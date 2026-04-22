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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAyodhya: अयोध्या, रामजन्मभूमि परिसर में शिव मंदिर पर फहराएगी 'धर्म ध्वजा', CM योगी की मौजूदगी में 1000 अतिथि बनेंगे साक्षी

Ayodhya: अयोध्या, रामजन्मभूमि परिसर में शिव मंदिर पर फहराएगी 'धर्म ध्वजा', CM योगी की मौजूदगी में 1000 अतिथि बनेंगे साक्षी

Ayodhya: अयोध्या के राम मंदिर परिसर में 29 अप्रैल, शाम 5 बजे शिव मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराएगी. CM योगी की अगुवाई में होने वाले इस भव्य समारोह में 1000 से अधिक विशिष्ट अतिथि और रामभक्त शामिल होंगे.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Apr 2026 02:28 PM (IST)
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  • यह आयोजन गोरक्षपीठ की परंपरा और शिवभक्ति को दर्शाता है।

Ayodhya Ram Janmabhoomi: रामनगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक और दिव्य पल की साक्षी बनने जा रही है. श्रीराम जन्मभूमि परिसर में नवनिर्मित शिव मंदिर पर आगामी 29 अप्रैल को भव्य धर्म ध्वजा आरोहण का आयोजन किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के 1000 से अधिक विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की संभावना है.

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तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप

अयोध्या के रामजन्मभूमि परिसर में आयोजित होने वाला यह भव्य धार्मिक अनुष्ठान आगामी 29 अप्रैल को संपन्न होगा. कार्यक्रम का समय शाम 5:00 बजे निर्धारित किया गया है, जब परिसर के ईशान कोण में स्थित शिव मंदिर के शिखर पर गरिमामयी उपस्थिति के बीच धर्म ध्वजा फहराई जाएगी. इस ऐतिहासिक अवसर का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे. आयोजन की महत्ता को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इस दिव्य क्षण के साक्षी बनने के लिए 1000 से अधिक विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है.

इन दिग्गजों को भेजा जा रहा आमंत्रण

इस आयोजन में शामिल होने के लिए विभिन्न संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

  • राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पदाधिकारी
  • विश्व हिंदू परिषद (VHP) के वरिष्ठ सदस्य
  • भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और अन्य प्रमुख संगठन

परंपरा और भक्ति का संगम

रामजन्मभूमि ट्रस्ट के अनुसार, यह आयोजन न केवल धार्मिक है बल्कि यह गोरक्षपीठ की परंपरा और शिवभक्ति के अटूट संबंध को भी दर्शाता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान रामभक्तों को संबोधित भी कर सकते हैं, जिससे इस उत्सव का महत्व और अधिक बढ़ गया है.

ट्रस्ट के सदस्य गोपाल जी के अनुसार: "परिसर में करीब 732 मीटर लंबे परकोटे के भीतर बने अन्य मंदिरों में पूर्व में ध्वजारोहण हो चुका है. अब शिव मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराने की तैयारी अंतिम चरण में है, जो हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का विस्तार है."

परकोटे के मंदिरों की श्रृंखला होगी पूर्ण

रामजन्मभूमि परिसर के चारों ओर बने 732 मीटर लंबे परकोटे के भीतर कई मंदिरों का निर्माण किया गया है. ट्रस्ट द्वारा तय की गई अलग-अलग तिथियों पर इन मंदिरों में ध्वजारोहण का कार्य संपन्न किया जा रहा है. अब शिव मंदिर पर होने वाला यह आयोजन इस कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 22 Apr 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
RAMJANMABHOOMI Ayodhya YOGIADITYANATH DharmaDhvaja

Frequently Asked Questions

अयोध्या में शिव मंदिर पर धर्म ध्वजा कब फहराई जाएगी?

अयोध्या के रामजन्मभूमि परिसर में स्थित नवनिर्मित शिव मंदिर पर आगामी 29 अप्रैल को धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। कार्यक्रम शाम 5:00 बजे निर्धारित है।

धर्म ध्वजा आरोहण का नेतृत्व कौन करेगा?

इस भव्य कार्यक्रम का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वे रामभक्तों को संबोधित भी कर सकते हैं।

शिव मंदिर पर धर्म ध्वजा आरोहण में कौन से विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे?

इस कार्यक्रम में 1000 से अधिक विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की संभावना है, जिनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), विश्व हिंदू परिषद (VHP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पदाधिकारी और नेता शामिल हैं।

परकोटे के भीतर बने अन्य मंदिरों में ध्वजारोहण कब हुआ था?

रामजन्मभूमि परिसर के परकोटे के भीतर बने अन्य मंदिरों में पूर्व में ध्वजारोहण हो चुका है। शिव मंदिर पर होने वाला यह आयोजन इस श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

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