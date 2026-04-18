Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 19 अप्रैल 2026, रविवार विशेष ग्रह संयोगों से शुभ रहेगा।

वैशाख शुक्ल द्वितीया, भरणी नक्षत्र और आयुष्मान योग का प्रभाव।

कुंभ राशि वालों के कार्य सिद्ध होंगे, मिथुन को संपत्ति लाभ।

कन्या राशि वालों को वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

Kal Ka Rashifal: 19 अप्रैल 2026, रविवार का दिन ग्रहों के विशेष संयोग के कारण बेहद शुभ रहने वाला है. कल वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 10:52 तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 07:10 तक भरणी और उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र प्रभावी रहेगा. कल आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है, जो रात 08:01 तक रहेगा, यह योग दीर्घायु और सफलता का प्रतीक माना जाता है.

विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल कुंभ राशि के जातकों के भाग्य के सितारे बुलंद रहेंगे और उनके सभी रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे. वहीं, मिथुन राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं. हालांकि, कन्या राशि के जातकों को वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. आइए, विस्तार से जानते हैं रविवार का सटीक राशिफल.

Akshaya Tritiya 2026 Numerology: अक्षय तृतीया इन मूलांक वालों के लिए बेहद शुभ, चारों ओर से बरसेगा पैसा!

आज आप पिता के किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में सहयोग करेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. नए विचार मन में आएंगे, लेकिन अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना जरूरी है. गलतफहमियों से बचें ताकि वैवाहिक जीवन सुखद बना रहे.

Career: नए कार्य की योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है.

नए कार्य की योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है. Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. Love: जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी.

जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी. Health: मन को शांत रखने के लिए योग का सहारा लें.

मन को शांत रखने के लिए योग का सहारा लें. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृष राशि (Taurus)

आज आप अपने अधिकतर लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रहेंगे. महिलाओं के लिए आज का दिन खुशखबरी लेकर आएगा. आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा और माता-पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा. ऑफिस के रुके हुए काम पूरे होने से बड़ी राहत मिलेगी.

Career: कार्यस्थल पर अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे.

कार्यस्थल पर अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे. Finance: धन लाभ के योग हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

धन लाभ के योग हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. Love: परिवार के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे.

परिवार के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे. Health: ऊर्जा और ताजगी महसूस करेंगे.

ऊर्जा और ताजगी महसूस करेंगे. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

आज प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बन सकती है. किसी रुके हुए कार्य के पूर्ण होने से मानसिक संतोष मिलेगा. शाम तक शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव का माहौल रहेगा. आपका व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा और लवमेट के साथ दिन यादगार बीतेगा.

Career: करियर में नए अवसर मिलेंगे, सहकर्मियों का सहयोग रहेगा.

करियर में नए अवसर मिलेंगे, सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. Finance: प्रॉपर्टी और निवेश के लिए दिन अनुकूल है.

प्रॉपर्टी और निवेश के लिए दिन अनुकूल है. Love: लवमेट और जीवनसाथी के साथ खुशियाँ बढ़ेंगी.

लवमेट और जीवनसाथी के साथ खुशियाँ बढ़ेंगी. Health: दिनभर ताजगी से परिपूर्ण रहेंगे.

दिनभर ताजगी से परिपूर्ण रहेंगे. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

परिवार के सहयोग से आप हर परिस्थिति को संभालने में सक्षम होंगे. व्यापार में नए लोगों से मुलाकात भविष्य में बड़ा धन लाभ कराएगी. घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान या पार्टी के आयोजन की योजना बन सकती है. आप कुछ गहरे विचारों में डूबे रह सकते हैं.

Career: व्यापारिक विस्तार और नए संपर्कों के लिए दिन अच्छा है.

व्यापारिक विस्तार और नए संपर्कों के लिए दिन अच्छा है. Finance: भविष्य में धन लाभ के योग बनेंगे.

भविष्य में धन लाभ के योग बनेंगे. Love: परिवार के साथ धार्मिक और सामाजिक जुड़ाव बढ़ेगा.

परिवार के साथ धार्मिक और सामाजिक जुड़ाव बढ़ेगा. Health: मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे.

मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे. शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन बेहतर परिणाम लेकर आया है. दोस्तों की मदद से जरूरी काम पूरे होंगे. पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी. धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

Career: छात्रों को परीक्षा में सफलता और करियर में स्थिरता मिलेगी.

छात्रों को परीक्षा में सफलता और करियर में स्थिरता मिलेगी. Finance: अटका हुआ धन प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी.

अटका हुआ धन प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी. Love: परिवार में सुखद और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा.

परिवार में सुखद और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

आज आपको अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए. व्यापार में अच्छे धन लाभ के योग हैं, लेकिन आर्थिक प्रगति के लिए अधिक मेहनत करनी होगी. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और अपनी वाणी पर संयम रखें ताकि विवाद न हो.

Career: काम की तारीफ होगी, लेकिन कुशलता बढ़ाने की जरूरत है.

काम की तारीफ होगी, लेकिन कुशलता बढ़ाने की जरूरत है. Finance: व्यापार में लाभ होगा, मेहनत रंग लाएगी.

व्यापार में लाभ होगा, मेहनत रंग लाएगी. Love: रिश्तों में बातचीत के दौरान संयम बरतें.

