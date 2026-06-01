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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 1 June 2026: मकर राशि वालों के करियर को आज मिलेगी तूफानी रफ्तार, बैक-बाइटिंग करने वालों को लगेगा बड़ा झटका

Aaj ka Makar Rashifal 1 June 2026: मकर राशि वालों के करियर को आज मिलेगी तूफानी रफ्तार, बैक-बाइटिंग करने वालों को लगेगा बड़ा झटका

Capricorn Horoscope 1 June 2026: मकर राशिफल 11वें चंद्रमा से बंपर प्रॉफिट के योग. सिद्ध योग से रुके कामों को मिलेगी गति. बिजनेस ब्रांडिंग के लिए दिन बेस्ट. जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 1 June 2026: सोमवार, 1 जून को नए महीने की शुरुआत मकर राशि के जातकों के लिए बंपर मुनाफे, करियर में नई ऊर्जा और धमाकेदार ब्रांडिंग के साथ हो रही है. शाम 07:09 तक चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव (11th House) में गोचर करेंगे, जो आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है.

इसके साथ ही आज आकाश मंडल में सिद्ध योग, लक्ष्मीनारायण योग, वाशि योग, सुनफा योग और शंख योग का प्रबल संयोग बना हुआ है. वहीं, आपकी राशि के लिए विशेष रूचक योग और हंस योग की महा-जुगलबंदी भी एक्टिव रहेगी. आज का दिन अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करने और एक 'किंग' की तरह लीड करने का है. आइए विस्तार से जानते हैं आज का राशिफल.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

बिजनेस के मोर्चे पर आज आपकी सूझबूझ और ब्रांड वैल्यू आपको मार्केट का लीडर बनाएगी.

रुके कामों को मिलेगी गति: आज बन रहे बेहद शुभ 'सिद्ध योग' के प्रभाव से व्यापारियों के जो महत्वपूर्ण या जरूरी काम किसी वजह से अटक गए थे, वे आज तेजी से पूरे होने लगेंगे.

पब्लिक इमेज और ब्रांडिंग (विशेष सलाह): आज का दिन आपके बिजनेस की पब्लिक इमेज और ब्रांडिंग को चमकाने के लिए सबसे श्रेष्ठ है. यदि आप अपने बिजनेस का नया लोगो (Logo) लॉन्च करना चाहते हैं या सोशल मीडिया कवर्स और डिजिटल प्रेजेंस को अपडेट करना चाहते हैं, तो आज ही करें. आज आप मार्केट में एक 'किंग' की तरह लीड करेंगे.

मुनाफे में बढ़ोतरी और सेहत अलर्ट: 11वें भाव के चंद्रमा का सीधा संकेत है कि आज आपका पूरा फोकस अपने प्रॉफिट को बढ़ाने पर होना चाहिए. हालांकि, यदि आज आपकी सेहत कुछ नासाज या कमजोर महसूस हो, तो गैर-जरूरी और थका देने वाली डील्स को कल तक के लिए टाल देना ही बेहतर रहेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज आप आत्मविश्वास और साहस से लबरेज रहेंगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी.

ऊर्जावान और सक्रिय दिन: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन अद्भुत रहने वाला है. आज आप खुद को बेहद ऊर्जावान, एक्टिव और साहसी महसूस करेंगे. अपने करियर को नई रफ्तार देने के लिए आज जमकर मेहनत (Hard Work) करें, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे.

बैक-बाइटिंग से रहें दूर: वर्कस्पेस पर आज आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा—ऑफिस पॉलिटिक्स और दूसरों की पीठ पीछे होने वाली बुराई (Back-biting) से खुद को पूरी तरह दूर रखें. दूसरों के विवादों में न पड़ें, केवल अपने काम से काम रखें.

मेहनत से ही पूरे होंगे काम: ध्यान रखें कि आज भाग्य से ज्यादा आपके खुद के एफर्ट्स (प्रयास) ही आपके काम को शत-प्रतिशत पूरा करने में मदद करेंगे.

परिवार और जीवनशैली (Family & Lifestyle)

घर-परिवार में आज का माहौल काफी सकारात्मक रहेगा. नए महीने के स्वागत और पूर्णिमा के आस-पास के इस विशेष योग में परिवार के साथ बैठकर किसी मांगलिक या स्पिरिचुअल प्रोग्राम (धार्मिक/आध्यात्मिक आयोजन) की प्लानिंग बन सकती है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

अभिनय, रंगमंच और कला (Acting & Drama Students) से जुड़े मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद शानदार और रचनात्मक रहने वाला है. आज आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का कोई बड़ा प्लेटफॉर्म या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. आपकी कला की सराहना होगी.

  • भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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