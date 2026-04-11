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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 12 April 2026: रविवार को इन राशियों पर होगी धनवर्षा, पैतृक संपत्ति से लाभ के प्रबल योग! जानें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 12 April 2026: रविवार को इन राशियों पर होगी धनवर्षा, पैतृक संपत्ति से लाभ के प्रबल योग! जानें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 12 अप्रैल 2026, रविवार को ग्रहों के शुभ संयोग से सिंह और मकर राशि की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कुछ राशियों को खर्च और निवेश में सतर्क रहने की सलाह? पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Apr 2026 01:16 PM (IST)
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  • अन्य राशियों को संपत्ति, करियर, स्वास्थ्य व प्रेम में अवसर।

Kal Ka Rashifal: 12 अप्रैल 2026, रविवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल के लिहाज से विशेष फलदायी रहने वाला है. विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल सिंह, मकर और मीन राशि वालों के लिए तरक्की के नए द्वार खुलेंगे और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे. जहाँ कुछ राशियों को पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, वहीं मिथुन और धनु राशि के जातकों को धन के लेनदेन में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

आइए, विस्तार से जानते हैं मेष से मीन तक कैसा रहेगा आपका कल का भाग्य.

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मेष राशि (Aries)

आज का दिन काफी व्यस्तता भरा रहेगा. बिजनेस में अधिक व्यस्तता के कारण आप अन्य जरूरी कामों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे. सरकारी नियमों का पालन गंभीरता से करें, अन्यथा कानूनी अड़चन आ सकती है. परिवार में चल रही दूरियां समाप्त होंगी और भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा.

  • Career: कामकाज में व्यस्तता बढ़ेगी, सरकारी कार्यों में सावधानी बरतें.
  • Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, व्यर्थ के खर्चों से बचें.
  • Love: परिवार में एकजुटता आएगी, घर का माहौल सुखद रहेगा.
  • Health: अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा. कार्यस्थल पर लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन कोई करीबी काम में बाधा डाल सकता है. संपत्ति या वाहन खरीदने की आपकी इच्छा आज पूरी हो सकती है. व्यापार में नए उत्पादों को शामिल करना लाभदायक रहेगा. गुस्से पर नियंत्रण रखें.

  • Career: कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा, छात्रों को परीक्षा परिणाम मिल सकते हैं.
  • Finance: व्यापार में निवेश से अच्छा मुनाफा होने के योग हैं.
  • Love: सायंकाल माता-पिता की सेवा में व्यतीत होगा.
  • Health: विपरीत परिस्थितियों में भी मानसिक शांति बनाए रखें.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. किसी भी कार्य में लापरवाही न बरतें, वरना बनते काम बिगड़ सकते हैं. धन के लेनदेन से आज बचना ही श्रेयस्कर है. मेहनत का पूरा जोर लगाना होगा तभी लक्ष्य प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और मन की बातें साझा करेंगे.

  • Career: नौकरी और व्यापार में कड़ी मेहनत की आवश्यकता है.
  • Finance: उधार देने से बचें, धन फंसने की संभावना है.
  • Love: जीवनसाथी का सहयोग मानसिक बोझ कम करेगा.
  • Health: सत्संग और धार्मिक चर्चा से मानसिक सुकून मिलेगा.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन बेहतर रहेगा. अपनी बुद्धिमानी से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे. पुराने निवेश से अच्छे लाभ के संकेत हैं. नौकरीपेशा जातकों को नई कंपनी से आकर्षक ऑफर मिल सकता है. यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगेगी. जीवनसाथी के लिए उपहार ला सकते हैं.

  • Career: करियर में नए और बेहतर अवसर मिलने के योग हैं.
  • Finance: पुराने निवेश से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.
  • Love: बच्चों और परिवार के साथ मांगलिक कार्यों में समय बीतेगा.
  • Health: मौज-मस्ती के साथ सेहत भी अच्छी रहेगी.
  • शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ है. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और भौतिक सुख-साधनों में वृद्धि होगी. पुराने कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे. अधिकारियों की नजर आपके शानदार प्रदर्शन पर रहेगी. परिजनों के साथ किसी दर्शनीय स्थल की यात्रा के योग हैं.

  • Career: ऑफिस में अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे.
  • Finance: कर्ज से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
  • Love: भाई-बहनों से संबंध मजबूत होंगे, माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा.
  • Health: मन प्रसन्न रहने से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे आप कठिन कार्यों को भी आसानी से कर लेंगे. सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने से सम्मान बढ़ेगा. विवादों में निष्पक्ष निर्णय लेना आपके हित में रहेगा. दूसरों के निजी मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें.

