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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 19 अप्रैल 2026: मीन राशि को कार्यस्थल पर मिलेगा सम्मान, मकर राशि वाले वाणी और विवाद पर रखें नियंत्रण

टैरो राशिफल 19 अप्रैल 2026: मीन राशि को कार्यस्थल पर मिलेगा सम्मान, मकर राशि वाले वाणी और विवाद पर रखें नियंत्रण

टैरो राशिफल 19 अप्रैल 2026: तुला को संपत्ति लाभ और धनु को अटका धन मिलेगा. वृश्चिक के विदेशी काम बनेंगे. वृषभ सेहत व मकर वाणी पर काबू रखें. नीतिका शर्मा के विश्लेषण से जानें अपना आज का टैरो भाग्यफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Apr 2026 01:47 AM (IST)
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  • मेष राशि वालों का धार्मिक झुकाव, आजीविका में बड़ा परिवर्तन आएगा।
  • वृषभ, मिथुन स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक।
  • तुला, धनु को धन लाभ, संपत्ति प्राप्ति के योग हैं।
  • वृश्चिक विदेश व्यापार से लाभान्वित, सिंह को व्यापारियों के लिए शुभ।

टैरो राशिफल 19 अप्रैल 2026: रविवार का दिन तुला और धनु राशि के लिए आर्थिक दृष्टि से बेहद शुभ रहने वाला है, जहाँ अटका हुआ धन मिलने और संपत्ति प्राप्ति के योग हैं. वहीं, वृश्चिक राशि के विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय भाग्यशाली है. हालांकि, वृषभ और मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के सटीक विश्लेषण के साथ जानें अपनी राशि का हाल.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों का आज धार्मिकता की तरफ अधिक झुकाव देखने को मिलेगा. आज आपकी धर्म आदि की बातों पर अधिक ध्यान रहेगा. साथ ही आज आपकी आजीविका के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलेगा. उत्तरार्द्ध में लोकप्रियता पुनः बुलंदियों पर होगी.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों का आज खर्च के मुद्दों पर ध्यान अधिक केंद्रित रहने वाला है. हालांकि, आज आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आपको बुखार आदि से पीड़ित होंगे. खानपान की अनियमितता से बचना चाहिए.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के आज भाई बहन बंधु बांधव से संबंधित मामले कुछ कमजोर बने रहेंगे. आजीविका क्षेत्र में परिवर्तन का भी मन बनेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन कष्टप्रद रहेगा.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को आज आर्थिक मामलों में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. आज आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है. मित्रों के सहयोग से समस्या का समाधान हो सकेगा.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है सिंह राशि के लोगों को आज जल्दबाजी में कोई काम न करें. आप विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं. आज का दिन व्यापारियों के लिए काफी अच्छा रहेगा. आपको व्यापार में लाभकारी परिवर्तन देखने को मिल सकता है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को इस समय कड़ी मेहनत का करनी पड़ सकता है. आज कठिन परिश्रम के बाद व्यापार काफी अच्छा चलेगा. जीवनसाथी के साथ आज आपका व्यवहार अनुकूलता रहेगी.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन धनार्जन के कई अच्छे और शुभ अवसर मिलने वाले हैं. साथ ही साथ एक से अधिक प्रेम संबंध आज स्थापित हो सकते हैं. हालांकि, आज का दिन स्थायी संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जो लोग विदेशी व्यापार में कार्यरत हैं या विदेशी स्रोतों के द्वारा कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर है. हालांकि, पूर्ण रूप से यह समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों के लिए समय आर्थिक रूप से बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है. आज आप विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं. इतना ही नहीं आज आपको अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को इस अवधि के दौरान दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद उभर सकता है. आपको सलाह है कि बोलचाल में कटुता न आने दें.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों को अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयां दूर हो सकती हैं.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को आज कार्यस्थल पर आदर और सम्मान प्राप्त होगा. कार्य व्यवसाय में आपको आशातीत सफलता मिल सकती है. जिससे आपको मन बहुत प्रसन्न होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 19 Apr 2026 01:47 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

19 अप्रैल 2026 को किन राशियों के लिए आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा?

19 अप्रैल 2026 को तुला और धनु राशि के लिए आर्थिक दृष्टि से दिन बेहद शुभ रहेगा। इन राशियों को अटका हुआ धन मिलने और संपत्ति प्राप्ति के योग हैं।

वृश्चिक राशि के लिए 19 अप्रैल 2026 का दिन कैसा रहेगा?

वृश्चिक राशि के जो लोग विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए 19 अप्रैल 2026 का दिन भाग्यशाली रहेगा।

वृषभ और मिथुन राशि वालों को 19 अप्रैल 2026 को किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

वृषभ और मिथुन राशि वालों को 19 अप्रैल 2026 को स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी।

मेष राशि के लिए 19 अप्रैल 2026 का टैरो राशिफल क्या कहता है?

मेष राशि के लोगों का 19 अप्रैल 2026 को धार्मिकता की तरफ अधिक झुकाव रहेगा। आजीविका के क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है।

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