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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Horoscope 12 April 2026: वृश्चिक और तुला राशि को लाभ के योग, कुंभ राशि वाले कलह से बचें; जानें क्या कहते हैं आपके कार्ड्स

Tarot Horoscope 12 April 2026: वृश्चिक और तुला राशि को लाभ के योग, कुंभ राशि वाले कलह से बचें; जानें क्या कहते हैं आपके कार्ड्स

टैरो राशिफल 12 अप्रैल 2026: तुला को लाभ और वृश्चिक को बाहरी स्थान से सुख मिलेगा. मिथुन, कर्क और वृषभ राशि वाले रिश्तों में सावधानी बरतें. नीतिका शर्मा के विश्लेषण से जानें अपनी राशि की सटीक भविष्यफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Apr 2026 01:54 AM (IST)
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  • वृश्चिक राशि वालों के लिए सुखद खरीदारी, तुला को लाभ के संकेत।
  • मिथुन, कुंभ राशि निजी रिश्तों में तनाव का सामना करेंगे।
  • मेष राशि के जातक व्यस्त, सेहत संबंधी चिंताएं रहेंगी।
  • धनु राशि के जातक दूसरों की बातों से हानि से बचें।

टैरो राशिफल 12 अप्रैल 2026: रविवार का दिन वृश्चिक राशि के लिए सुखद खरीदारी और तुला के लिए निवेश में लाभ के संकेत दे रहा है. हालांकि, मिथुन और कुंभ राशि के जातकों को निजी रिश्तों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है. प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के सटीक विश्लेषण के साथ समझें ग्रहों की चाल और कार्ड्स का आपकी राशि पर प्रभाव

Kal Ka Rashifal 12 April 2026: रविवार को इन राशियों पर होगी धनवर्षा, पैतृक संपत्ति से लाभ के प्रबल योग! जानें कल का राशिफल

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातक नए कार्यों में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. हालांकि, आज आप अपनी सेहत या फिर अपने किसी रिश्तेदार की खराब सेहत के कारण थोड़ा परेशान हो सकते हैं. हालांकि, इस राशि के राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन घर गृहस्थी का वातावरण कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है. आज आपको ससुराल पक्ष के लोगों के किसी बात को लेकर तनाव भी मिल सकता है. आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रह सकता है. इसलिए थोड़ा संभलकर रहें.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए प्रेम संबंधों के मामले में दिन पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है. प्रेम संबंधों में कुछ दूरी बनेगी. इनसे संबंधित मामलों को निर्णायक मोड पर लाने की आवश्यकता नहीं, आत्मविश्वास की कमी बनेगी.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशिवालों का फिलहाल, भाई, बहन, बंधु-बांधवों से विचार के तालमेल का अभाव बनेगा. साथ ही आज कार्यस्थल पर सहकर्मियों से भी संबंध में गड़बड़ी आएगी. व्यक्तित्व कमजोर दिखाई देगा.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज कामकाज में कुछ झंझट उपस्थित हो सकते हैं. झंझटों को सुलझाने में प्रभाव की कमजोर स्थिति के कारण दिक्कत आएगी. इसलिए शॉर्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राह पर चलें.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों के लिए फिलहाल, धन संबंधित मामलों में स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है. इसे मजबूत बनाने का हर प्रयास बेकार होगा. माता पक्ष के किसी कार्यक्रम में आज बाधा उपस्थित हो सकती है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों के लिए फिलहाल, लाभ प्राप्ति की संभावना बन सकती है. इसलिए आप चाहें को रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि, आप अपने लक्ष्यों को लेकर काफी गंभीर नहीं दिखाई देंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को फिलहाल, मनोनुकूल खर्च का वातावरण तैयार होने वाला है. इसलिए आपको शॉपिंग करके सुख मिलेगा. किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ हो सकता है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को आज कोशिश करनी है की दूसरों की बातों में न आएं. साथ ही कोशिश करें की अपनी समस्याओं पर ही ध्यान दें दूसरों की समस्याओं में पड़ने से आपको हानि हो सकती है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को आज परिवार और कार्यस्थल दोनों ही जगहों पर विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ेगा. उत्तरार्ध में कुछ सुधार होगा और आप राहत की सांस ले पाएंगे.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों का आज दिन की शुरुआत में पारिवारिक सदस्यों से मतभेद और विवाद बढे़गा. धन व्यय और लाभ में कमी होने के कारण मानसिक अशांति होगी.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों का आज किसी बात को लेकर जीवनसाथी से मतभेद हो सकता है. साथ ही आपको सलाह है कि आज वाहन का प्रयोग थोड़ा संभलकर करें. धार्मिक कार्यों में रुचि बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 12 Apr 2026 01:54 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

12 अप्रैल 2026 को किन राशियों के लिए निवेश में लाभ के संकेत हैं?

12 अप्रैल 2026 को तुला राशि के लिए निवेश में लाभ के संकेत हैं, जबकि वृश्चिक राशि के लिए सुखद खरीदारी का योग है.

12 अप्रैल 2026 को किन राशियों को निजी रिश्तों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है?

12 अप्रैल 2026 को मिथुन और कुंभ राशि के जातकों को निजी रिश्तों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है.

मेष राशि के जातकों के लिए 12 अप्रैल 2026 का टैरो राशिफल क्या कहता है?

मेष राशि के जातक नए कार्यों में व्यस्त रहेंगे, लेकिन सेहत या रिश्तेदार की खराब सेहत से परेशान हो सकते हैं. राजनीतिक क्षेत्र के लिए समय अच्छा है.

वृश्चिक राशि के लिए 12 अप्रैल 2026 का टैरो राशिफल क्या इंगित करता है?

वृश्चिक राशि के लोगों को मनोनुकूल खर्च का वातावरण मिलेगा, जिससे उन्हें शॉपिंग करके सुख मिलेगा. बाहरी व्यक्ति या स्थान से लाभ हो सकता है.

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