  • Career: बिना हिचकिचाहट आगे बढ़ें, सफलता कदम चूमेगी.
  • Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, नए निवेश की योजना बनेगी.
  • Love: परिवार से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है.
  • Health: स्फूर्ति और ऊर्जा बनी रहेगी.
  • शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भविष्य के नए द्वार खोलेगी. पारिवारिक मतभेद दूर होंगे और अधूरी योजनाएं पूरी होंगे. धन प्राप्ति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे. पूरे परिवार के साथ पूजा-पाठ में शामिल होंगे. बच्चों को जीवन मूल्यों और परंपराओं की सीख देंगे.

  • Career: प्रभावशाली लोगों के मार्गदर्शन से लाभ होगा.
  • Finance: धन लाभ के नए स्रोत मिलेंगे, संपत्ति की खरीदारी संभव है.
  • Love: रिश्तों में मजबूती आएगी, मान-सम्मान बढ़ेगा.
  • Health: किसी पवित्र स्थान की यात्रा से मानसिक शांति मिलेगी.
  • शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन सामान्य रहेगा. साझेदारी में किया गया काम लाभदायक सिद्ध होगा. विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी. अगर करियर को लेकर चिंतित थे, तो आज अच्छी नौकरी का ऑफर मिल सकता है. व्यापार में व्यस्तता के बावजूद अच्छा मुनाफा कमाएंगे.

  • Career: करियर की चिंता खत्म होगी, पदोन्नति के योग हैं.
  • Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, व्यापारिक साख बढ़ेगी.
  • Love: भाई-बहनों के साथ रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
  • Health: काम के बोझ के बावजूद सेहत ठीक रहेगी.
  • शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा. धन उधार लेने से बचें और बजट बनाकर चलें. कानूनी मामलों और विवादों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है. विदेश से व्यापार करने वालों को बड़ा मुनाफा हो सकता है. ऑफिस में जल्दबाजी में काम करने से गलती हो सकती है.

  • Career: काम में सावधानी बरतें, जल्दबाजी भारी पड़ सकती.
  • Finance: बजट बनाकर चलें, भविष्य के लिए बचत जरूरी है.
  • Love: अपनों को खुशी देने का प्रयास सफल रहेगा.
  • Health: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करें.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

आपके प्रभाव और वैभव में वृद्धि होगी. आमदनी के नए स्रोत बनेंगे. कामकाज को लेकर बनाई गई महत्वपूर्ण योजनाएं सफल होंगी. बच्चों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा. पारिवारिक पूजा-पाठ में आपकी रुचि रहेगी. अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

  • Career: ऑफिस में सहकर्मियों और बॉस का साथ मिलेगा.
  • Finance: धन संबंधी मामले पक्ष में रहेंगे, आय बढ़ेगी.
  • Love: बच्चों की जिम्मेदारी पूरी होने से संतोष मिलेगा.
  • Health: सकारात्मक सोच से आत्मिक बल मिलेगा.
  • शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों में आज आपको जीत मिल सकती है. रुकी हुई योजनाएं पुनः शुरू होंगी जिससे लाभ होगा. कार्यक्षेत्र में अच्छी प्रगति से मन उत्साहित रहेगा. किसी भी गुप्त बात को दोस्तों से साझा न करें, मानहानि की आशंका बन रही है.

  • Career: बिजनेस और नौकरी में प्रगति के मार्ग खुलेंगे.
  • Finance: पुरानी योजनाओं से लाभ मिलना शुरू होगा.
  • Love: दोस्तों के साथ सायंकाल अच्छा समय बीतेगा.
  • Health: अपनी गोपनीयता बनाए रखें, मानसिक शांति जरूरी है.
  • शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन बहुत शुभ है. कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने से धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. व्यापार में अधिक मुनाफे से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ मौज-मस्ती भरा माहौल रहेगा. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए फलदायी होगा.

  • Career: व्यापार में बड़ा लाभ और नौकरी में सहयोग मिलेगा.
  • Finance: आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार होगा.
  • Love: परिवार में मांगलिक आयोजन हो सकते हैं.
  • Health: व्यक्तित्व में निखार आएगा और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.
  • शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

वृषभ राशि वालों के लिए 12 अप्रैल 2026 को क्या खास रहेगा?

वृषभ राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा और संपत्ति या वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। व्यापार में निवेश से अच्छा मुनाफा होगा।

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