रिश्तों में बातचीत के दौरान संयम बरतें. Health: ड्राइविंग के दौरान सतर्क रहें.

ड्राइविंग के दौरान सतर्क रहें. शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

आज अधूरी इच्छाएं पूरी होने का दिन है. ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग मिलने से उत्साह बढ़ेगा. अनुभवी लोगों से संपर्क बढ़ाना आपके भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा. बच्चों की जरूरतों पर धन खर्च हो सकता है. आपका व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा.

Career: अधिकारियों का समर्थन मिलेगा, नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

अधिकारियों का समर्थन मिलेगा, नई जिम्मेदारी मिल सकती है. Finance: बच्चों और घरेलू सुख-सुविधाओं पर खर्च संभव है.

बच्चों और घरेलू सुख-सुविधाओं पर खर्च संभव है. Love: आपसी विश्वास से रिश्तों में मजबूती आएगी.

आपसी विश्वास से रिश्तों में मजबूती आएगी. Health: उत्साह के कारण मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

उत्साह के कारण मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

दिल की बात कहने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है. कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और ऑफिस में काम की सराहना होगी. नए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मित्रों की सलाह जरूर लें. पारिवारिक रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

Career: काम की प्रशंसा होगी, नए प्रोजेक्ट्स पर मित्रों से सलाह लें.

काम की प्रशंसा होगी, नए प्रोजेक्ट्स पर मित्रों से सलाह लें. Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी.

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. Love: प्रेम प्रस्ताव देने के लिए दिन शुभ है.

प्रेम प्रस्ताव देने के लिए दिन शुभ है. Health: मन पूजा-पाठ और अध्यात्म में लगा रहेगा.

मन पूजा-पाठ और अध्यात्म में लगा रहेगा. शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

आपका प्रदर्शन लोगों को प्रभावित करेगा. व्यवसाय में लाभ के योग हैं और सहकर्मियों की मदद से जरूरी काम पूरे होंगे. बेवजह के विवादों से दूर रहना ही आपके लिए हितकर है. स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और शाम को परिवार के साथ समय बिताएं.

Career: शानदार परफॉरमेंस से अधिकारियों का दिल जीत लेंगे.

शानदार परफॉरमेंस से अधिकारियों का दिल जीत लेंगे. Finance: व्यवसाय में मुनाफा होने की संभावना है.

व्यवसाय में मुनाफा होने की संभावना है. Love: शाम को परिवार के साथ महत्वपूर्ण चर्चा होगी.

शाम को परिवार के साथ महत्वपूर्ण चर्चा होगी. Health: स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव आ सकता है, ध्यान दें.

स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव आ सकता है, ध्यान दें. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

आज आप अपने जीवनसाथी के साथ व्यापारिक चर्चा करेंगे, जिससे नई दिशा मिलेगी. पारिवारिक कार्यों को पूरा करने में सभी का सहयोग मिलेगा. छात्र वर्ग के लिए दिन अच्छा है, सहपाठी आपसे मदद मांग सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बेहतरीन है.

Career: छात्रों की शैक्षणिक प्रगति होगी.

छात्रों की शैक्षणिक प्रगति होगी. Finance: बिजनेस की नई योजनाएं लाभकारी सिद्ध होंगी.

बिजनेस की नई योजनाएं लाभकारी सिद्ध होंगी. Love: जीवनसाथी के साथ व्यावसायिक तालमेल बढ़ेगा.

जीवनसाथी के साथ व्यावसायिक तालमेल बढ़ेगा. Health: सेहत शानदार रहेगी.

सेहत शानदार रहेगी. शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

भाग्य के सितारे बुलंद हैं. नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है. आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा और सभी कार्य सिद्ध होंगे. पुराने दोस्तों से मुलाकात मन को खुश करेगी और नवविवाहितों के रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

Career: व्यावसायिक प्रगति और कार्यों की सराहना होगी.

व्यावसायिक प्रगति और कार्यों की सराहना होगी. Finance: भाग्य का साथ मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.

भाग्य का साथ मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. Love: पुराने दोस्तों से मिलना और रिश्तों में सुधार सुखद रहेगा.

पुराने दोस्तों से मिलना और रिश्तों में सुधार सुखद रहेगा. Health: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सफल रहेगा.

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सफल रहेगा. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

करियर के लिए आज का दिन बहुत ही फेवरेबल है. ऑफिस के अधूरे कार्य सीनियर्स की मदद से पूरे हो जाएंगे. व्यापार में धन लाभ की प्रबल संभावना है. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन शानदार रहने वाला है.

Career: सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, सरकारी काम आसानी से बनेंगे.

सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, सरकारी काम आसानी से बनेंगे. Finance: व्यापार में धन लाभ और करियर में प्रगति के योग हैं.

व्यापार में धन लाभ और करियर में प्रगति के योग हैं. Love: जीवनसाथी के साथ रिश्ते और भी प्रगाढ़ होंगे.

जीवनसाथी के साथ रिश्ते और भी प्रगाढ़ होंगे. Health: मानसिक संतुष्टि महसूस करेंगे.

मानसिक संतुष्टि महसूस करेंगे. शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

Shukra Gochar 2026: 19 अप्रैल को शुक्र का बड़ा गोचर! वृषभ में एंट्री के साथ लव, मनी और करियर पर दिखेगा असर!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.