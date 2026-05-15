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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 16 May 2026: वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा विदेश से रुका धन, मकर के विद्यार्थियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, जानें टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 16 May 2026: वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा विदेश से रुका धन, मकर के विद्यार्थियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, जानें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal 16 May 2026: वृश्चिक को मिलेगा अटका धन व मकर के छात्रों को मिलेगी खुशखबरी. तुला को मेहनत का मिलेगा फल, वहीं कुंभ और कन्या राशि वालों को सेहत के प्रति रहना होगा सतर्क. पढ़ें टैरो

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 May 2026 05:41 PM (IST)
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Tarot Rashifal: शनिवार का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ लेकर आया है, जहां उन्हें विदेश या दूर स्थान से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन उज्ज्वल भविष्य की नई किरण लेकर आ रहा है. हालांकि, मेष और वृषभ राशि के लोगों को आज अपने दोस्तों और शत्रुओं के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपके भाग्य के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशिवालों को आज अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. आज का दिन आपके लिए आर्थिक मामलों में भी कुछ अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है. आपके लिए धन संग्रह और बचत के लिए समय अनुकूल नहीं है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को आज अपने आसपास लोगों से सतर्क रहना होगा. क्योंकि इस समय में दोस्त भी दुश्मन में बदल सकता है, मानसिक द्वंद्व के कारण आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशिवालों के लिए यह समय बहुत ही व्यापारियों और उद्यमियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, व्यावसायिक विकास के लिए खर्च किया गया धन भविष्य में अच्छे परिणाम देगा.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के लिए आज व्यापार में नई योजनाओं का शुभारंभ होगा, यह समय पैसे और वित्त संबंधी मामलों में अच्छा रहेगा, इस अवधि के दौरान आर्थिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशिवाले आज आप भागीदारी और सहयोग के कार्य अच्छी तरह से करेंगे, साथ ही आज नौकरी में किए गए कार्य फलीभूत होंगे.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशिवालों के लिए आज का दिन सेहत का मामले में थोड़ा कमजोर रहने वाला है. आपको ठंडी हवा और सर्दी से अपना ध्यान रखे, संक्रमण से बचाव के लिए समय पर दवा का सेवन करें, पिता से मनमुटाव हो सकता है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशिवालों को अपनी मेहनत का आज अच्छा फल मिलेगा. आज आप मेहनत करें तो, तरक्की की नयी राहें खुल सकती हैं, आपका कुछ धन स्वास्थ्य और दवा पर खर्च हो सकता है, सामाजिक कार्यों से सुयश मिलेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशिवालों के लिए आपको विदेश अथवा किसी दूर स्थान पर रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा, धार्मिक आस्था बढ़ेगी.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशिवालों के लिए यह समय पैसों के संबंध में थोड़ा उतार चढ़ाव वाला अप्रत्याशित रूप लिए साबित हो सकता है, आपके रास्ते में कुछ व्यवधान आएंगे, लेकिन आप उनसे पार पा लेंगे.रहेगा.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशिवाले विद्यार्थियों के लिए आज अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. अपनी बुद्धिमानी से स्थिति सुदृढ़ बना सकेंगे. संतान उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होगी.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशिवालों के लिए आज का दिन सेहत के मामले में थोड़ा कमजोर रहने वाला है. हालांकि, आज आपकी किसी बात को लेकर अपने माता- पिता से अनबन होने की संभावना है. अनावश्यक क्रोध न करें. मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर काम करें.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों को आज बहुत ही सोच समझकर बोलने की जरूरत है. इस बात का ध्यान रखें की आपकी वाणी से कोई आहत न हो यदि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप अच्छे अवसर खो सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 15 May 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
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