगी. आप किसी बड़े धार्मिक कार्यक्रम में आज शामिल हो सकते हैं.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पैसों के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा. इतना ही नहीं आज का दिन आपके लिए अप्रत्याशित रूप लिए साबित हो सकता है, आपके रास्ते में कुछ व्यवधान आएंगे, लेकिन आप उनसे पार पा लेंगे.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के विद्यार्थियों को आज अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, अपनी बुद्धिमानी से स्थिति सुदृढ़ बना सकेंगे. संतान उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 22 Apr 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Horoscope Rashifal Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

23 अप्रैल 2026 को वृषभ राशि के जातकों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

वृषभ राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए।

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